Şarj istasyonları artık e-Devlet’te görüntülenebiliyor

Türkiye’de elektrikli otomobil sayısındaki hızlı artış, şarj altyapısına erişimi sürücüler için kritik bir ihtiyaç haline getirdi. Bu ihtiyaca yönelik son adım ise e-Devlet mobil uygulamasına eklenen “Şarj İstasyonları” hizmeti ile atıldı. Yeni hizmet, elektrikli araç kullanıcılarının günlük planlamalarını daha kolay ve güvenli şekilde yapabilmesini hedefliyor.

Detaylı bilgiler görüntülenebiliyor

Tam Boyutta Gör Hayata geçirilen sistem, e-Devlet mobil uygulaması içinde yer alan Yardımcı Hizmetler menüsü üzerinden kullanılabiliyor. Kullanıcılar, bulundukları konuma en yakın elektrikli araç şarj istasyonlarını harita üzerinde anlık olarak görüntüleyebiliyor. Sunulan bilgiler yalnızca istasyon adresleriyle sınırlı kalmıyor. Hizmet kapsamında şarj soketlerinin anlık doluluk durumu, istasyonda bulunan desteklenen soket tipleri, AC ve DC şarj seçenekleri ile kW cinsinden şarj gücü değerleri ve güncel şarj ücretleri ayrıntılı biçimde görüntülenebiliyor.

Yardımcı Hizmetler menüsüne ise giriş yaptıktan sonra sayfayı en aşağıya kaydırarak ulaşmak mümkün. Veya arama kısmına Şarj İstasyonları yazarak da ulaşılabiliyor. Bu sayede sürücüler, yola çıkmadan önce ya da seyahat sırasında kendileri için en uygun ve müsait şarj noktasını kolaylıkla seçebiliyor.

Bugüne kadar elektrikli araç sahipleri, farklı şarj ağı işletmecilerine ait istasyonları takip edebilmek için birden fazla mobil uygulama kullanmak zorunda kalıyordu. Bu durum hem kullanıcı deneyimini zorlaştırıyor hem de bilgiye erişimde zaman kaybına yol açıyordu. EPDK tarafından geliştirilen ve tüm şarj noktalarını kapsayan şarj@TR uygulaması halihazırda kullanılıyor olsa da, e-Devlet’e entegre edilen bu yeni hizmet ekstra bir alternatif oluşturmuş oldu.

