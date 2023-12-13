İnsan beyni dokusundan sesleri duyabilen “biyobilgisayar” geliştirildi

Biyobilgisayar geliştirildi
Araştırmanın eş yazarı ve Indiana Üniversitesi biyomühendisi Feng Guo'nun Nature dergisine verdiği demeçte amaçlarının yapay zeka ve organoidler arasında bir köprü kurmak ve insan beyninin bilgiyi işleme verimliliği ve hızından yararlanmak olduğunu söyledi. Guo, açıklamasına "Bilgi işlem için beyin organoidi içindeki biyolojik sinir ağından yararlanıp yararlanamayacağımız konusunu araştırmak istedik" diye ekledi.
Sonuçta, beyinden esinlenen biyolojik bilgisayarların geleneksel yapay zeka adına görevleri yerine getirmesi ve aynı zamanda bilim insanlarına insan beynini incelemek için heyecan verici yeni bir yol sağlaması umuluyor. Ekip, bir dizi deneyde organoid mini beyinlerini binlerce elektrottan oluşan bir plakaya bağladı. Daha sonra organoide bir dizi elektrik darbesi şeklinde veri gönderdiler ve bir makine-öğrenme algoritması kullanarak onun söylediklerini "çözdüler".
Araştırmacılar, teknolojinin Alzheimer hastalığı gibi rahatsızlıkları ve çeşitli tedavilerin etkilerini incelemek için kullanılabileceğini umuyor. Bununla birlikte, hücreleri yetiştirmek pahalı ve zahmetli bir süreç olduğundan, mini beyinleri daha karmaşık görevleri tamamlayacak büyüklüğe kadar ölçeklendirmek muhtemelen zor olacak. Ancak yine de bu, gelecekte beyinden esinlenen bilgisayarların önünü açabilecek biyo-bilişim alanında ilgi çekici yeni bir gelişme.Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41928-023-01069-w https://futurism.com/neoscope/computer-human-brain-cells-perform-voice-recognition Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.