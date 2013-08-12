Ürettiği video ve fotoğraf yazılımları ile uzun yıllardır sektörde yer alan firmalardan CyberLink, Windows 8 tabletler için geliştirdiği PhotoDirector Mobile isimli uygulamasını güncelledi.

Dokunmatik ekrana sahip Windows 8 tablet modelleri üzerinde JPEG ya da RAW formatında fotoğrafların görüntülenmesine, istenmeyen objelerin silinmesine, farklı filtreler eklenmesine, fotoğraflar üzerinde yazılar yazılmasına ve çerçeveler uygulanmasına imkan sağlayan PhotoDirector Mobile uygulaması, yeni sürümüyle kullanıcılara fotoğraf kolajları ve metin baloncukları oluşturma desteği, dokunmatik kontrol seçeneklerinin kişiselleştirilmesi ve hazırlanan fotoğrafların Facebook ve Flickr servisleri üzerinde paylaşılmasını sağlayan özelliklere kavuşmuş durumda.

Güncellenen CyberLink PhotoDirector Mobile uygulamasına 9,99$ fiyat etiketiyle buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanan tanıtım videosunu ise aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.ephotozine.com/article/cyberlink-announces-personalisation-options-for-photodirector-mobile-22640