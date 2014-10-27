DH Özel Röportaj: Philips ve AOC yeni nesil monitörlerini tanıttı

Monitör pazarının iddialı firmalarından Philips ve AOC, İstanbul'da düzenledikleri lansman ile yeni nesil monitörlerini tanıttı. Yerinde takip ettiğimiz lansman sonrasında AOC ve MMD Bölge Satış Müdür

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Monitör pazarının iddialı firmalarından Philips ve AOC, İstanbul'da düzenledikleri lansman ile yeni nesil monitörlerini tanıttı. Yerinde takip ettiğimiz lansman sonrasında AOC ve MMD Bölge Satış Müdürü Berkay Doğan ile yaptığımız röportajda, her iki firmanın yeni ürünleri ve fiyat politikaları hakkında bilgiler aldık