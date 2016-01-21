DARPA, insan beyninin bilgisayarlarla iletişime geçmesini sağlayacak cihaz inşa edecek

ABD Savunma Bakanlığı'nın yeni teknolojiler üretmekle görevli birimi Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) bugün insan beyninin bir bilgisayar ile doğrudan iletişime geçmesini sağlayacak implante nöral bir cihaz inşa etmeyi amaçlayan programını açıkladı.

Yaklaşık olarak bir küp şeker büyüklüğündeki bu cihaz ikili kod kullanarak beyin ve bilgisayar arasında gerçek zamanlı iletişim sağlamaya çalışacak. Program, Neural Engineering System Design (NESD) olarak adlandırılıyor ve nöroteknoloji araştırmalarının yanı sıra görme veya işitme eksiklikleri iyileştirmeye yönelik yeni gelişmiş tedavilerin ilerlemesine katkıda bulunabilecek.

Sinir Mühendisliği Sistem Tasarımı olarak lanse edilen program çerçevesinde vücut içerisine ve canlı dokulara yerleştirilecek bir çip yardımı ile insanların beyin aracılığıyla bilgisayarları kontrol edebilmesi hedefleniyor. DARPA'nın bu planını hayata geçirmesi durumunda bilim-kurgu filmlerindeki ileri teknoloji günümüze taşınmış olacak.

http://www.darpa.mil/news-events/2015-01-19

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NESD, bugünün en iyi 4k televizyonlarından bile daha yüksek çözünürlükte dijital işitsel ya da görsel bilgiyle beyni besleyebilecek. Program yöneticisi Phillip Alvelda insan beyni ve modern elektronik arasında bir kanal açmanın mümkün olması durumunda yapılabileceklerin sınır tanımayacağını vurguluyor.