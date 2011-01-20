DH Özel: AMD'nin Bulldozer işlemcileri için hazırladığı 9 serisi yeni çipsetler detaylandı

Yeni nesil Fusion işlemcileriyle gündemde olan AMD, ilerşleyen aylarda yaklaşık beş yıldır üzerinde çalıştığı Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci tasarımını baz alan işlemcilerini pazara sunacak. Dört, altı ve sekiz çekirdekli farklı işlemci modellerini kullanıma sunacak olan AMD, aynı zamanda 9 serisi yeni yonga setlerini de duyuracak. Bulldozer tabanlı işlemcileriyle birlikte AMD, soket değişikliğine giderek Soket AM3+ formuna geçiş yapacağı için yeni işlemcilerle birlikte kullanıcıların aynı zamanda yeni bir anakart alması gerekecek. Ancak bu notktada farklı bir strateji izleyen AMD, geriye dönük desteğe devam ederek, güncel ürün gamında yer alan Soket AM3 formundaki Athlon II ve Phenom II işlemci modellerinin 9 serisi çipsete sahip Soket AM3+ anakartlarda çalışabilmesini de mümkün kılacak. Yani Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler, 7 veya 8 serisi çipsete sahip anakartlarda çalışmayacak ancak Soket AM3 formundaki mevcut tüm işlemciler, Bulldozer ailesi için hazırlanan yeni anakartlarda çalışabilecekler.

AMD yeni nesil işlemci modelleri için 990FX, 990X ve 970 çipset modellerini pazara sunacak. Zamanla entegre grafik birimine sahip 980G gibi çözümlerin de lanse edilmesi beklenirken, en azından lansman aşamasında üç yeni çipset anons edilecek. Aynı 7 ve 8 serisi yonga setlerinde olduğu gibi en yüksek performans ve en fazla özelliği 990FX çözümü sunacak. 16x + 16x konfigürasyonunda Crossfire kurulumuna olanak tanıyacak yeni çipset, SB950 güney köprüsü ile birlikte gelecek. İşlemci ile haberleşme noktasında çeşitli güncellemelere sahip olduğu belirtilen yeni yonga setinin, bu sayede daha yüksek bağlantı performansı sunacağı belirtiliyor. 990X ise 990FX'in daha ekonomik bir versiyonu olacak ve 16x + 16x yerine 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire kurulumlarına olanak tanıyacak. 9 serisi yeni yonga seti ailesinin giriş seviyesindeki temsilcisi ise 970 olacak. AMD'nin resmi dökümanlarında Crossfire desteği sunan çözümler arasında gösterilmese de, bazı üreticilerin 970 çipsetini taşıyan Crossfire destekli anakartlar sunması da bekleniyor. Bu noktada örnek olarak MSI'ın, Lucid Hydra teknolojisi ile donattığı 870 çipsetli Fuzion anakartı, örnek olarak gösterilebilir.

AMD'nin ilk defa yayınladığımız resmi dökümanlarına göre 9 serisi yeni yonga setleri yeni nesil medya teknolojileri ve depolama cihazlarına tam destek sunacak. 8 serisi mevcut çipset modellerinde olduğu gibi SATA-III (SATA 6Gbps) teknolojisine destek sağlayan yeni yonga setleri aynı zamanda yeni nesil SSD sürücüler için TRIM desteği de sunuyor olacaklar. SB950 güney köprüsü ile RAID 0,1, 10 ve 5 kurulumlarına olanak tanıyacak 9 serisi yeni yonga setlerinin, PCIe 2.0 spesifikasyonu üzerine inşa edildiklerinden, daha önceki çipsetlerde yaşanan USB 3.0 ve SATA-III teknolojilerinin eş zamanlı kullanımına bağlı bant genişliği problemlerinin olmayacağı da AMD tarafından özellikle altı çizilen detaylar arasında yer alıyor. Anakart üreticilerinin, AMD'nin yüksek performanslı Bulldozer işlemcileri için geliştirdikleri 9 serisi çipsetli yeni nesil anakartlarını, Mart ayında Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2011 fuarında tanıtmaları bekleniyor.