DH Özel Röportaj: TTNET, yeni servisi Sinetivi'yi tanıttı

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TTNET, Antalya'da düzenlediği lansman ile Tivibu servisinin yeni üyesi Sinetivi'yi tanıttı. 12 farklı sinema kanalıyla farklı türlerde film severlere hizmet verecek olan Sinetivi hakkında merak edile
TTNET, Antalya'da düzenlediği lansman ile Tivibu servisinin yeni üyesi Sinetivi'yi tanıttı. 12 farklı sinema kanalıyla farklı türlerde film severlere hizmet verecek olan Sinetivi hakkında merak edilenleri TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar'dan dinliyoruz.
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Tivibu Ev ve Web için olduğu için kitle kısıtlı. Tivibu Ev paketinden alım olabilir fakat tivibu web üzerinden çok kısıtlı kullanıcıya hitap eder. Nedeni ise internet başına geçen ülkemiz kullanıcısı google yazar ve izler.
Modul olarak satılsa ve güncel filmler içerirse önü piyasaya yeni rakip geldi diyebilirim. Yoksa boş birşey şuan benim için.
Edit : Sansür olacakmış. Filmi sansürledikten sonra izlemenin anlamı ne ? Film kenarındaki izleyici kitle logoları neden düşünüldü ve kullanılıyor diye sorarım o zaman.(genel izleyici,+7,+18)
Ek olarak Digiturk 'de çok sansür var. D Smart da daha pek rastlamadım. Sahneler kırpılmıyor ve bütünlük bozulmuyor. Bazen sabah yayınlanırken bu saate uygun hale getirilmiştir uyarısı yazıyor ve mozaik kullanılabiliyor Dizi/Film kanallarında.
Aral,ttnet,dijiTurk,d Smart...
Hepsi aynı ****** laciverti.
İnternet işini pek iyi yapıyorlarmış gibi bir de tv ye el atıyorlar.
Onda da sansür var.rtuk uyguluyormuşmuş.uygulayamaz efendim.kaldırsın sansuru.mişlet para veriyor.
Uzun lafın kısası bi yol olmaz bunlardan...
Var kardeşim gücün varsa 24 Mbps vdsl 200 küsür lira Bulgaristan da 100 Mbps 50 lira nasıl güzel ama dimi.