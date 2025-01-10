Instagram kişisel hesaba geçme: 5 adımda Insta hesap türü değiştirme

- Instagram kişisel hesaba geçiş adımları (Android & iPhone) 📲
- Instagram kişisel hesaba geçiş linki
- Instagram profesyonel hesaptan kişisel hesaba geçince ne olur ↩️
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Instagram profesyonel hesap kullanıma açıldığında birçok marka, influencer ve içerik üreticisi, kişisel hesaplarından hızlıca geçiş yaptı. Kişisel hesaptan profesyonel hesaba geçtiğinizde ayrıntılı istatistikler ve analizlerin yanı sıra içeriklerinizi tanıtmak için çok sayıda faydalı iş aracına erişiminiz olur. Ancak, bir noktada profesyonel hesaptan kişisel hesaba geçiş yapma kararı alabilirsiniz. Instagram hesap türü değiştirme adımlarını bilmeniz faydalı olacaktır. Peki, Instagram profesyonel hesap kapatma nasıl oluyor?
Instagram kişisel hesaba geçiş adımları (Android & iPhone) 📲
- Instagram uygulamasını açın.
- Profil simgesine dokunun.
- Ayarlar’a girin.
- İşletme araçları/İçerik üreticisi ve kontrollerine dokunun.
- Hesap veya Tercihler’e dokunun.
- Hesap türünü değiştir’e dokunun.
- Kişisel hesaba geçiş yap’a dokunun.
- Kişisele geçiş yap ile onaylayın.
Instagram kişisel hesaba geçiş linki
Instagram işletme hesabı nasıl iptal edilir? merak edenler için alternatif yol; Instagram kişisel hesaba geçiş linkidir. Instagram profesyonel hesaptan çıkmak için, bu linke tıkladıktan sonra İşletme menüsü altında “Kişisel hesaba geçiş yap” seçeneğine tıklayın.
Instagram profesyonel hesaptan kişisel hesaba geçince ne olur ↩️
Instagram işletme hesabından kişisel hesaba geçiş kolay ve hızlıdır. Peki, Instagram’da hesap türünü değiştirme sonrasında ne olur?
- Kullanıcı istatistikleri kaldırılır ve tüm istatiksel veriler silinir.
- Etkileşimi artırmak için gönderileri öne çıkaramazsınız.
- Profil bölümüne eklediğiniz iletişim bilgileriniz kaldırılır.
- Doğrulanmış rozetinizi kaybedebilirsiniz.
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