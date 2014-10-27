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DH Özel Röportaj: Philips ve AOC yeni nesil monitörlerini tanıttı

5 yıl
29,7b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Monitör pazarının iddialı firmalarından Philips ve AOC, İstanbul'da düzenledikleri lansman ile yeni nesil monitörlerini tanıttı. Yerinde takip ettiğimiz lansman sonrasında AOC ve MMD Bölge Satış Müdür
Monitör pazarının iddialı firmalarından Philips ve AOC, İstanbul'da düzenledikleri lansman ile yeni nesil monitörlerini tanıttı. Yerinde takip ettiğimiz lansman sonrasında AOC ve MMD Bölge Satış Müdürü Berkay Doğan ile yaptığımız röportajda, her iki firmanın yeni ürünleri ve fiyat politikaları hakkında bilgiler aldık


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filteke 5 yıl
aoc candır
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DH Misafiri 5 yıl
fiyatlar çok çok saçma! 1000$ 1200$ dolarmış sli & crosfire konfg. kuruyoruz sanki. Altı üstü full hd monitör :S
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Elessar Eredhian 5 yıl
AOK diye başladı AOC diye bitti :D
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ardabeyim 5 yıl
ortaköy mü orası ne
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Gece772 5 yıl
Philips kaliteli güzel ürünler yapıyor....
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Barbaroscakir 5 yıl
Ne güzel mis gibi sormuşsunuz mis gibi de anlatmış hocam.
Geçen sene ambilight özelliğine sahip philps tv almıştım. Görüntü kısmına gelince mükemmel şekilde çalışıyor. Yazılım kısmı ise tam tersi. @powerpc
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babacan52 5 yıl
bu millet 2000-3000 liraları çok rahat söler oldu.
Noluyo böle tane tane 770$(cık)+kdv(cik) :D
mobilde de fiyatlar uçtu gidiyo başımıza taş yağıcak..
merak ediyorum bi ram atıyolar 2-3$ maliyetle fiyata bakıyosun 100$ ekliyo.
bi çip var şak 770$(cık). amenna vardır içinde ekstraları da 770$(cık)a neler alınıyo haberimiz yok mu bizim cahil miyiz ??
Kapitalist sistem dedik dedik de şirketler emin adımlarla sömürgeciliğe doğru gidiyo..
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carannir 5 yıl
ezan okunuyor
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PowerPC 5 yıl
LED TV aldım philips aldığım gün bozuldu. Bozuk serileri tamir edip tekrar kutuluyorlar sonra mağazalara. Aldığım gün bozulan bu lanet TV için teknik servisi bekledim adamlar rapor yazmadı değişim için alıp götürecekmiş tv yi sonra yazacakmış.
PHILIPS TV 'lerden UZAK DURUN UZAK TUTUN DERİM.
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