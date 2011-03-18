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Crysis 2 hakkında öğrenmek istediğiniz her şey "Giriş seviyesi sistemlerde oynanabilecek mi?"

8 yıl
142,2b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyun dünyasının heyecanla beklediği Crysis 2 için geri sayım başladı. Dünyadaki ilk lansmanı İstanbul'da yapılan Crysis 2 için Crytek'in kurucusu olan Yerli Kardeşler'e merak edilen soruları sorduk.

Crysis 2 DirectX 11 desteği sunuyor mu, giriş seviyesi sistemlerde çalışacak mı, Nvidia kartlar için optimizasyon var mı, iPad 2'ye gelecek mi, Kinect ve Move desteği sunacak mı? Tüm bu soruları ve daha fazlasını Yerli Kardeşler'e sorduk, çok özel yanıtlar aldık.


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MÜŞAVİR 8 yıl en beğenilen
Adamın türk olup olmaması, türkçe yi düzgün konuşup konuşmamasından bize ne? Türkler yaptı diyemi orjinal alın oyunu diyoruz? Herkes İngilizce bilmek zorunda değil, öğrenmekte istemiyorum. Ben TÜRK üm ve benim ülkemde satılan her üründede Türkçe desteği olmasını isterim. Bu Ticari bir çıkarsa ve Ben oyunu orjinal alınca eğer EA ve diğer oyun yapımcıları Türkçe desteği vermeye sıcak bakacaklarsa/vereceklerse ben oyunu orjinal almayı ve herkesinde orjinal alması gerektiğini savunurum.

Yoksa Yerli kardeşler artık yerli değilmiş v.s. umrumda değil. İsterse Türklükle alakaları kalmasın ama Türkçe dil destekli oyun yapıyorlarsa ve bizim bu oyunu orjinal almamız bazı oyun yapımcılarının Türkçe dil desteği vermesinin önünü açacaksa ben bu kısmına bakarım. Yoksa Yerli kardeşler umrum değil.
Adamın türk olup olmaması, türkçe yi düzgün konuşup konuşmamasından bize ne? Türkler yaptı diyemi orjinal alın oyunu diyoruz? Herkes İngilizce bilmek zorunda d...
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3 Yanıt Yanıtla +12
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Rwenzori 8 yıl
Merhaba Arkadaşlar,

Biraz da olsa haksızlık yapılıyor ve bundan rahatsız oldum...

Öncelikle çok iyi bir sistem kurulsa dahi, bu zor şartlar altında alınmış olabilir, kimseyede orijinal almadığı için birşey deme hakkım yok, kimsenin yok, parası yoktur alamaz, ödemeleri vardır alamaz ...

Yalnız en azından Türkçe desteği olduğu için, başında Türkler olduğu için, Türk oyun sektorü ve oyuncuları için orijinal alınmalı diye düşünüyorum, burda ki satışlar illa ki etkiler diğer oyun firmalarını, multiplayer oynamadığım oyunların keyini alarak oynadım, diğer oyunların kopya, bu oyunu kutulu..

Ayrıca Türkçe konuşamadığı için Almanyada doğup büyüyen bir insanı eleştirmek ne kadar sığ bir düşünce, Türkiye' de doğup büyüdüğü halde Türkçe konuşabilen kaç kişi var, konuşamıyoruz, şurda bir kişi yok adam gibi Türkçe konuşan, geçin bunları ayıp, ayıp hiç hoş değil bu yorumlar, Türkçe yapmak zorunda değillerdi, bunun için yatırım yaptılar, gerek vefakalarlık deyin gerekse para kazanmak ama yaptılar, diğer oyun firmalarıda para kazanmak derdinde 100+ fiyatlar ile oyunlarını satıyorlar, neden satılsın diye Tr dil koymadılar, bu kadar basit değil bu işler, şahsen kendi dilimin olmadığı oyuna para vermem...

Oyunlardaki amerika, emperyalist vs bunlara çok kısaca değinecem, bu sadece bir oyun, sizi bilmem ama oyunlar bana amerikanın haklılığını kanıtlamıyor, bunun sadece oyun olduğu bilincine vararak keyif alıp oynuyorum, siz oyuna kendinizi kaptırıyorsanız çareyi farklı bir alan da aramalısınız, bu kadar nankör olmanın gereği yok...

Burda belirttiğiniz, (genel olarak forumda belirttiğiniz görüşler) yorumlar, sizin dünya görüşünüzü, kültürünüzü, eğitiminizi gösterir...

