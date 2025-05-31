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    Honor insansı robot üretimine başlıyor

    Devasa bir gelir pastasının oluşmasının beklendiği insansı robot pazarına Honor markası da uzak kalmak istemiyor. Firma şimdiden projeler geliştirmeye başladı.   

    Honor Tam Boyutta Gör
    Robotik endüstrisinde önümüzdeki yıllarda çok büyük bir pazar oluşturması beklenen insansı robotlara yatırım devam ediyor. Mobil sektörde önemli başarılara imza atan Honor da bu sektöre giriyor. 

    Honor insansı robotlar evlere girecek

    Honor 400 serisinin lansmanında açıklama yapan firma, yapay zekâ sektöründe de iddialı olmak istediklerini ve çalışmalara başladıklarını belirtti. İlk etapta Çinli Unitree firmasından insansı bir robot tedarik eden Honor mühendisleri, bu prototip üzerinde farklı yazılım projeleri üretiyor. 

    Honor bir süre yazılım tarafında farklı üreticilere proje iş birliği sunacaklarını, sonrasında ise kendi markalarını taşıyan insansı robotlar üreteceklerini dile getirdi. Ayrıca özel bir kuluçka departmanı da kuran firma ilginç fikirlere de ev sahipliği yapmak istiyor. 

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 22 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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