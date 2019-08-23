CrossFire artık AMD için önemli bir odak noktası değil

AMD’nin CEO koltuğunda oturan Lisa Su HotChips konferansında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. CrossFire hakkında yöneltilen sorunun cevabına göre bir devir kapanmak üzere.

CrossFire'a elveda

Yıllar içinde çoklu GPU’ya oyunlardaki desteğine baktığımızda oyun dünyasının tercihini birden fazla zayıf GPUyerine güçlü ama tek bir GPU’dan yana kullandığını görmekteyiz.

Her ne kadar kaslı modellerle performans daha da ileriye taşınabilse de atlamalar ve çerçeve tazelemede gecikmelere neden olan çoklu GPU kurulumları oyun geliştiricileri için de fazladan mesai manasına geliyordu.

https://www.techpowerup.com/258522/amd-ceo-lisa-su-crossfire-isnt-a-significant-focus

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2005 yılında ATI tarafında duyurulan, Lisa Su’nun açıklamasına göre firma için bir odak noktası olmaktan bir hayli uzakta. Yazılımın donanımdan daha hızlı ilerlediğine da değinen CEO’nun açıklamasında aslına bakılırsa şaşılası bir taraf da görünmüyor.