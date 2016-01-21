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DARPA, insan beyninin bilgisayarlarla iletişime geçmesini sağlayacak cihaz inşa edecek

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı, ikili kod kullanarak beyin ve bilgisayar arasında gerçek zamanlı iletişim sağlayacak bir cihaz için çalışmalara başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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DARPA, insan beyninin bilgisayarlarla iletişime geçmesini sağlayacak cihaz inşa edecek
ABD Savunma Bakanlığı'nın yeni teknolojiler üretmekle görevli birimi Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) bugün insan beyninin bir bilgisayar ile doğrudan iletişime geçmesini sağlayacak implante nöral bir cihaz inşa etmeyi amaçlayan programını açıkladı.

Yaklaşık olarak bir küp şeker büyüklüğündeki bu cihaz ikili kod kullanarak beyin ve bilgisayar arasında gerçek zamanlı iletişim sağlamaya çalışacak. Program, Neural Engineering System Design (NESD) olarak adlandırılıyor ve nöroteknoloji araştırmalarının yanı sıra görme veya işitme eksiklikleri iyileştirmeye yönelik yeni gelişmiş tedavilerin ilerlemesine katkıda bulunabilecek.

NESD, bugünün en iyi 4k televizyonlarından bile daha yüksek çözünürlükte dijital işitsel ya da görsel bilgiyle beyni besleyebilecek. Program yöneticisi Phillip Alvelda insan beyni ve modern elektronik arasında bir kanal açmanın mümkün olması durumunda yapılabileceklerin sınır tanımayacağını vurguluyor.

Sinir Mühendisliği Sistem Tasarımı olarak lanse edilen program çerçevesinde vücut içerisine ve canlı dokulara yerleştirilecek bir çip yardımı ile insanların beyin aracılığıyla bilgisayarları kontrol edebilmesi hedefleniyor. DARPA'nın bu planını hayata geçirmesi durumunda bilim-kurgu filmlerindeki ileri teknoloji günümüze taşınmış olacak.

http://www.darpa.mil/news-events/2015-01-19 Yorum Yaz
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F7R 3 yıl
" YouTube videoları artık döngüye alınabiliyor "
ne alaka bu, yazının ortasında?
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DH Misafiri 3 yıl
TeknoTekyes
@kadirirdeme katılıyorum. Ben son bilimsel gelişmeleri takip eden birisi olarak yakın gelecekte mümkün olmadığını düşünüyorum. Daha beyni çözmeye çok uzağız. Anca olacak olan bizim beyni çözmemiz değil beynin gönderilen verilere adapte olarak anlayıp yorumlayabilmesidir. Nat Geoda Çığır açan buluşlar belgeselinde çok satan incognito kitabını yazan david eaglemanın da söylediği gibi bazı hayvanlar radyo dalgalarını bazıları ısıyı algılayacak duyulara sahip. Biz neden farklı duyulara sahip olmayalım?Fakat şu anda zihin gücüyle kontrol konusunda çok gerideyiz. Mesela siz bir kolunuzu kaldırmak istediğinizde beyninizin hangi bölümlerinin aktif olduğuna bakılıyor. Ardından aynı kolunuzu kaldırmaya çalıştığınızda o bölgeler yine aktif olacağından bilgisayar bunu bir göreve atıyor. Mesala ileri git gibi. Yani tuş atamaktan ötede değil.@bbuzol katılmıyorum. Ölümsüzlükle hiç bir alakası yok.

takma isminin başında ki teknoyu kaldır bunca zaman boşa araştırmışsın neler imkansızdı da 5 sene içinde neler yaptılar etrafa iyi bak 2020 li yılları seyret .)
1 Yanıt Yanıtla +2
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TeknoTekyes 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

TeknoTekyes

@kadirirdeme katılıyorum. Ben son bilimsel gelişmeleri takip eden birisi olarak yakın gelecekte mümkün olmadığını düşünüyorum. Daha beyni çözmeye çok uzağız. Anca olacak olan bizim beyni çözmemiz değil beynin gönderilen verilere adapte olarak anlayıp yorumlayabilmesidir. Nat Geoda Çığır açan buluşlar belgeselinde çok satan incognito kitabını yazan david eaglemanın da söylediği gibi bazı hayvanlar radyo dalgalarını bazıları ısıyı algılayacak duyulara sahip. Biz neden farklı duyulara sahip olmayalım?Fakat şu anda zihin gücüyle kontrol konusunda çok gerideyiz. Mesela siz bir kolunuzu kaldırmak istediğinizde beyninizin hangi bölümlerinin aktif olduğuna bakılıyor. Ardından aynı kolunuzu kaldırmaya çalıştığınızda o bölgeler yine aktif olacağından bilgisayar bunu bir göreve atıyor. Mesala ileri git gibi. Yani tuş atamaktan ötede değil.@bbuzol katılmıyorum. Ölümsüzlükle hiç bir alakası yok.


takma isminin başında ki teknoyu kaldır bunca zaman boşa araştırmışsın neler imkansızdı da 5 sene içinde neler yaptılar etrafa iyi bak 2020 li yılları seyret .)


