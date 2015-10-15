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Cree'den daha iyi LED lambalar geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Cree'den daha iyi LED lambalar geliyor

Uzun yıllar boyunca evlerimizden hiç ayrılmayan floresan lambalar veya sarı renkli ampüller artık yerini enerji tasarruflu ampüllere bıraktı. Bir dönem daha gelişmiş floresan tabanlı ampüller yaygın iken şimdi LED aydınlatma sistemleri öne çıkmaya başladı. 

Daha parlak olan ve daha az enerji tüketen LED lambalar için üreticilerin Ar-Ge çalışmaları devam ediyor ve sürekli yeni gelişmeler karşımıza çıkıyor. Aydınlatma sistemleri konusunda lider firmalardan Cree mevcut LED sistemlerinden daha iyi bir LED lamba geliştirdiğini duyurdu.

Cree genelde LED üreticilerinin mevcut floresan veya akkor lambalardan daha iyi LED lambalar geliştirmeye odaklandığını ve bir süre sonra artık bir yenilik geliştirmediklerini belirtiyor. Bunun yerine mevcut LED teknolojisini daha ileriye götürmeye gayret gösterilse LED lambalar da daha iyi sonuçlar verecek. 

Cree yeni LED lambalarını bu mantık üzerinde geliştirmiş. 40 watt ve 60 wattlık lambalar ile eşdeğer olan yeni Cree LED Bulb ampüller 30 000 saat veya 27 yıl civarında bir kullanım ömrüne sahip. Bu rakam mevcut LED lambaların neredeyse altı katına denk geliyor. 

Bunun yanında yeni lambalar yüksek renk işleme indeksine sahip ve bu sayede renkleri daha iyi yansıtıyor. Lambalardan 40watt eşdeğerindeki versiyon 460 lumen parlaklığa, 60watt eşdeğerindeki versiyon ise 815 lumen parlaklığa sahip. Her iki lamba da tüm yönlere ışık yayabiliyor, kırılmalara karşı dayanıklı ve kullanım ömrü boyunca yüzde 85'e kadar enerji tasarrufu sunabiliyor. Cree LED Bulb ampüller ay sonunda satışa sunulacak.  

http://cleantechnica.com/2015/09/18/cree-delivers-new-better-led-bulb/ Yorum Yaz
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alito 4 yıl en beğenilen
Ne kadar enerji tükettiği belirtilmemiş, 10 Watt enerji tüketiyor arkadaşlar.
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acosan 4 yıl
15 wattlık LED'in markası ne ve nereden/kimden satın aldınız?
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DH Misafiri 4 yıl
grafen ampuller çıkanakadar eskilerle idare edin
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OverClocK1ng 4 yıl
Aman. Ben de bir gelişme var sandım.
40watt eşdeğerindeki 460 lumen, 60watt eşdeğerindeki 815 lumen parlaklığa sahipmiş.
Benim şu an tepemde takılı olup 15 watt güç tüketen led lambam, 15 watt'ta 1400 lumen parlaklık veriyor.
Piyasada 460 lumen, 800 lumen veya 900 lumen apmul dolu ve fiyatları da 10-15 liralara bile var.
Ama 1400 lumen verip 15 watt tuketen pek yok. Ampule bakamıyorsunuz bile. O kadar parlak ki...
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alito 4 yıl en beğenilen
Ne kadar enerji tükettiği belirtilmemiş, 10 Watt enerji tüketiyor arkadaşlar.
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