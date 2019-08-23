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CrossFire artık AMD için önemli bir odak noktası değil

Bir zamanlar yüksek performans tutkunları tarafından sıkça tercih edilen CrossFire kurulumları görünüşe göre tarih olacağa benziyor.
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Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD’nin CEO koltuğunda oturan Lisa Su HotChips konferansında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. CrossFire hakkında yöneltilen sorunun cevabına göre bir devir kapanmak üzere.

CrossFire'a elveda 

2005 yılında ATI tarafında duyurulan CrossFire, Lisa Su’nun açıklamasına göre firma için bir odak noktası olmaktan bir hayli uzakta. Yazılımın donanımdan daha hızlı ilerlediğine da değinen CEO’nun açıklamasında aslına bakılırsa şaşılası bir taraf da görünmüyor.
CrossFire artık AMD için önemli bir odak noktası değil
Yıllar içinde çoklu GPU’ya oyunlardaki desteğine baktığımızda oyun dünyasının tercihini birden fazla zayıf GPUyerine güçlü ama tek bir GPU’dan yana kullandığını görmekteyiz.
Her ne kadar kaslı modellerle performans daha da ileriye taşınabilse de atlamalar ve çerçeve tazelemede gecikmelere neden olan çoklu GPU kurulumları oyun geliştiricileri için de fazladan mesai manasına geliyordu.


https://www.techpowerup.com/258522/amd-ceo-lisa-su-crossfire-isnt-a-significant-focus Yorum Yaz
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jac0B0 6 dk.
Orta seviye kartlarla crossfire yapıldığında yüksek kartlara oranla hem daha uygun fiyata hem daha yüksek performans alınabiliyor.
Satış stratejisine uymayan bir olay crossfire-sli o yüzden odak noktaları değildir.
Kaar odaklı olmaya başladı lisa su.
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emre1393 24 dk.
aynı paraya 2 kat güçlü kart alan daha mutlu oyun onuyor.
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Oguz_Cole 1 sa.
Çünkü mantıklı değil, yazılımsal olarak destek tam değil o yüzden son kullanıcı için iyi bir tercih olmuyor 10 oyundan 5 i destekliyor ise (hiçbir zaman %100 de olmuyor hep bir kayıp var) 5 i desteklemiyor hatta performansta kayıp yaşıyorsun üstüne kendin açıp kapatacaksın anca elle ki kayıp bare ortadan kalksın, bir diğer nedenide enerji enerji tüketimi iki katına çıkıyor ama kazanç üstteki açıkladığım gibi, slotlarını engelliyor birşey ekleyemiyorsun, ses benzer şekilde yani evet avantajı var mı var ama genel kullanıcıya zararı daha çok (kartı satıp bir üst modele geçmek çok daha avantajlı oluyor bu seçeneğe göre) o yüzden yaygınlaşmıyor yaygınlaşmayınca firmalar geri plana atıyor doğal olarak.
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