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DH Özel: Dungeon Hunter 4'ü inceledik

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
17,4b
1
181
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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DH Özel: Dungeon Hunter 4'ü inceledik
Geçtiğimiz ay duyurusu yapılan Dungeon Hunter serisinin yeni oyunu Dungeon Hunter 4, nihayet yayınlandı. Biz de mobil oyuncuları iblislerle dolu bir dünyanın derinliklerine götüren yapımı donanimhaber.com ailesi adına inceledik.

Kısa ama etkileyici bir sinematik ile bizleri iblislerle dolu dünyasına ortak eden yapım, serinin klasik yapısının korunduğu bir görsel deneyim sunuyor. Dungeon Hunter 4, serinin en iyi görsel deneyimini sunsa da serinin bir önceki oyununa göre, grafiksel anlamda çok da abartılacak bir gelişme göremediğimizi belirtelim. Ana karakter betimlemelerinin özenle hazırlandığı yapımda yan karakterler, maalesef birbirinin aynısı olmaktan öteye gidemiyor.Koridor mantığı ile oluşturulan mekanlarda ışıklandırmalar başarılı bir şekilde kullanılarak görsellik etkileyici bir hale getirse de, kaplamaların ana detaylar dışında yetersiz kaldığını belirtelim. Serinin üçüncü oyununda karşılaştığımız görselliği az da olsa ileri götürmeyi başaran Dungeon Hunter 4'ün grafikleri bizden 10 üzerinden 8 puan alıyor.

Oyunun ilerleyişine göre değişiklik gösteren müzikleriyle savaş anlarında oyuncuyu harekete geçirmeyi başaran Dungeon Hunter 4, aynı başarıyı ses efektleri ve seslendirmelerde gösteremiyor. Anı kurtaran ses efektleri, ruhsuz seslendirmeler ile birleşince ses unsurları genel oyun deneyimini de olumsuz yönde etkiliyor. Ses unsurları bizden 10 üzerinden 6 puan alıyor.

İzometrik kamera açısıyla oynadığımız Dungeon Hunter 4'te kontroller sanal tuşlarla sağlanıyor. Bu kontrol yapısına herhangi bir alternatif kontrol şeması sunulmasa da, oyuncuların bu tuşları istedikleri gibi konumlandırmasına izin veriliyor. Sanal tuşlara alışık olmayan oyuncular için kısa bir alışma süreci gerektirebilecek kontroller, bizden 10 üzerinden 9 puan alıyor.

Tek kişilik ve çok kişilik olmak üzere iki farklı oyuncu modunun bulunduğu yapımda dört farklı oynanabilir sınıf bulunuyor. Savaş yorgunu, kılıç ustası, savaş büyücüsü ve gözcü olarak adlandırılan bu sınıflar hikaye işleyişinde herhangi bir değişiklik yaratmıyor. Yani hangi sınıfı seçerseniz seçin, aynı yollardan geçeceğinizi belirtelim. Bu durum hikaye modunun farklı bir bakış açısı ile yeniden oynamak isteyecek oyuncuları üzse de, bu noktada çoklu oyuncu modlarındaki arenalar oyuncuların imdadına yetişiyor. Yerel ve çevrimiçi olmak üzere iki farklı seçenekten oluşan çoklu oyuncu modu, bu seçenekler altında; meydan savaşı, takımlı ölüm maçı ve işbirlikli olmak üzere üç farklı mod sunuyor. Çevrimiçi mod için Facebook veya Gameloft Live hesabı zorunlu tutulurken, çoklu oyuncu modunu oynayabilmek için tek kişilik modda belli bir seviyeye ulaşmanız gerektiğini de belirtelim.

Karakter özelleştirmelerinin önemli bir yer edin yapımda çeşitli kıyafet ve silahlar ile karakter özelleştirilebiliyor. Ayrıca, çok geniş olmasa da yeterli düzeyde bir yetenek ağacının Dungeon Hunter 4'te yer edindiğini belirtelim. Bu arada Dungeon Hunter 4'ün Fremium oyun modelinin karakter gelişiminde ve oynanış süresinde oldukça etkili olduğunu da bir gerçek. Hikaye sunumlarını Türkçe dil desteğiyle renklendirerek, daha anlaşılır bir oyun deneyimi sunan Dungeon Hunter 4'ün oynanabilirliği bizden 10 üzerinden 8 puan alıyor. 