Bu konuda ki yorumlardan ayrıca şunu söylemek istiyorum, kimse üstüne alınmasın; toplumumuzun büyük çoğunluğu ne yazık ki cahil, bu oyunu aldığım için bir arkadaşım bana, ben dangalak mıyın alıyım dedi, ölür müsün öldürür müsün, böyle insanlar var, oyun oynaya oynaya beyni sulanmış, dünyayı oyun zanneden, at gözlüğünden dolayı dünyada düz bir çizgide ilerleyen, yapılan bir alışveriş için karşısında ki insana hakaret eden, böylesine basit insanların yer aldığı toplumdan ben her türlü yorumu beklerim...

Merhaba Arkadaşlar,Biraz da olsa haksızlık yapılıyor ve bundan rahatsız oldum...Öncelikle çok iyi bir sistem kurulsa dahi, bu zor şartlar...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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cgdincer 8 yıl
güldürmeyin 60 lirayı istedikten sonra çıkartamayacak kimse yok, ayda 200 lira sigara parası verip param bitti diye aç gezen beyinsizler biliyorum.
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AirSupport 3 ay
Crytek bizimkilerden destek alıp batmamış mıydı?
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GameboyColor 3 ay
Crysis 2 oynayasım geldi o hikaye bölümü çok iyiydi.
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kaya0 3 ay
bu arada erdi iyi yakalamis güzel röportaj (8 yıl sonra izliyorum ama olsun
).
crysis 3'u ps3 te oynuyorum daha aim alamiyorum sıkıldım kapattım oyunu

he bu arada ps3 'u de daha yeni aldım 1 yil olmadi

sanki dersin 2010-2011 lerde yaşıyorum

not:23 yaşındayım
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DH Misafiri 4 yıl
beyler şuan yıl 2014 crysis 2 17tl crysis 3 40 tl olması lazım ve şuan crysis 4 yapılacak ve bir zaman sorra crysis 5 i çıkabilirmiş
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kımyasal 4 yıl
Bir yazdın gören Crytek içinde bölüm şefisin
her şey olabilir,4 çıkabilir yada Crytek batabilir.Emin olmadan,şirket içinden açıklamalar yapılmadan bir şey bilemeyiz.
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kaya0 3 ay DH Misafiri
4-5 yapılacak mıymış kesin bilgi mi bu
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CooL_ROMEO 7 yıl
Oncelikle cod fani iseniz hiiic oyuna laf atmayin codu 10 a katlar

He bf3 diyorsaniz bf 3 un mp si daha zevkli.
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sagy 7 yıl
Şu oyunun ipad versiyonu çıksa süper olacak ama çıkar mıyorlar acaba nova ile çakışır diyemi ?
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DH Misafiri 7 yıl
ARKADAŞLAR ÖNCELİKLE BELİRTEYİM 59 TL OLSA ALRIM GİTTİM BAKTIM ADAMLAR 199 TL YE SATIYORLAR BU FİYAT GÖRÜNCE MİLLEY ZTN KORSANA YÖNELİYOR NE YAPALIM SORUN BİZDE 59 TL YE ALIYOLAR 199 TLYE SATIYORLAR BU ZİHNİYETTEN UZAKLAŞMAMIZ LAZIM HAKSIZMIYIM BENDE KORSAN ALMAK İSTEMEM AMA NE YAPALIM
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FX4100 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ARKADAŞLAR ÖNCELİKLE BELİRTEYİM 59 TL OLSA ALRIM GİTTİM BAKTIM ADAMLAR 199 TL YE SATIYORLAR BU FİYAT GÖRÜNCE MİLLEY ZTN KORSANA YÖNELİYOR NE YAPALIM SORUN BİZDE 59 TL YE ALIYOLAR 199 TLYE SATIYORLAR BU ZİHNİYETTEN UZAKLAŞMAMIZ LAZIM HAKSIZMIYIM BENDE KORSAN ALMAK İSTEMEM AMA NE YAPALIM

Crysis 2 PC versiyonu 40 lira

PS3 VERSİYON 80 LİRA

199 NERDEN ÇIKTI ?
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DH Misafiri 8 yıl
Reklam kokusu
http://b1110.hizliresim.com/11/10/7/7413.jpg
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prooge 8 yıl
üstadlar i3 380m 2.53 ghz+4gb ddr3+gt 420m 128bitlik bir sistemde orta ayarlarda oynayabilirmiyim ?
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Dz.ikm.CavusTurk 8 yıl
youtube.com/...

crysis 2 videomu paylaşmak istedim...
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