Çok uzakta gibi gelen yıllar çok hızlı geçer ve bir bakarsın tahminlerin yarısına ulaşılabilmiş değildir. Ne yazık ki medya çoğu zaman gerçeği sapıtır. Mesela sürekli kansere çare bulunur. Bir gün bulunacak elbette ama tahminlerden geç. Son 5 yılda ne ne kadar değişti bir düşün. 2020 nedir ki 2016 yılına girdik.
Kansere çare ne olabilir mesala virüsleri şu anda programlayabiliyor. Kanserli hücreleri fazla çoğalmadan bulup yok edecek şekilde programlanırsa olabilir :D Sence bu 2020 yılında olacak mı ?
Yetmişli seksenli yılların bilim-kurgu filmlerini izle bak ne gerçekleşmiş. İnsanlar 2000li yıllarda akıllı robotlarla beraber yaşayacağımızı söylemiş :D
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ylmzsngl 3 yıl
Çok fantastik bir buluş olmuş. Umarım gerçeklik payı vardır.
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TeknoTekyes 3 yıl
@kadirirdem'e katılıyorum. Ben son bilimsel gelişmeleri takip eden birisi olarak yakın gelecekte mümkün olmadığını düşünüyorum. Daha beyni çözmeye çok uzağız. Anca olacak olan bizim beyni çözmemiz değil beynin gönderilen verilere adapte olarak anlayıp yorumlayabilmesidir. Nat Geo'da Çığır açan buluşlar belgeselinde çok satan incognito kitabını yazan david eaglemanın da söylediği gibi bazı hayvanlar radyo dalgalarını bazıları ısıyı algılayacak duyulara sahip. Biz neden farklı duyulara sahip olmayalım?
Fakat şu anda zihin gücüyle kontrol konusunda çok gerideyiz. Mesela siz bir kolunuzu kaldırmak istediğinizde beyninizin hangi bölümlerinin aktif olduğuna bakılıyor. Ardından aynı kolunuzu kaldırmaya çalıştığınızda o bölgeler yine aktif olacağından bilgisayar bunu bir göreve atıyor. Mesala ileri git gibi. Yani tuş atamaktan ötede değil.
@bbuzol katılmıyorum. Ölümsüzlükle hiç bir alakası yok.
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arel.gr 3 yıl
evvet, habere birbirine mutabik ergen liseli degerlendirmeleri yapilmistir.
fuzuli uzatmalara yer ve gerek olmadigi
duyurulur.
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umut_baris 3 yıl TeknoTekyes
TeknoTekyes

@kadirirdem'e katılıyorum. Ben son bilimsel gelişmeleri takip eden birisi olarak yakın gelecekte mümkün olmadığını düşünüyorum. Daha beyni çözmeye çok uzağız. Anca olacak olan bizim beyni çözmemiz değil beynin gönderilen verilere adapte olarak anlayıp yorumlayabilmesidir. Nat Geo'da Çığır açan buluşlar belgeselinde çok satan incognito kitabını yazan david eaglemanın da söylediği gibi bazı hayvanlar radyo dalgalarını bazıları ısıyı algılayacak duyulara sahip. Biz neden farklı duyulara sahip olmayalım?
Fakat şu anda zihin gücüyle kontrol konusunda çok gerideyiz. Mesela siz bir kolunuzu kaldırmak istediğinizde beyninizin hangi bölümlerinin aktif olduğuna bakılıyor. Ardından aynı kolunuzu kaldırmaya çalıştığınızda o bölgeler yine aktif olacağından bilgisayar bunu bir göreve atıyor. Mesala ileri git gibi. Yani tuş atamaktan ötede değil.
@bbuzol katılmıyorum. Ölümsüzlükle hiç bir alakası yok.

Konu çok derin bir konu açıkçası.

O hayvanların o duyulara sahip olması, bizim bazı duyulara sahip olamamamız daha çok evrim konusuyla ilgili.

Ben beyine sonradan bir duyu veya yorumlama mekanizması öğretilebileceğine inanmıyorum.

Konunun uzmanı kesinlikle değilim ama bence çok uzun bir süre imkansız.
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kadirirdem 3 yıl
ben pek imkan vermiyorum ama hadi bakalım....
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bbuzol 3 yıl
Ölümsüzlüğün sırrını bulacağız demiş kısaca arkadaş
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Patren 3 yıl
klavyesiz mousesuz beyin gücüyle stratiji oyunu oynasak güzel olur aslında :)
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umut_baris 3 yıl
Her zaman tıp için geliştirildiğini söylerler.


EMP'nin insan beyni için üretilecek olan sürümü olacak bence.
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DeepNote 3 yıl
Humanoid diyorlardı sanırım bu yeni türe. İnsan makine gibi
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