Genel olarak bizden 10 üzerinden 7.8 puan alan yapım, fremium modeliyle serinin ilk iki oyununu severek oynayan mobil oyuncuları yine tatmin etmeyecek olsa da, fremium yapımlar arasında denenmesi gereken bir oyun olarak yer ediniyor. 

Dungeon Hunter 4 – Google Play(Yakında) 

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darkest earth 6 yıl en beğenilen
Freemium olması çok kötü oldu. Paralı olsa satın alır beğene beğene oynardım fakat freemium modeli hiç hoşuma gitmiyor. İnsanı sürekli bir şeyler satın almaya itiyor oyun.
Nelere para verebileceğinden bahsetmem gerekirse; oyunda direk dirilmek için, her 4 saatte bir yenilenen can iksirlerinizi yenilemek için. İksirleri harcarsanız oyunu pause yapıp bekleyeceksiniz yani. Eşyalarınızı direk geliştirmek, Charmları direk beklemeden birleştirmek, ÖZEL EŞYALAR, ÖZEL SKILLER, eşya taşıma sınırınızı arttırmak, buffların daha uzun sürmesi, ve bir çok özellik daha deli gibi para istiyor.

Yani oyunu para vermeden biraz zor oynarsınız. Acınası bir firma haline geldin Gameloft yazıkları olsun...

Bu arada oyun bugün Android için de çıkacak.
Freemium olması çok kötü oldu. Paralı olsa satın alır beğene beğene oynardım fakat freemium modeli hiç hoşuma gitmiyor. İnsanı sürekli bir şeyler satın almaya ...
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3 Yanıt Yanıtla +53
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Nabukadnezar 6 yıl
Video inceleme yok, konu dışı olarak okumayı sevmiyoruz. Bu yüzden geldiğimiz gibi gidelim.
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xtreme4495 2 yıl
ayrıca bugün loading ekranında oyun takıldı bir türlü açılmıyordu. oyunun cache ini androidden silince düzeldi ama oyun açıldığında tüm beceri puanlarım gitmişti. en çok dnym alımını arttırıp hızlı level atlamamı sağlayan 12 beceri puanıma üzüldüm. emeklerimin yarısı boşa gitti çok sorunlu oyun kafasına göre çöküyor zaten yani sakat birgün tüm karakteri hepten kaybedeceğim kesin.
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xtreme4495 2 yıl
hala oynayan var mı ben 59 level oldum. oyunu 1 kez bitirince online kısımda sonsuz savaş diye birşey açılıyor oraya girip online oynuyorsun düşmanlar 36 levelden başlayarak dalga dalga 130 a kadar geliyorlar. oradan deli gibi boşluk taşı kazanıyorsun onları ruh taşına çevirip kutsal kılıç ve diğer kutsalları rahatlıkla alabiliyorsun buna rağmen öyle oyuncular var ki 70 level iblise 1 vuruşta indiriyor. hatta 80 level bosu birkaç vuruşla devirenler bile var. bu oyuncuların seviyesi en fazla 40 filan üstelik. 30 ruh taşına alınan kutsal kılıçla 70 level normal bir iblise en az 6 tane vurman gerekiyor. farkı kıyaslayın diye yazım. bu adamlar nasıl bu kadar güçlü silahlar alabilmişler çözemedim bu derece güçlü silahlar parayla bile satılmıyor çünkü.
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MrCaner 4 yıl
5 mi daha iyi 4 mü
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28ky28 4 yıl MrCaner
MrCaner
5 mi daha iyi 4 mü

5 iğrenç bir oyun desem abartmis olmam herhalde..

