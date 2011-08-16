CyanogenMod'un kurucusu Samsung Mobile bünyesine katıldı





Android işletim sisteminin katkısıyla giderek büyüyen akıllı telefon endüstrisi üreticiler ve satıcıların yanında yeni bir uzmanlık alanı daha ortaya çıkardı : ROM geliştiricileri. Bootloader yani açılış ayarlarına müdahale edebilme imkanı veren sistemin üçüncü taraf geliştiriciler tarafından kontrol edilebilmeye başlaması sonucunda telefonlara ait işletim sistemleri kopyalanarak farklı özellikler eklenmiş ROM’lar olarak dağıtılmaya başlandı.





Bu alanın en büyük katkısı HTC firmasına oldu. Pek çok gelişmiş modelin ROM’ları kişiselleştirildi ve benzer telefonlara aktarıldı. Android güncellemesi almayan modeller için güncelleme almış ROM’lar geliştirildi ve kullanıma sunuldu. Böylece HTC modellerine ve dolayısıyla Android işletim sistemine olan ilgi biraz daha arttı.





Kişiselleştirilmiş ROM kullanmış olanların CyanogenMod adını duymamalarına imkan yok. Özellikle HTC modellerinin Gingerbread yüklü ROM’larını kendine has üslubuyla elden geçiren ve adeta yeni bir işletim sistemi haline getiren Steve Kondik, eserlerini CyanogenMod adı altında dağıtmaya başladı ve aynı adla bir geliştirici grubu kurdu.





Bir süre önce Samsung’un Steve Kondik ile temasa geçtiği ve incelemesi için ona bir Galaxy S II geliştirici modeli hediye ettiği ortaya çıkmıştı. Kondik de bunun karşılığında Galaxy S II modeli için CyanodenMod7’yi geliştirmişti. Samsung’un bu ilgisinin boşa olmadığı anlaşıldı.

Samsung Steve Kondik’i yazılım geliştirme uzmanı olarak mobil departmanının bünyesine kattı.





Facebook sayfasında işveren bilgisini Samsung Mobile olarak değiştiren Kondik hayranlarına CyanogenMod’un bu değişimden etkilenmeyeceğini Android’i daha mükemmel yapmak için çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.





Samsung’un bu sayede daha güzel arayüze sahip modeller çıkaracağını tahmin etmek zor değil.