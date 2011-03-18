Crysis 2 hakkında öğrenmek istediğiniz her şey "Giriş seviyesi sistemlerde oynanabilecek mi?"

Oyun dünyasının heyecanla beklediği Crysis 2 için geri sayım başladı. Dünyadaki ilk lansmanı İstanbul'da yapılan Crysis 2 için Crytek'in kurucusu olan Yerli Kardeşler'e merak edilen soruları sorduk.

Crysis 2 DirectX 11 desteği sunuyor mu, giriş seviyesi sistemlerde çalışacak mı, Nvidia kartlar için optimizasyon var mı, iPad 2'ye gelecek mi, Kinect ve Move desteği sunacak mı? Tüm bu soruları ve daha fazlasını Yerli Kardeşler'e sorduk, çok özel yanıtlar aldık.