Hackerlar Instagram hesabı çalmak için bu yöntemleri kullanıyor!

- Instagram hesap çalma yöntemleri 🏴☠️
- Sahte telif hakkı ihlali mesajları 💬
- Dolandırıcı, doğrulanmış rozet teklifleri ✔️
- Gerçek olmayan şüpheli hesap etkinliği uyarıları 🤔
- Sahte çekilişler ve marka sponsorlukları 🎁
- Yasal görünen sosyal medya araçları 📱
- Ters proxy saldırıları 💻
- Instagram hesap çaldırmamak için yapmanız gerekenler ⚠️
- Yorumlar
Güncel verilere göre, Instagram içerik üretici hesapları ortalama 10 dakikada bir saldırıya uğruyor; yani her yıl yüz binlerce içerik üretici hesabı hackleniyor. Yalnızca içerik üreticiler değil, yüksek takipçili tüm hesaplar hackerların gözdesi. Siber suçlular, her yıl yalnızca sosyal medya saldırılarından 3 milyar doların üzerinde gelir elde ediyor. Peki, Instagram’da iki adımlı doğrulama sistemi olmasına rağmen influencerlar ve markalar başta olmak üzere kullanıcılar nasıl hacklenebiliyor? Bu rehber yazıda Instagram hesap çalma yöntemleri ve hacklenmemek (Instagram şifre kırma tuzaklarına düşmemek) için yapılması gerekenlere değiniyoruz.
Instagram hesap çalma yöntemleri 🏴☠️
- Sahte telif hakkı ihlali mesajları
- Dolandırıcı, doğrulanmış rozet teklifleri
- Gerçek olmayan şüpheli hesap etkinliği uyarıları
- Sahte çekilişler ve marka sponsorlukları
- Yasal görünen sosyal medya araçları
- Ters proxy saldırıları
Sahte telif hakkı ihlali mesajları 💬
Instagram’a kayıtlı e-posta adresinize veya DM olarak size bir hesap çalma linki gönderilir. Linke tıkladığınızda açılan sayfa, Instagram giriş sayfası gibi görünse de aslında kullanıcı adı ve şifrenizi çalmak için tasarlanmış sahte bir sayfadır. Gerçek sayfa ile sahte sayfa arasındaki tek fark, adres satırına dikkatlice baktığınızda fark edebileceğiniz harf hatalarıdır. Hackerlar şüphe duymamanız için genellikle Instagram'ın telif hakkı ihlali konusunu ele alan meşru SSS sayfalarından birine yönlendirir.
Dolandırıcı, doğrulanmış rozet teklifleri ✔️
Gerçek olmayan şüpheli hesap etkinliği uyarıları 🤔
Sosyal mühendislik saldırı yöntemini kullanan hackerlar, ellerinde bulunan her bilgiden yararlanır. Bazen Instagram'dan gelen bir bildirim gibi görünen, aslında kötü amaçlı bağlantılar içeren şüpheli etkinlik uyarıları tasarlayabilirler. İnstagram müşteri hizmetleri tarafından gönderilen e-postalar yalnızca “@mail.instagram.com” veya “@facebookmail.com” adreslerinden gelir. Aldığınız e-postalar sahte görünse bile, Instagram hesabınıza gidip güvenlik e-postasının gönderilip gönderilmediğini doğrulamanızı öneririz.
Sahte çekilişler ve marka sponsorlukları 🎁
Yasal görünen sosyal medya araçları 📱
Yüksek takipçili Instagram hesabını yönetmek kolay değildir, çok vakit harcamak gerekir. Hesap yönetimini kolaylaştıracak birçok araç var ancak yasal bir geliştiricinin olduğundan emin olmanız önemlidir. Kötü amaçlı tarayıcı eklentileri gibi güvenlik tehdidi oluşturan sahte sosyal medya araçları vardır.
Bu araçlar genelde yasal görünür ve öyle hissettirir ancak işlevsellik açısından hesabınıza çok az şey getirirler. Bu tür araçlar daha büyük, daha değerli hedefler arayan hackerlar tarafından kullanılmakta. Bu tür bir saldırı başarılı olduğunda, hedef kullanıcılar sahte aracı sosyal medya hesaplarına bağlamış olur. Bu sahte araç, oturum açma bilgilerini çıkarmak için kullanılabiliyor.
Ters proxy saldırıları 💻
Şimdiye kadarki tüm sosyal mühendislik hackleme teknikleri, bilgisayar korsanlarının hedefledikleri kişilerden verileri toplamak için sahte uygulamalar ve web sitesi sayfalarına yönlendirmelerine dayanıyor. Ters proxy saldırılarıyla, bilgisayar korsanlarının sahte bir web sitesi veya uygulama geliştirmesi gerekmez; kimlik bilgilerinin çalınmasını otomatik hale getirebilirler.
Ters proxy saldırısı, bir tür ortadaki adam saldırısıdır. Bilgisayar korsanları, hedefledikleri hesapları kullanıcı ile yasal web sitesi arasında bulunan bir domaine yönlendirir. URL, yasal sayfaya çok benzerdir. Instagram bağlamında, bir bilgisayar korsanından sizi Instagram'ın giriş sayfasına yönlendiren ikna edici bir e-posta alırsınız. Farkına varmadığınız şey, bunu yapmak için bir proxy sunucusu aracılığıyla gönderildiğinizdir; yani kimlik bilgilerinizi girip Instagram'a giriş yaptığınızda, bilgileriniz (iki adımlı doğrulama kodları dahil) gerçek zamanlı olarak ele geçirilir.
Instagram hesap çaldırmamak için yapmanız gerekenler ⚠️
- Güçlü bir parola ayarlayın.
- Giriş isteklerini açın.
- Instagram size asla DM göndermez!
- Telefon numaranız ve e-posta adresinizi güncel tutun.
- İki adımlı doğrulamayı açın.
- Takipçi artırma gibi üçüncü parti uygulamaları kullanmayın.
- Web tarayıcı ve uygulamalara şifrenizi kaydetmeyin.
Hesabınızın ele geçirildiğinden şüpheleniyorsanız, Instagram kurtarma adımlarını izleyin.
Instagram, günümüzün en çok kullanılan mobil uygulaması. Meta’nın popüler sosyal ağ platformunda her gün onlarca ve hatta yüzlerce hesap ele geçiriliyor, dark webde satılıyor veya insanları dolandırmak için kullanılıyor. Peki, bir Instagram hesabı nasıl hackleniyor? Instagram şifresi kırma yöntemiyle değil! 2dk gibi oldukça kısa sürede Instagram hesabınız hacklenebilir. Instagram hacklenmemek için hesap çalma yöntemlerini bilmeniz gerekiyor. Bu rehber yazıda Instagram hack yöntemlerini bulabilirsiniz.Kaynakça https://about.instagram.com/blog/announcements/keeping-instagram-safe-and-secure https://help.instagram.com/368191326593075 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)