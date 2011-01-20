DH Özel: AMD'nin Bulldozer işlemcileri için hazırladığı 9 serisi yeni çipsetler detaylandı

Yeni nesil Fusion işlemcileriyle gündemde olan AMD, ilerşleyen aylarda yaklaşık beş yıldır üzerinde çalıştığı Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci tasarımını baz alan işlemcilerini pazara sunacak. Dört, altı ve sekiz çekirdekli farklı işlemci modellerini kullanıma sunacak olan AMD, aynı zamanda 9 serisi yeni yonga setlerini de duyuracak. Bulldozer tabanlı işlemcileriyle birlikte AMD, soket değişikliğine giderek Soket AM3+ formuna geçiş yapacağı için yeni işlemcilerle birlikte kullanıcıların aynı zamanda yeni bir anakart alması gerekecek. Ancak bu notktada farklı bir strateji izleyen AMD, geriye dönük desteğe devam ederek, güncel ürün gamında yer alan Soket AM3 formundaki Athlon II ve Phenom II işlemci modellerinin 9 serisi çipsete sahip Soket AM3+ anakartlarda çalışabilmesini de mümkün kılacak. Yani Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler, 7 veya 8 serisi çipsete sahip anakartlarda çalışmayacak ancak Soket AM3 formundaki mevcut tüm işlemciler, Bulldozer ailesi için hazırlanan yeni anakartlarda çalışabilecekler.
AMD yeni nesil işlemci modelleri için 990FX, 990X ve 970 çipset modellerini pazara sunacak. Zamanla entegre grafik birimine sahip 980G gibi çözümlerin de lanse edilmesi beklenirken, en azından lansman aşamasında üç yeni çipset anons edilecek. Aynı 7 ve 8 serisi yonga setlerinde olduğu gibi en yüksek performans ve en fazla özelliği 990FX çözümü sunacak. 16x + 16x konfigürasyonunda Crossfire kurulumuna olanak tanıyacak yeni çipset, SB950 güney köprüsü ile birlikte gelecek. İşlemci ile haberleşme noktasında çeşitli güncellemelere sahip olduğu belirtilen yeni yonga setinin, bu sayede daha yüksek bağlantı performansı sunacağı belirtiliyor. 990X ise 990FX'in daha ekonomik bir versiyonu olacak ve 16x + 16x yerine 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire kurulumlarına olanak tanıyacak. 9 serisi yeni yonga seti ailesinin giriş seviyesindeki temsilcisi ise 970 olacak. AMD'nin resmi dökümanlarında Crossfire desteği sunan çözümler arasında gösterilmese de, bazı üreticilerin 970 çipsetini taşıyan Crossfire destekli anakartlar sunması da bekleniyor. Bu noktada örnek olarak MSI'ın, Lucid Hydra teknolojisi ile donattığı 870 çipsetli Fuzion anakartı, örnek olarak gösterilebilir.
AMD'nin ilk defa yayınladığımız resmi dökümanlarına göre 9 serisi yeni yonga setleri yeni nesil medya teknolojileri ve depolama cihazlarına tam destek sunacak. 8 serisi mevcut çipset modellerinde olduğu gibi SATA-III (SATA 6Gbps) teknolojisine destek sağlayan yeni yonga setleri aynı zamanda yeni nesil SSD sürücüler için TRIM desteği de sunuyor olacaklar. SB950 güney köprüsü ile RAID 0,1, 10 ve 5 kurulumlarına olanak tanıyacak 9 serisi yeni yonga setlerinin, PCIe 2.0 spesifikasyonu üzerine inşa edildiklerinden, daha önceki çipsetlerde yaşanan USB 3.0 ve SATA-III teknolojilerinin eş zamanlı kullanımına bağlı bant genişliği problemlerinin olmayacağı da AMD tarafından özellikle altı çizilen detaylar arasında yer alıyor. Anakart üreticilerinin, AMD'nin yüksek performanslı Bulldozer işlemcileri için geliştirdikleri 9 serisi çipsetli yeni nesil anakartlarını, Mart ayında Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2011 fuarında tanıtmaları bekleniyor.
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8 serisi anakartlara buldorzerleri takamayacaksın, o yüzden bekleyip 9 serisi almalısın...
ben aldım
sömürücü intelden nefret etmeye başladım Birdahaki sefere AMD deneyeceğim
Anakart olarak da şu an için 9XX serisi çıkınca ondan alıp mevcut AM3 işlemci ile kullanıp, ilerde bütçem rahatlayınca Bulldozer işlemci de kolaylıkla takabilirim. Bence bu bağlamda AMD, Intel'den daha avantajlı.
Bana lazım olanlar: anakart, ekran kartı ve ram. Eğer Sandybridge alıyor olsam işlemci de almak zorunda kalacağımdan çok pahalı olurdu. Ekran kartından kıssam bile bu iş olmazdı. Anakart olarak da onboard ekran kartı olan H67 çipset alıp idare ederim desem adam gibi oyun oynayamam. Yani ekran kartı almama şansım yok. Diyelim ki 1000 lira bütçem var. Bu paraya 980X Anakart, GTX560 ve Ram ucu ucuna alabiliyorum. Ama Intel almak istesem 1155 pin anakarta eski işlemci takamayacağım için masraf 1600 liraya çıkıyor. Oysa ki ekran kartı 290$ olsa, Ramlar de 119$ toplam 760 lira yapıyor. Kalan 240 lira yani 130$+KDV ye de eli yüzü düzgün bir anakart alabilirim. Hadi olmadı 150$ olsun...
Intel böyle sık sık soket değiştirirse kendisi kaybeder valla...
işlemci mimarisinin getirdiği hatır sayılır ek performans yoksa yani hem HD6000 ve hem de GTX400 ve 500 serilerine en iyi servisi mevcut koşullarda Core i5 ve Core i7 serilerinin yaptığı gibi extreme kullanıcılar tarafından bilinen bir sabit gerçek yoksa ANAKART RAM VE İŞLEMCİ'den önce GPU upgrade yapılarak performans
arttırma yoluna gidilir. Eğer mevcut platform bugun C2Duo'larda olduğu gibi en iyi F/p kartı GTX460'da bile GPU usage sorunu ya da SLI veya CF altında Darboğaz yaratıyorsa Core i5 i7 yada AMD ayağında şu anda en iyi performansı veren phenom II X4 takviyesi gerektirir. Neden eski yetersiz işlemcimi tutup yeni anakart ve DDR3 bellek alayım. Bu mudur F/P?
Artık 3 kuruşa 5 köfte bitmiştir. İntelin de K ile yaptığı ayrı bir güzellik 100 dolara 4 GHZ devrini onlarda kapattılar. CF 16+16 destekli 990fx anakarta ne de yakışır X2'ler. Olmadı X3 var çekirdek açıp çitleriz. AMD klasiği olan Geriye dönük soket desteği kalmadı yerine ileriye dönük eski işlemci desteği geldi hayırlı uğurlu olsun.
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dostum 990x karta x2 takan kim? benim işlemcim zaten x4. e8500 ün yanına gtx460 takıp bc2 oynamaya çalışan sensin. "ANAKART RAM VE İŞLEMCİ'den önce GPU upgrade yapılarak performans
arttırma yoluna gidilir." diye birşey de yok. işlemcin çift çekirdek olduğu sürece istersen gtx580 tak gta4 de 25 fps den sonrasını zor görürsün. kaldı ki bugün üst seviye gpuları doğru dürüst zorlayacak oyun yokken gpu yu neden upgrade edeyim?
pc dünyası sadece oyunlardan ibaret değil ayrıca. oyun da olsa(özellikle geniş haritalı stratejiler) 4gb ramin sınırlarına yaklaşıyor ve kasılıyor bazen makina. 8gb ddr3 ler 100$ ın altına inmişken ddr2 de bu paraya ancak 4gb alınıyor. Eski anakatrıma 4gb ram eklemek için haracayacağım paraya eski parçalarımı satıp yeni anakart ve ddr3 almak aynı fiyata geliyor. Bu durumda niye sisteme ddr2 ram alayım.
kendi açımdan söyleyim. şu anki anakartım tüm güncel amd işlemcileri destekliyor ama ramleri ddr2. ram upgrade yapsam ddr2 ram almak yerine elimdeki anakart ve ramleri satıp ddr3 almak çok daha makul görünyor. işlemcimi kullanmaya devam edebileceğim. yeni anakartım da bulldozere hazır olacak