Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IDF 2010: Gigabyte P67A-UD5 de gün ışığına çıktı

8 yıl
3,7b
1
21
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IDF 2010: Gigabyte P67A-UD5 de gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

Gigabyte, devam etmekte olan Intel Geliştiriciler Forumu'nda P67A-UD7 ile birlikte daha ekonomik bir çözüm olarak hazırladığı P67A-UD5 modelini de sergiliyor. Benzer şekilde Intel P67 çipsetini kullanan anakart, LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerine destek veriyor ve dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 kitleriyle kullanılabiliyor.

P67A-UD7 modelinden farklı olarak 24 yerine 20 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart, tasarım anlamında da bazı farklılıklar içeriyor. P67A-UD7'nin kaslı görüntüsü yanında maliyet anlamında daha ekonomik olduğunu belli eden P67A-UD5, benzer şekilde Siyah renkli PCB kullanıyor ve bu açıdan firma tarihindeki ilklerden biri olma özelliğini taşıyor.

Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan ve hem Crossfire hem de SLI teknolojilerine destek sunan P67A-UD5, çoklu ekran kartı kurulumları açısından P67A-UD7 ile aynı kulvarda yer almıyor. Nvidia'nın NF200 yongasına sahip olan UD7, üç kartlı kombinasyonları da bir araya getirirken, P67A-UD5'te ise bu yonga bulunmuyor ve çift kartlı kurulumlar destekleniyor.

Ultra Durable III teknolojisi altında bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarımına ve yüksek kaliteli komponentlere yer verilen anakart, USB 3.0 ve SATA-III teknolojilerini de destekliyor. Dual BIOS ve DES 2 gibi Gigabyte anakartarda görmeye alışık olduğumuz teknolojileri de bünyesinde barından anakart, kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına da sahip.

Gigabyte P67A-UD5'in Ocak ayında satışa sunulması bekleniyor.

IDF 2010: Gigabyte P67A-UD5 de gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

IDF 2010: Gigabyte P67A-UD5 de gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

IDF 2010: Gigabyte P67A-UD5 de gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ThE LoSt 8 yıl
gigabyte gerçekten bu işi biliyor..
siyah pcb gerçekten çok hoş..
üzerinde NF200 bulundurması ayrı bir güzellik..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hirotaro 8 yıl
çok ii görünüyor yahu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 yıl
harbi komik olur ha AMD croosfirex destekli INTEL xDxDxD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilalMW 8 yıl
Aynısının AM3 soketlisi olur inşallah. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
A16LET 8 yıl
amd içinde yapılsa süper olur ve üst düzey anakartlar genelde 6slot oluyor ram yuvasının 4slot olması dikattimi çekti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunescan 8 yıl
Çok şık ve güzel duruyor. Zaten siyah herşeyle gidiyor yav.
Bu sabah sipariş verdim yeni parçaları fakat beklemezdim genede bunları :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xense 8 yıl
güzel görünüyorda intel bu chipsette sata3 ve usb3 desteklemiyorsa sadece sekil olmuş olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl

xense

güzel görünüyorda intel bu chipsette sata3 ve usb3 desteklemiyorsa sadece sekil olmuş olur.





Sata III doğalmış ama USB3 yongayla sanırım. Öyle duydum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Hehe Intel çipsetli anakartın üzerinde ATi yazıyor. EE ATi nin adı kalktı. AMD oldu. Şimdiden sonra çıkacak olanlara da herhalde AMD yazmazlar Radeon yazarlar. Yoksa AMD yazarsalar çok komik olur. :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 8 yıl

OverClocKing

Hehe Intel çipsetli anakartın üzerinde ATi yazıyor. EE ATi nin adı kalktı. AMD oldu. Şimdiden sonra çıkacak olanlara da herhalde AMD yazmazlar Radeon yazarlar. Yoksa AMD yazarsalar çok komik olur. :))

evet benimde dikkatimi çekti komik olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
renk seçimi güzel olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TURK SITH 8 yıl
rengi çok karizma anakartın...

ama soket 1155 haberi duyunca intele iyi dileklerimi sunuyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boss. 8 yıl
Seksi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Gigabyte yine sağlam kart yapmış. Siyah da yakışmış hani.

Arka panallerin fotosu yok mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3706 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, intel ve gigabyte
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl ASUS GTS 450 Top SLI video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim