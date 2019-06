DH+ Eylül sayısı yayınlandı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

DH+’ın Eylül sayısı yayınlandı. Yine dopdolu bir içerik sizleri bekliyor. Üstelik artık tüm platformlardan derginin eski ve yeni sayılarını okuyabileceksiniz.Bu ayki sayımızda kapağa HTC One M8’in Windows Phone 8.1.1 yüklü versiyonunu taşıdık. Android’li kardeşinden sonra donanımsal bazda bakıldığında Windows Phone pazarının en güçlü ismi olan HTC One M8 for Windows, özellikle Lumia’lar karşısında bakalım ne kadar başarılı olabilecek. Bu Microsoft’un mobil işletim sistemi için de önemli bir prestij mücadelesi.Otomobil editörümüz Muharrem Gökçe ise bu ay BMW X3’ün koltuğuna geçti. 1.6 litrelil turbo motorun meziyetlerini ve aracın çarpıcı özelliklerini iç sayfalarda bulabileceksiniz. Kültür Sanat editörümüz Erhan Tan ise bu ay sezonun en yeni dizilerini mercek altına aldı. Eğer tutkulu bir dizi izleyicisi iseniz yeni sezon öncesinde listemize göz atmanızda yarar var. Ayrıca beyaz perdenin yaşayan dahisi James Cameron'un sinemaya kazandırdığı yenilikleri sizler için araştırdık.Bunun dışında Android, Windows Phone ve iOS için yepyeni oyun ve uygulama önerileri, HyperX Cloud kulaklık, Xiaomi Mi PowerBank, Kingston MobileLite Wireless G2 incelemeleri, Cem Yılmaz’ın yeni filmi “Pek Yakında” hakkında önemli detaylar, ülkemizde yapılan yenilenebilir enerji yatırımları ve daha onlarca özel konuyu keyifli okuyacağınızı düşünüyoruz.Aşağıdaki bağlantılardan DH+'ı telefonunuza, tabletinize veya bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz.NOT: Windows Phone ve Windows sürümü bir hata sonucu mağazadan kaldırıldı. Çok kısa bir süre içinde tekrar aktif olacak.DH+ Windows 8.1:DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:DH+ iOS:DH+ Android: