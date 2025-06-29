Xiaomi XRING 02 için hazır: Akıllı saatten otomobillere uzanacak

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, kendi geliştirdiği ilk mobil işlemcisi Xring 01'in ardından ikinci nesil model için hazırlıklara başlamış ve ilk doğrulamalar gelmişti. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, XRING 02'den ilk detaylar gelmeye başladı. Yeni nesil işlemci, sadece telefon ve tabletler değil, otomobillere kadar uzanan geniş bir yelpazede sunulabilir.

Xiaomi XRING 02 daha fazla cihaza geliyor

Yeni bir sızıntıya göre Xiaomi, XRING 02'yi geleneksel cihazların ötesinde akıllı saatler, otomobiller ve diğer bağlantılı ürünlere getirmeyi planlıyor. Bu bağlamda Xiaomi, tıpkı Apple gibi kendine ait bir ekosistem planlıyor gibi görünüyor. Üstelik bu kez sadece donanım geliştirmekle kalmayıp, cihazlar arası etkileşimi de artırmış olacak.

Örneğin, aynı yongayı kullanan bir telefon veya akıllı saat ile otomobil kapılarının açılması, uzaktan kilitlenmesi ya da ek komutların verilmesi mümkün olabilir. Bu senaryo şimdilik yalnızca teorik; ancak sızıntıların işaret ettiği yön bu. Ancak burada ciddi bir sorun akıllara geliyor. Daha öncesinde yeni platformun 2nm hedeflediği belirtilmişti.

ABD'nin ise, ticaret kısıtlamaları ile ileri düzey yarı iletken geliştirme süreçlerinde kullanılan özel EDA araçlarını yasakladığını hatırlatalım.. Bu engel, Xiaomi’nin XRING 02'yi TSMC'nin 2nm süreciyle üretmesini şu aşamada imkânsız hâle getiriyor. Bu nedenle işlemcinin, TSMC'nin daha önceki N3E gibi 3nm üretim süreçlerinden biriyle sınırlı kaldığını görebiliriz. Bu da hem performans hem de verimlilik alanında rakiplerinin gerisinde kalabilir.

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XRING 02’ye dair bilgiler hâlâ sınırlı ve çoğu detay spekülasyon düzeyinde. Ancak Xiaomi'nin hedefinin yalnızca güçlü bir işlemci değil, bu işlemci etrafında şekillenen bütüncül bir teknoloji ekosistemi olduğu artık çok daha net.

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Xiaomi XRING 02 için hazır: Akıllı saatten otomobillere uzanacak

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