Dh4 marketteki en iyi hack and slash oyun. Hatta pc rpg oyunlarin da diablo 2 hariç bana dh4 kadar zevk veren oyun yok
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DH Misafiri 4 yıl
100. aşama silahı nasıl yapıcaz herşeyleri topladım ve 66 lvlim üretmeden nasıl çavrcem yardım edin
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DH Misafiri 4 yıl
1 haftada hiç para yatırmadan 65 lvl oldum. İtemlerin hepsi 100.aşama. 30 elmasla yüzük aldım. Gerisini de envantere yatırdım.
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Xylt2cool 4 yıl
Efsane oyun
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kawal1998 4 yıl
DH 5 sevmedim hala 4 oynuyorum gerçekten efsane ve çok zevkli oyun :)
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DH Misafiri 4 yıl
85 lwl oldum market yenilenmiyor deli oldum 20 lwl dir aynı silah var elimde nasıl açalıcak yeni market bilgisi olan varsa bilgilendirsin lütfen
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar forumda okuduğum iletilere göre çoğunuz telefonunuzdan yedekleme yapmıyorsunuz yedekleme yapmanızın size +++ katkısı var çünkü yedeklemeyle her türlü bilgilerinizi bir hesap üzerine yedekleyip başka bi cihazda aynı hesap üzerinden sürdürebilmenizi sağlıyor bu yüzden telefonunuzdan uygulama verilerinizi e-posta veya bir hesabınız var ise oraya yedekleyip aynı e-posta ve hesaptan başka bir cahazda giriş yapıp o cihazdan verilerinizi yükleyebilirsiniz.
Ayrıca bende bir DH4 oyuncusuyum benim için kasılmak çok kolay şuan 75 lwl savaş yorgunu kullanıcısıyım ve hiç üretmedeki itemlere ihtiyaç duymadım ve üretmedimde ihtiyacım olan itemleri sürekli etkinliklere katılarak ve kasılarak elde ettigim itemlerle yaptım şuan ilk 2 hafta zorlandım tabi itemler iyi degildi ama yavaş yavaş oyunu çözdükçe itemler falan oluyo şuan 100. aşama itemleri kullanıyorum tılsımların seviyesi 10.seviyeden aşagı degil biraz zaman aldı yapmam ama emek gerekiyor bugüne kadar hiç elmas harcamadım çünkü gerek duymadum millet deli gibi elmas alıp harcıyor para yönünden bi kuruş harcamadım kafayı kullanırsanız para harcamadanda oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz ama yok ben parayı harcıyacak yer bulamıyorum diyorsanız :D oyun içi satın alımı yapabilirsiniz tavsiyem gereksiz yere elmas kullanacagınıza onları biriktirip dükkan bölümünde iksirler ucuzladıgında onları almanız ilerde işinize çok yarayacak... görüşlerinizi bekliyorum
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TEKİN 1881 4 yıl


Kısaltma bizim siteyle aynı. Aferin gameloft.
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senjido 4 yıl
40 lv bi archer vardi. bi ara oyunu gecici olarak silmek zorunda kaldim hemen geri yukledim ve login oldum ayni hesapla ama karakter bildigin gitmisti. 2 tane 12 liralik gem paketinden almistim. (Gem ile alinan silahlar OP!) app store support a ticket actim allahtan iade ettiler. Musteri destek 10 numara gercekten ustune baya yardimci oldu elemanlar.

Gameloft da koskaca multiplayer oyun yapiyor cloud save eklemiyor. Cimrimidir nedir [>:]

Simdi dungeon hunter 5 i bekliyorum. Ins nisandan once gelir.
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28ky28 4 yıl senjido
berkay1122
40 lv bi archer vardi. bi ara oyunu gecici olarak silmek zorunda kaldim hemen geri yukledim ve login oldum ayni hesapla ama karakter bildigin gitmisti. 2 tane 12 liralik gem paketinden almistim. (Gem ile alinan silahlar OP!) app store support a ticket actim allahtan iade ettiler. Musteri destek 10 numara gercekten ustune baya yardimci oldu elemanlar.

Gameloft da koskaca multiplayer oyun yapiyor cloud save eklemiyor. Cimrimidir nedir [>:]

Simdi dungeon hunter 5 i bekliyorum. Ins nisandan once gelir.

Dh5 duyuruldu mu hocam ?
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