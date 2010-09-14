IDF 2010: Gigabyte P67A-UD5 de gün ışığına çıktı

Gigabyte, devam etmekte olan Intel Geliştiriciler Forumu'nda P67A-UD7 ile birlikte daha ekonomik bir çözüm olarak hazırladığı P67A-UD5 modelini de sergiliyor. Benzer şekilde Intel P67 çipsetini kullanan anakart, LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerine destek veriyor ve dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 kitleriyle kullanılabiliyor.

P67A-UD7 modelinden farklı olarak 24 yerine 20 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart, tasarım anlamında da bazı farklılıklar içeriyor. P67A-UD7'nin kaslı görüntüsü yanında maliyet anlamında daha ekonomik olduğunu belli eden P67A-UD5, benzer şekilde Siyah renkli PCB kullanıyor ve bu açıdan firma tarihindeki ilklerden biri olma özelliğini taşıyor.

Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan ve hem Crossfire hem de SLI teknolojilerine destek sunan P67A-UD5, çoklu ekran kartı kurulumları açısından P67A-UD7 ile aynı kulvarda yer almıyor. Nvidia'nın NF200 yongasına sahip olan UD7, üç kartlı kombinasyonları da bir araya getirirken, P67A-UD5'te ise bu yonga bulunmuyor ve çift kartlı kurulumlar destekleniyor.

Ultra Durable III teknolojisi altında bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarımına ve yüksek kaliteli komponentlere yer verilen anakart, USB 3.0 ve SATA-III teknolojilerini de destekliyor. Dual BIOS ve DES 2 gibi Gigabyte anakartarda görmeye alışık olduğumuz teknolojileri de bünyesinde barından anakart, kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına da sahip.

Gigabyte P67A-UD5'in Ocak ayında satışa sunulması bekleniyor.