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DH Özel Röportaj: TTNET, yeni servisi Sinetivi'yi tanıttı

4 yıl
18b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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TTNET, Antalya'da düzenlediği lansman ile Tivibu servisinin yeni üyesi Sinetivi'yi tanıttı. 12 farklı sinema kanalıyla farklı türlerde film severlere hizmet verecek olan Sinetivi hakkında merak edile
TTNET, Antalya'da düzenlediği lansman ile Tivibu servisinin yeni üyesi Sinetivi'yi tanıttı. 12  farklı sinema kanalıyla farklı türlerde film severlere hizmet verecek olan Sinetivi hakkında merak edilenleri TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar'dan dinliyoruz.
 

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DH Misafiri 4 yıl
Polonya da devlet yurdunda sunulan internet bu gör de utan ttnet!! speedtest.net/...
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BLooregard Q.Kazoo 4 yıl
Ttnet reklarımdan artı onların bi tarafını yalayarak kazandığınız paralar umarım sevdiklerinizden çıkar.
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acbold 4 yıl
Digiturk,D Smart, Filmbox gibi birşey olmuş. Farkı Tivibu' dan online izlenmesi. Filmbox henüz denemedim ama D Smart, Digiturk'den dizi/film alanında daha iyi. Digiturk içerikler D Smart kadar güncel değil. Yüz yıllık filmleri yayınlıyorlar.

Tivibu Ev ve Web için olduğu için kitle kısıtlı. Tivibu Ev paketinden alım olabilir fakat tivibu web üzerinden çok kısıtlı kullanıcıya hitap eder. Nedeni ise internet başına geçen ülkemiz kullanıcısı google yazar ve izler.

Modul olarak satılsa ve güncel filmler içerirse önü piyasaya yeni rakip geldi diyebilirim. Yoksa boş birşey şuan benim için.

Edit : Sansür olacakmış. Filmi sansürledikten sonra izlemenin anlamı ne ? Film kenarındaki izleyici kitle logoları neden düşünüldü ve kullanılıyor diye sorarım o zaman.(genel izleyici,+7,+18)

Ek olarak Digiturk 'de çok sansür var. D Smart da daha pek rastlamadım. Sahneler kırpılmıyor ve bütünlük bozulmuyor. Bazen sabah yayınlanırken bu saate uygun hale getirilmiştir uyarısı yazıyor ve mozaik kullanılabiliyor Dizi/Film kanallarında.

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emo5313 4 yıl
Bu arada forum donanımı tekrar kutluyorum süper haber yapıyorsunuz bir iki tane adam gibi soru soramıyorsunuz ama helal olsun ancak bu kadar olabilir..
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aytaccgl 4 yıl
aferin bu ölçüler içinde yayın yapmaya devam edin ve düşünülemesin :D
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AMERICAN 4 yıl
Altın Dışkı 💩 nın Türkiye'deki firmalara verilmesi lazım.

Aral,ttnet,dijiTurk,d Smart...

Hepsi aynı ****** laciverti.

İnternet işini pek iyi yapıyorlarmış gibi bir de tv ye el atıyorlar.

Onda da sansür var.rtuk uyguluyormuşmuş.uygulayamaz efendim.kaldırsın sansuru.mişlet para veriyor.

Uzun lafın kısası bi yol olmaz bunlardan...
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redwolf0 4 yıl
siz Önce İnternet hizmetini iyileştirin Berbat bir alt yapınız var
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s.holmes 4 yıl
bütün sorunlarımız bitti zaten bi bu kaldı..
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despair 4 yıl
ne zaman internet hizmeti namına birşeyler yapacaklar merak ediyorum. Yıl 2015 olacak hala fahiş fiyatlarla sınırısz internet adı altında yetersiz kotalar uygulanıyor.
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perikentli 4 yıl
ttnet sana sölüyorum artık su vdsl2 ye sınırsız akk olmayan bir paket koyun lanet olsun fiber vermiyonuz bari bunu yapın..
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emo5313 4 yıl perikentli
perikentli
ttnet sana sölüyorum artık su vdsl2 ye sınırsız akk olmayan bir paket koyun lanet olsun fiber vermiyonuz bari bunu yapın..

Var kardeşim gücün varsa 24 Mbps vdsl 200 küsür lira Bulgaristan da 100 Mbps 50 lira nasıl güzel ama dimi.
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ozancn 4 yıl
Yurt disindayim. Bakin da aglayin :P prntscr.com/...
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