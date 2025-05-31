Honor insansı robot üretimine başlıyor

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Tam Boyutta Gör Robotik endüstrisinde önümüzdeki yıllarda çok büyük bir pazar oluşturması beklenen insansı robotlara yatırım devam ediyor. Mobil sektörde önemli başarılara imza atan Honor da bu sektöre giriyor.

Honor insansı robotlar evlere girecek

Honor 400 serisinin lansmanında açıklama yapan firma, yapay zekâ sektöründe de iddialı olmak istediklerini ve çalışmalara başladıklarını belirtti. İlk etapta Çinli Unitree firmasından insansı bir robot tedarik eden Honor mühendisleri, bu prototip üzerinde farklı yazılım projeleri üretiyor.

Honor 400 serisi kullanıcıları sevindirecek 2 hf. önce eklendi

Honor bir süre yazılım tarafında farklı üreticilere proje iş birliği sunacaklarını, sonrasında ise kendi markalarını taşıyan insansı robotlar üreteceklerini dile getirdi. Ayrıca özel bir kuluçka departmanı da kuran firma ilginç fikirlere de ev sahipliği yapmak istiyor.

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Honor robot sektörüne adım atıyor

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