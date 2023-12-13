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    İnsan beyni dokusundan sesleri duyabilen “biyobilgisayar” geliştirildi

    Bir araştırma ekibi, elektriksel nabız eğitimi yoluyla ses tanıma yeteneğine sahip 'Brainoware' adlı bir 'biyobilgisayar' geliştirdi. Bu bilgisayarın geliştirilmesinde insan beyni dokusu kullanıldı.
    İnsan beyni dokusundan “biyobilgisayar” geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, laboratuvarda yetiştirilen insan beyni dokusundan ve ses tanıma gibi görevleri yerine getirebileceğini söyledikleri elektronik devrelerden oluşan bir "biyobilgisayar" oluşturdular. Araştırmacılar bunu yapabilmek için "organoid" adı verilen insan hücresi demetlerini nöronlara dönüştürdüler ve bunları elektronik devrelerle eşleştirerek "Brainoware" adını verdikleri sistemi ortaya koydular.

    Biyobilgisayar geliştirildi

    Araştırmanın eş yazarı ve Indiana Üniversitesi biyomühendisi Feng Guo'nun Nature dergisine verdiği demeçte amaçlarının yapay zeka ve organoidler arasında bir köprü kurmak ve insan beyninin bilgiyi işleme verimliliği ve hızından yararlanmak olduğunu söyledi. Guo, açıklamasına "Bilgi işlem için beyin organoidi içindeki biyolojik sinir ağından yararlanıp yararlanamayacağımız konusunu araştırmak istedik" diye ekledi.

    Sonuçta, beyinden esinlenen biyolojik bilgisayarların geleneksel yapay zeka adına görevleri yerine getirmesi ve aynı zamanda bilim insanlarına insan beynini incelemek için heyecan verici yeni bir yol sağlaması umuluyor. Ekip, bir dizi deneyde organoid mini beyinlerini binlerce elektrottan oluşan bir plakaya bağladı. Daha sonra organoide bir dizi elektrik darbesi şeklinde veri gönderdiler ve bir makine-öğrenme algoritması kullanarak onun söylediklerini "çözdüler".

    İnsan beyni dokusundan “biyobilgisayar” geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Ekip, sistemlerini kullanarak Brainoware'e sekiz kişinin konuştuğu 240 kaydı verdikten sonra ses tanıma işlemini gerçekleştirdi. Sistem ve yapay zeka veriler üzerine eğitildikten sonra araştırmacılar Brainowave'in orijinal konuşmacıyı yüzde 78 doğruluk oranında saptayabildiği belirtti.

    Araştırmacılar, teknolojinin Alzheimer hastalığı gibi rahatsızlıkları ve çeşitli tedavilerin etkilerini incelemek için kullanılabileceğini umuyor. Bununla birlikte, hücreleri yetiştirmek pahalı ve zahmetli bir süreç olduğundan, mini beyinleri daha karmaşık görevleri tamamlayacak büyüklüğe kadar ölçeklendirmek muhtemelen zor olacak. Ancak yine de bu, gelecekte beyinden esinlenen bilgisayarların önünü açabilecek biyo-bilişim alanında ilgi çekici yeni bir gelişme.

    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41928-023-01069-w https://futurism.com/neoscope/computer-human-brain-cells-perform-voice-recognition
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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