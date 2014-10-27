DH Özel Röportaj: Philips ve AOC yeni nesil monitörlerini tanıttı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Monitör pazarının iddialı firmalarından Philips ve AOC, İstanbul'da düzenledikleri lansman ile yeni nesil monitörlerini tanıttı. Yerinde takip ettiğimiz lansman sonrasında AOC ve MMD Bölge Satış MüdürMonitör pazarının iddialı firmalarından Philips ve AOC, İstanbul'da düzenledikleri lansman ile yeni nesil monitörlerini tanıttı. Yerinde takip ettiğimiz lansman sonrasında AOC ve MMD Bölge Satış Müdürü Berkay Doğan ile yaptığımız röportajda, her iki firmanın yeni ürünleri ve fiyat politikaları hakkında bilgiler aldık
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Geçen sene ambilight özelliğine sahip philps tv almıştım. Görüntü kısmına gelince mükemmel şekilde çalışıyor. Yazılım kısmı ise tam tersi. @powerpc
Noluyo böle tane tane 770$(cık)+kdv(cik) :D
mobilde de fiyatlar uçtu gidiyo başımıza taş yağıcak..
merak ediyorum bi ram atıyolar 2-3$ maliyetle fiyata bakıyosun 100$ ekliyo.
bi çip var şak 770$(cık). amenna vardır içinde ekstraları da 770$(cık)a neler alınıyo haberimiz yok mu bizim cahil miyiz ??
Kapitalist sistem dedik dedik de şirketler emin adımlarla sömürgeciliğe doğru gidiyo..
PHILIPS TV 'lerden UZAK DURUN UZAK TUTUN DERİM.