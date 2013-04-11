DH Özel: Dungeon Hunter 4'ü inceledik

Geçtiğimiz ay duyurusu yapılan Dungeon Hunter serisinin yeni oyunu Dungeon Hunter 4, nihayet yayınlandı. Biz de mobil oyuncuları iblislerle dolu bir dünyanın derinliklerine götüren yapımı donanimhaber.com ailesi adına inceledik.





Kısa ama etkileyici bir sinematik ile bizleri iblislerle dolu dünyasına ortak eden yapım, serinin klasik yapısının korunduğu bir görsel deneyim sunuyor. Dungeon Hunter 4, serinin en iyi görsel deneyimini sunsa da serinin bir önceki oyununa göre, grafiksel anlamda çok da abartılacak bir gelişme göremediğimizi belirtelim. Ana karakter betimlemelerinin özenle hazırlandığı yapımda yan karakterler, maalesef birbirinin aynısı olmaktan öteye gidemiyor.Koridor mantığı ile oluşturulan mekanlarda ışıklandırmalar başarılı bir şekilde kullanılarak görsellik etkileyici bir hale getirse de, kaplamaların ana detaylar dışında yetersiz kaldığını belirtelim. Serinin üçüncü oyununda karşılaştığımız görselliği az da olsa ileri götürmeyi başaran Dungeon Hunter 4'ün grafikleri bizden 10 üzerinden 8 puan alıyor.





Oyunun ilerleyişine göre değişiklik gösteren müzikleriyle savaş anlarında oyuncuyu harekete geçirmeyi başaran Dungeon Hunter 4, aynı başarıyı ses efektleri ve seslendirmelerde gösteremiyor. Anı kurtaran ses efektleri, ruhsuz seslendirmeler ile birleşince ses unsurları genel oyun deneyimini de olumsuz yönde etkiliyor. Ses unsurları bizden 10 üzerinden 6 puan alıyor.





İzometrik kamera açısıyla oynadığımız Dungeon Hunter 4'te kontroller sanal tuşlarla sağlanıyor. Bu kontrol yapısına herhangi bir alternatif kontrol şeması sunulmasa da, oyuncuların bu tuşları istedikleri gibi konumlandırmasına izin veriliyor. Sanal tuşlara alışık olmayan oyuncular için kısa bir alışma süreci gerektirebilecek kontroller, bizden 10 üzerinden 9 puan alıyor.





Tek kişilik ve çok kişilik olmak üzere iki farklı oyuncu modunun bulunduğu yapımda dört farklı oynanabilir sınıf bulunuyor. Savaş yorgunu, kılıç ustası, savaş büyücüsü ve gözcü olarak adlandırılan bu sınıflar hikaye işleyişinde herhangi bir değişiklik yaratmıyor. Yani hangi sınıfı seçerseniz seçin, aynı yollardan geçeceğinizi belirtelim. Bu durum hikaye modunun farklı bir bakış açısı ile yeniden oynamak isteyecek oyuncuları üzse de, bu noktada çoklu oyuncu modlarındaki arenalar oyuncuların imdadına yetişiyor. Yerel ve çevrimiçi olmak üzere iki farklı seçenekten oluşan çoklu oyuncu modu, bu seçenekler altında; meydan savaşı, takımlı ölüm maçı ve işbirlikli olmak üzere üç farklı mod sunuyor. Çevrimiçi mod için Facebook veya Gameloft Live hesabı zorunlu tutulurken, çoklu oyuncu modunu oynayabilmek için tek kişilik modda belli bir seviyeye ulaşmanız gerektiğini de belirtelim.





Karakter özelleştirmelerinin önemli bir yer edin yapımda çeşitli kıyafet ve silahlar ile karakter özelleştirilebiliyor. Ayrıca, çok geniş olmasa da yeterli düzeyde bir yetenek ağacının Dungeon Hunter 4'te yer edindiğini belirtelim. Bu arada Dungeon Hunter 4'ün Fremium oyun modelinin karakter gelişiminde ve oynanış süresinde oldukça etkili olduğunu da bir gerçek. Hikaye sunumlarını Türkçe dil desteğiyle renklendirerek, daha anlaşılır bir oyun deneyimi sunan Dungeon Hunter 4'ün oynanabilirliği bizden 10 üzerinden 8 puan alıyor.





Genel olarak bizden 10 üzerinden 7.8 puan alan yapım, fremium modeliyle serinin ilk iki oyununu severek oynayan mobil oyuncuları yine tatmin etmeyecek olsa da, fremium yapımlar arasında denenmesi gereken bir oyun olarak yer ediniyor.





Dungeon Hunter 4 – Google Play(Yakında)