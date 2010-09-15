IDF 2010: Sandy Bridge platformunda doğal USB 3.0 desteği yok

Intel, Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcileri için hazırladığı 6 serisi çipset modellerinde doğal USB 3.0 desteğine yer vermiyor. Intel'in IDF 2010'da tanıttığı referans tasarımlı P67 anakartı, USB 3.0 desteğinin doğal olarak sunulmadığını doğrulayan en önemli kanıt oldu zira USB 2.0'a kıyasla veri aktarım hızını 10 kata kadar arttıran USB 3.0 teknolojisi için anakart üzerinde NEC'in kontrolcüsüne yer veriliyor. USB 3.0 için doğrudan destek sunmayan Intel, SATA-III konusunda ise somut adımını atıyor ve 6 serisi çipset ailesiyle birlikte çift port SATA-III desteği veriyor.

Intel cephesinde yaşanan bir diğer gelişme ise SmackOver kod adını taşıyan referans tasarımlı X58 anakartın yenileniyor olması. SmackOver 2 kod adını taşıyan yeni anakart, tasarım anlamında mevcut modele göre bir takım güncellemeler içerirken, fark yaratan asıl detay olarak sahip olduğu USB 3.0 ve SATA-III desteği gösterilebilir. Bilindiği üzere X58+ICH10R yonga seti USB 3.0 ve SATA-III desteği sunmuyor ancak SmackOver 2'de yeni teknolojilere yer vermek isteyen Intel, NEC ve Marvell'ın ürettiği kontrolcüler ile hem USB 3.0 hem de SATA-III (SATA 6Gbps) desteği sunuyor. Intel'in en güçlü anakartı unvanını alacak olan SmackOver 2'nin çıkış tarihi ise açıklanmadı.

Intel SmackOver 2