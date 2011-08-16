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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CyanogenMod'un kurucusu Samsung Mobile bünyesine katıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,2b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sisteminin katkısıyla giderek büyüyen akıllı telefon endüstrisi üreticiler ve satıcıların yanında yeni bir uzmanlık alanı daha ortaya çıkardı : ROM geliştiricileri. Bootloader yani açılış ayarlarına müdahale edebilme imkanı veren sistemin üçüncü taraf geliştiriciler tarafından kontrol edilebilmeye başlaması sonucunda telefonlara ait işletim sistemleri kopyalanarak farklı özellikler eklenmiş ROM’lar olarak dağıtılmaya başlandı. 

Bu alanın en büyük katkısı HTC firmasına oldu. Pek çok gelişmiş modelin ROM’ları kişiselleştirildi ve benzer telefonlara aktarıldı. Android güncellemesi almayan modeller için güncelleme almış ROM’lar geliştirildi ve kullanıma sunuldu. Böylece HTC modellerine ve dolayısıyla Android işletim sistemine olan ilgi biraz daha arttı. 

Kişiselleştirilmiş ROM kullanmış olanların CyanogenMod adını duymamalarına imkan yok. Özellikle HTC modellerinin Gingerbread yüklü ROM’larını kendine has üslubuyla elden geçiren ve adeta yeni bir işletim sistemi haline getiren Steve Kondik, eserlerini CyanogenMod adı altında dağıtmaya başladı ve aynı adla bir geliştirici grubu kurdu.

Bir süre önce Samsung’un Steve Kondik ile temasa geçtiği ve incelemesi için ona bir Galaxy S II geliştirici modeli hediye ettiği ortaya çıkmıştı. Kondik de bunun karşılığında Galaxy S II modeli için CyanodenMod7’yi geliştirmişti. Samsung’un bu ilgisinin boşa olmadığı anlaşıldı.
Samsung Steve Kondik’i yazılım geliştirme uzmanı olarak mobil departmanının bünyesine kattı. 

Facebook sayfasında işveren bilgisini Samsung Mobile olarak değiştiren Kondik hayranlarına CyanogenMod’un bu değişimden etkilenmeyeceğini Android’i daha mükemmel yapmak için çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.

Samsung’un bu sayede daha güzel arayüze sahip modeller çıkaracağını tahmin etmek zor değil. 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
umutarslan.com 8 yıl
aynen bende başladım.herşey güzel ama sigortayı asgari ücretten yatırıyorlar.yemek onlardan ama ramazan diye henüz bi cacık göremedik :D:D
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aynen bende başladım.herşey güzel ama sigortayı asgari ücretten yatırıyorlar.yemek onlardan ama ramazan diye henüz bi cacık göremedik :D:D
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Yanıtla +5
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umutarslan.com 8 yıl en beğenilen
umutarslan.com
aynen bende başladım.herşey güzel ama sigortayı asgari ücretten yatırıyorlar.yemek onlardan ama ramazan diye henüz bi cacık göremedik :D:D
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arkadaşlar geyik yapıyorum.özel mesajla bana program yazmayı öğret yol göster gibi mesajlar geldi :D özür dilerim geyik yapmak için ekledim fotoyu :D
umutarslan.comaynen bende başladım.herşey güzel ama sigortayı asgari ücretten yatırıyorlar.yemek onlardan ama ramazan diye henüz bi cacık görem...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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Volkanbaba 8 yıl
Çok iyi yapmış böyle insanları kapması lazım şirketlerin.
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Hobar 8 yıl
Herifler manyak ya
Daha android 2.3 çıkmamış telefonlara 2.3 çıkarıyorlar. Performans olarak stok romdan daha iyi oluyorlar. oc yapılabiliyor. Hele bi miui rom var. Akıllara zarar.
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cgdincer 8 yıl
kötü olmaz inşallah illede samsung almak zorunda bırakmasınlar...
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silver021 8 yıl
meegonun romunu benim samsung wave e geçirmek isterdim. :D rom çok önemli arkadaşlar ya. öyle yada böyle çağımızında gereksinimi oldu bu olay şu son sıralar. ben önceden telefona format atmak nedir bilmezdim el süremezdim ama baktımki telefonlar bu alanda bildiğin PC modüllerindeki abileri gibi içine ne atsan onu kapıyor. Umarım badayada birazcık destek verirler diyorum.
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umutarslan.com 8 yıl en beğenilen
umutarslan.com
aynen bende başladım.herşey güzel ama sigortayı asgari ücretten yatırıyorlar.yemek onlardan ama ramazan diye henüz bi cacık göremedik :D:D
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arkadaşlar geyik yapıyorum.özel mesajla bana program yazmayı öğret yol göster gibi mesajlar geldi :D özür dilerim geyik yapmak için ekledim fotoyu :D
1 Yanıt Yanıtla +5
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photo sir 8 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

umutarslan.com

aynen bende başladım.herşey güzel ama sigortayı asgari ücretten yatırıyorlar.yemek onlardan ama ramazan diye henüz bi cacık göremedik :D:D
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arkadaşlar geyik yapıyorum.özel mesajla bana program yazmayı öğret yol göster gibi mesajlar geldi :D özür dilerim geyik yapmak için ekledim fotoyu :D




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northernlights 8 yıl
@umutarslan.com
Yok artık.
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lazerboy 8 yıl
Artık biraz görsellik gelmeye başlar Touchwiz arayüzüne. çift çekirdekli telefona bile oyuncak gibi arayüz koydu Samsung.
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alibotan 8 yıl
samsung akilli kendini kanitlamis adami kapti sonucta CM gecenlerde 500.000 indirme sayisina ulasmis mukemmel bir rom. ee artik destek sayfasinda bol bol samsung cihazlarini goruruz ins.
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umutarslan.com 8 yıl
aynen bende başladım.herşey güzel ama sigortayı asgari ücretten yatırıyorlar.yemek onlardan ama ramazan diye henüz bi cacık göremedik :D:D
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