Crysis 2 hakkında öğrenmek istediğiniz her şey "Giriş seviyesi sistemlerde oynanabilecek mi?"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Oyun dünyasının heyecanla beklediği Crysis 2 için geri sayım başladı. Dünyadaki ilk lansmanı İstanbul'da yapılan Crysis 2 için Crytek'in kurucusu olan Yerli Kardeşler'e merak edilen soruları sorduk.
Crysis 2 DirectX 11 desteği sunuyor mu, giriş seviyesi sistemlerde çalışacak mı, Nvidia kartlar için optimizasyon var mı, iPad 2'ye gelecek mi, Kinect ve Move desteği sunacak mı? Tüm bu soruları ve daha fazlasını Yerli Kardeşler'e sorduk, çok özel yanıtlar aldık.
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Yoksa Yerli kardeşler artık yerli değilmiş v.s. umrumda değil. İsterse Türklükle alakaları kalmasın ama Türkçe dil destekli oyun yapıyorlarsa ve bizim bu oyunu orjinal almamız bazı oyun yapımcılarının Türkçe dil desteği vermesinin önünü açacaksa ben bu kısmına bakarım. Yoksa Yerli kardeşler umrum değil.
Biraz da olsa haksızlık yapılıyor ve bundan rahatsız oldum...
Öncelikle çok iyi bir sistem kurulsa dahi, bu zor şartlar altında alınmış olabilir, kimseyede orijinal almadığı için birşey deme hakkım yok, kimsenin yok, parası yoktur alamaz, ödemeleri vardır alamaz ...
Yalnız en azından Türkçe desteği olduğu için, başında Türkler olduğu için, Türk oyun sektorü ve oyuncuları için orijinal alınmalı diye düşünüyorum, burda ki satışlar illa ki etkiler diğer oyun firmalarını, multiplayer oynamadığım oyunların keyini alarak oynadım, diğer oyunların kopya, bu oyunu kutulu..
Ayrıca Türkçe konuşamadığı için Almanyada doğup büyüyen bir insanı eleştirmek ne kadar sığ bir düşünce, Türkiye' de doğup büyüdüğü halde Türkçe konuşabilen kaç kişi var, konuşamıyoruz, şurda bir kişi yok adam gibi Türkçe konuşan, geçin bunları ayıp, ayıp hiç hoş değil bu yorumlar, Türkçe yapmak zorunda değillerdi, bunun için yatırım yaptılar, gerek vefakalarlık deyin gerekse para kazanmak ama yaptılar, diğer oyun firmalarıda para kazanmak derdinde 100+ fiyatlar ile oyunlarını satıyorlar, neden satılsın diye Tr dil koymadılar, bu kadar basit değil bu işler, şahsen kendi dilimin olmadığı oyuna para vermem...
Oyunlardaki amerika, emperyalist vs bunlara çok kısaca değinecem, bu sadece bir oyun, sizi bilmem ama oyunlar bana amerikanın haklılığını kanıtlamıyor, bunun sadece oyun olduğu bilincine vararak keyif alıp oynuyorum, siz oyuna kendinizi kaptırıyorsanız çareyi farklı bir alan da aramalısınız, bu kadar nankör olmanın gereği yok...
Burda belirttiğiniz, (genel olarak forumda belirttiğiniz görüşler) yorumlar, sizin dünya görüşünüzü, kültürünüzü, eğitiminizi gösterir...
Bu konuda ki yorumlardan ayrıca şunu söylemek istiyorum, kimse üstüne alınmasın; toplumumuzun büyük çoğunluğu ne yazık ki cahil, bu oyunu aldığım için bir arkadaşım bana, ben dangalak mıyın alıyım dedi, ölür müsün öldürür müsün, böyle insanlar var, oyun oynaya oynaya beyni sulanmış, dünyayı oyun zanneden, at gözlüğünden dolayı dünyada düz bir çizgide ilerleyen, yapılan bir alışveriş için karşısında ki insana hakaret eden, böylesine basit insanların yer aldığı toplumdan ben her türlü yorumu beklerim...