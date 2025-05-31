Honor insansı robot üretimine başlıyor

Honor insansı robotlar evlere girecek
Honor 400 serisinin lansmanında açıklama yapan firma, yapay zekâ sektöründe de iddialı olmak istediklerini ve çalışmalara başladıklarını belirtti. İlk etapta Çinli Unitree firmasından insansı bir robot tedarik eden Honor mühendisleri, bu prototip üzerinde farklı yazılım projeleri üretiyor.
Honor bir süre yazılım tarafında farklı üreticilere proje iş birliği sunacaklarını, sonrasında ise kendi markalarını taşıyan insansı robotlar üreteceklerini dile getirdi. Ayrıca özel bir kuluçka departmanı da kuran firma ilginç fikirlere de ev sahipliği yapmak istiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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