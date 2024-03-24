Beyninde çip bulunan kişinin düşünceleri okundu

Amerika Birleşik Devletleri'nde beynine implant yerleştirilen 71 yaşındaki Parkinson hastası Jeffrey Keefer'ın düşünceleri 25 dakika boyunca okunduğu açıklandı.
71 yaşındaki Keefer'ın hastalık nedeniyle ameliyata girdiği, cerrahi operasyon öncesinde de doktorların implantı beyninde denemesi için izin verdiği belirtildi.
Precision Neuroscience firmasının geliştirdiği Layer 7 Cortical Interface adlı implantın üzerindeki elektrotlar, Keefer'ın beynine bağlandı.
İmplanttaki çipler, beyinden gönderilen sinyalleri toplarken, bunlar kablosuz bağlantı aracılığıyla yapay zeka destekli bir programa gönderildi.
İmplanta bağlı bir kablo da Keefer'ın göğsünde hem batarya hem de anten işlevi gören cihaza bağlandı.
Çalışmada, Keefer'ın elleriyle yaptığı bazı hareketler, monitörlerden ölçülen beyin sinyalleriyle eşleştirildi. Daha sonra hastadan ellerini kıpırdatmadan az önceki hareketleri yapmayı düşünmesi istendi. Keefer hareketleri yapmayı düşündükçe beyin sinyallerinin de gerçek zamanlı olarak kaydedilebildiği ve hareketlerle eşleştiği görüldü.
Precision Neuroscience'ın kurucularından Benjamin Rapoport, "Aradığımız buydu. Harekete dönüşemeyen bir düşünce olduğunda beynin ne söylemeye çalıştığını bilebileceğimizi teyit ettik" dedi.
Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın firması Neuralink de çarşamba günü yaptığı açıklamada, kendi ürettiği beyin implantını takan Noland Arbaugh'un videosunu paylaşmıştı. Omzundan aşağısı felçli kalan 29 yaşındaki Arbaugh'un "Telepati" adlı çiple satranç oynadığı görülmüştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...