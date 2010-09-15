Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IDF 2010: Sandy Bridge platformunda doğal USB 3.0 desteği yok

8 yıl
9,4b
1
10
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IDF 2010: Sandy Bridge platformunda doğal USB 3.0 desteği yok
Tam Boyutta Gör

Intel, Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcileri için hazırladığı 6 serisi çipset modellerinde doğal USB 3.0 desteğine yer vermiyor. Intel'in IDF 2010'da tanıttığı referans tasarımlı P67 anakartı, USB 3.0 desteğinin doğal olarak sunulmadığını doğrulayan en önemli kanıt oldu zira USB 2.0'a kıyasla veri aktarım hızını 10 kata kadar arttıran USB 3.0 teknolojisi için anakart üzerinde NEC'in kontrolcüsüne yer veriliyor. USB 3.0 için doğrudan destek sunmayan Intel, SATA-III konusunda ise somut adımını atıyor ve 6 serisi çipset ailesiyle birlikte çift port SATA-III desteği veriyor.

Intel cephesinde yaşanan bir diğer gelişme ise SmackOver kod adını taşıyan referans tasarımlı X58 anakartın yenileniyor olması. SmackOver 2 kod adını taşıyan yeni anakart, tasarım anlamında mevcut modele göre bir takım güncellemeler içerirken, fark yaratan asıl detay olarak sahip olduğu USB 3.0 ve SATA-III desteği gösterilebilir. Bilindiği üzere X58+ICH10R yonga seti USB 3.0 ve SATA-III desteği sunmuyor ancak SmackOver 2'de yeni teknolojilere yer vermek isteyen Intel, NEC ve Marvell'ın ürettiği kontrolcüler ile hem USB 3.0 hem de SATA-III (SATA 6Gbps) desteği sunuyor. Intel'in en güçlü anakartı unvanını alacak olan SmackOver 2'nin çıkış tarihi ise açıklanmadı.

IDF 2010: Sandy Bridge platformunda doğal USB 3.0 desteği yok
Tam Boyutta Gör

IDF 2010: Sandy Bridge platformunda doğal USB 3.0 desteği yok
Tam Boyutta Gör

Intel SmackOver 2


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
M@U 8 yıl
Kendilerini protesto ediyor ve bu hafta içerisinde AMD platformuna geçiyorum. 2 yıl aradan sonra tekrar AMD kullanacak olmanın haklı gururunu yaşıyorum.




Gerçi 2 yıl önce de "tekrar Intel kullanmanın gururunu" yaşıyordum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
NEC'in kontrolcüsünden bir adım da olsa önde olanını yapamadığı için USB 3.0 a destek vermiyordur İntel.
Niye hala AMDye geçmedim şaşıyorum. Ama bitti. Yeni yılla birlikte AMD deyim.
Bıktım bu intelin işlemci bacağı değiştirip anakrtı da değiştirmeye zorlamasından.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mindloop 8 yıl
Yinede intel kaliteli kart yapıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
intelin bu yaptığı millete nerden çakarsak kar kardık stratejisi... millet anakrt görsün işte öylesine..bide utanmadan usb 3.0 yok diyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xense 8 yıl
Smack over 2 tam bir şaçmalık olmuş. 900 serisi i7 platformu için yapılmış 500TL fiyatlı gereksiz bir anakart olmuş. Bunu alana kadar i7 800 serisi almak cok daha akıllıca bence. hem fiyat daha uygun hem performans hemen hemen eşit. açıkçası 3 kanal bellek desteği kısa süreli bir meltem gibi esip gidecek. zaten 2^n'li bellek boyutlarına alışmış bünyem sistemde 6gb görünce bir garip oluyordum... Birde kablosuz görüntü aktarımı vardı intelde ama wireless altyapısını kullanan, pek ses seda kalmadı o teknolojide ne oldu vazmı geçtiler ne?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xense 8 yıl
intel anakart x serisi değilse pek OC desteklemez. ama USB 3 nie yok hala anlamış değilim. Muhtemelen sadece para odaklı bir geçiş chipseti olacak. P67 beni resmen hayal krıklıgına ugrattı. sadece 2 adet doğal sata III desteklemesi de ilginç. Bu arada güney kötrüsü değişmiş olarak gelecek cünkü bir çok anakart'ta dola sata III desteği 2 port olarak veriliyor. Ama USB 3 nie böyle arka plana atılıyor ilginç? sanırım intel kendine özgü bir port çıkarıp yaygınlaştırmayı deneyecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ooppss 8 yıl
intel usb 3.0 ın geliştiricileri arasında değilmiydi? niye bu kadar uzak duruyor anlamış değilim..
muhtemelen daha önce birkaç yerde haberi çıkan kendi geliştirmekte olduğu veri aktarım teknolojisini bekliyor.

sata3 e doğal destek veriyormu bilen varmı?
ssd lerin hızları şimdiden sata2 nin sınırına dayanmış durumda.. sata3 hdd ler için gereksiz olsada ssd ler için artık şart gibi birşey..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
yeni bir güney köprüsü yapmadılar gitti.. amaçları NEC'e mi para kazandırmak acaba??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 8 yıl
intel katı kapasitör kullanıyor kalite artmış genelde.gigabyte siyah pcb kullanıyor ne oluyor bu firmalara
iyi oluyor.tek merak ettiğim intelin anakart oc destekliyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Smartass 8 yıl
10 dolarlık entegre takılır, 30 dolarlık masraf eklenir, H55'lerde olduğu gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9424 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, intel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Vestel ve Freescale, önemli bir anlaşmaya imza attı 8 yıl 1e1: Roccat ve Speed Link'in oyuncu aksesuarları mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim