DARPA, insan beyninin bilgisayarlarla iletişime geçmesini sağlayacak cihaz inşa edecek

Haber Editörü
ABD Savunma Bakanlığı'nın yeni teknolojiler üretmekle görevli birimi Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) bugün insan beyninin bir bilgisayar ile doğrudan iletişime geçmesini sağlayacak implante nöral bir cihaz inşa etmeyi amaçlayan programını açıkladı.
Yaklaşık olarak bir küp şeker büyüklüğündeki bu cihaz ikili kod kullanarak beyin ve bilgisayar arasında gerçek zamanlı iletişim sağlamaya çalışacak. Program, Neural Engineering System Design (NESD) olarak adlandırılıyor ve nöroteknoloji araştırmalarının yanı sıra görme veya işitme eksiklikleri iyileştirmeye yönelik yeni gelişmiş tedavilerin ilerlemesine katkıda bulunabilecek.
NESD, bugünün en iyi 4k televizyonlarından bile daha yüksek çözünürlükte dijital işitsel ya da görsel bilgiyle beyni besleyebilecek. Program yöneticisi Phillip Alvelda insan beyni ve modern elektronik arasında bir kanal açmanın mümkün olması durumunda yapılabileceklerin sınır tanımayacağını vurguluyor.
Sinir Mühendisliği Sistem Tasarımı olarak lanse edilen program çerçevesinde vücut içerisine ve canlı dokulara yerleştirilecek bir çip yardımı ile insanların beyin aracılığıyla bilgisayarları kontrol edebilmesi hedefleniyor. DARPA'nın bu planını hayata geçirmesi durumunda bilim-kurgu filmlerindeki ileri teknoloji günümüze taşınmış olacak.
http://www.darpa.mil/news-events/2015-01-19 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ne alaka bu, yazının ortasında?
takma isminin başında ki teknoyu kaldır bunca zaman boşa araştırmışsın neler imkansızdı da 5 sene içinde neler yaptılar etrafa iyi bak 2020 li yılları seyret .)
Çok uzakta gibi gelen yıllar çok hızlı geçer ve bir bakarsın tahminlerin yarısına ulaşılabilmiş değildir. Ne yazık ki medya çoğu zaman gerçeği sapıtır. Mesela sürekli kansere çare bulunur. Bir gün bulunacak elbette ama tahminlerden geç. Son 5 yılda ne ne kadar değişti bir düşün. 2020 nedir ki 2016 yılına girdik.
Kansere çare ne olabilir mesala virüsleri şu anda programlayabiliyor. Kanserli hücreleri fazla çoğalmadan bulup yok edecek şekilde programlanırsa olabilir :D Sence bu 2020 yılında olacak mı ?
Yetmişli seksenli yılların bilim-kurgu filmlerini izle bak ne gerçekleşmiş. İnsanlar 2000li yıllarda akıllı robotlarla beraber yaşayacağımızı söylemiş :D
Fakat şu anda zihin gücüyle kontrol konusunda çok gerideyiz. Mesela siz bir kolunuzu kaldırmak istediğinizde beyninizin hangi bölümlerinin aktif olduğuna bakılıyor. Ardından aynı kolunuzu kaldırmaya çalıştığınızda o bölgeler yine aktif olacağından bilgisayar bunu bir göreve atıyor. Mesala ileri git gibi. Yani tuş atamaktan ötede değil.
@bbuzol katılmıyorum. Ölümsüzlükle hiç bir alakası yok.
fuzuli uzatmalara yer ve gerek olmadigi duyurulur.
Konu çok derin bir konu açıkçası.
O hayvanların o duyulara sahip olması, bizim bazı duyulara sahip olamamamız daha çok evrim konusuyla ilgili.
Ben beyine sonradan bir duyu veya yorumlama mekanizması öğretilebileceğine inanmıyorum.
Konunun uzmanı kesinlikle değilim ama bence çok uzun bir süre imkansız.
EMP'nin insan beyni için üretilecek olan sürümü olacak bence.