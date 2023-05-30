Hackerlar Instagram hesabı çalmak için bu yöntemleri kullanıyor!

Instagram’a kayıtlı e-posta adresinize veya DM olarak size bir hesap çalma linki gönderilir. Linke tıkladığınızda açılan sayfa, Instagram giriş sayfası gibi görünse de aslında kullanıcı adı ve şifrenizi çalmak için tasarlanmış sahte bir sayfadır. Gerçek sayfa ile sahte sayfa arasındaki tek fark, adres satırına dikkatlice baktığınızda fark edebileceğiniz harf hatalarıdır. Hackerlar şüphe duymamanız için genellikle Instagram'ın telif hakkı ihlali konusunu ele alan meşru SSS sayfalarından birine yönlendirir.

Sosyal mühendislik saldırı yöntemini kullanan hackerlar, ellerinde bulunan her bilgiden yararlanır. Bazen Instagram'dan gelen bir bildirim gibi görünen, aslında kötü amaçlı bağlantılar içeren şüpheli etkinlik uyarıları tasarlayabilirler. İnstagram müşteri hizmetleri tarafından gönderilen e-postalar yalnızca “ @mail.instagram.com ” veya “ @facebookmail.com ” adreslerinden gelir. Aldığınız e-postalar sahte görünse bile, Instagram hesabınıza gidip güvenlik e-postasının gönderilip gönderilmediğini doğrulamanızı öneririz.

Yasal görünen sosyal medya araçları 📱

Yüksek takipçili Instagram hesabını yönetmek kolay değildir, çok vakit harcamak gerekir. Hesap yönetimini kolaylaştıracak birçok araç var ancak yasal bir geliştiricinin olduğundan emin olmanız önemlidir. Kötü amaçlı tarayıcı eklentileri gibi güvenlik tehdidi oluşturan sahte sosyal medya araçları vardır.

Bu araçlar genelde yasal görünür ve öyle hissettirir ancak işlevsellik açısından hesabınıza çok az şey getirirler. Bu tür araçlar daha büyük, daha değerli hedefler arayan hackerlar tarafından kullanılmakta. Bu tür bir saldırı başarılı olduğunda, hedef kullanıcılar sahte aracı sosyal medya hesaplarına bağlamış olur. Bu sahte araç, oturum açma bilgilerini çıkarmak için kullanılabiliyor.