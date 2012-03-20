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DH Özel: Intel Core i7-3610QM işlemcisinin ilk test sonuçları

7 yıl
22,4b
1
51
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DH Özel: Intel Core i7-3610QM işlemcisinin ilk test sonuçları
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Intel'in 29 Nisan'da lanse etmeye hazırlandığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesinin dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan en güçlü temsilcilerinden birine ait ilk test sonuçları elimize ulaştı. Ivy Bridge Mobil serisinin dört çekirdekli temsilcilerinden biri olan ve standart olarak 2.3GHz'de çalışan Core i7-3610QM işlemcisinin SuperPi ve Cinebench sonuçları göründü.
22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen 3D transistör teknolojisinin kullanıldığı Core i7-3610QM, Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunuyor. Entegre bellek kontrolcüsü 1600MHz'e kadar DDR3 desteği sunan ve 6MB Seviye 3 bellek ile gelen Core i7-3610QM işlemcisine Intel'in DirectX 11 destekli HD 4000 grafik birimi eşlik ediyor. 16 adet uygulama ünitesine sahip olan entegre grafik birimi standart olarak 650MHz'de çalışıyor ve Turbo özelliği ile ile 1250MHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Isıl tasarım gücü 45 Watt olan Core i7-3610QM işlemcisi, rPGA paket yapısına sahip olup, BGA-1224 soket formunda hazırlandı.
Intel'in Ivy Bridge platformu kapsamında pazara sunacağı "en yavaş" dört çekirdekli model olacak Core i7-3610QM'nin elimize ulaşan ilk test sonuçları SuperPi 1M ve 2M sonuçları ile Cinebench R11'deki performans değerleri içeriyor. Bu noktada kuşkusuz çok çekirdek desteği içerdiği için Cinebench performansını yoğunlaşmak daha isabetli olacaktır. Ekran görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere Core i7-3610QM, 6.09 puan olan Cinebench sonucu ile AMD'nin en hızlı işlemcisi olan 8 çekirdekli FX-8150'den daha hızlı olmayı başarıyor ki merak edenler veya hatırlamak isteyenler için FX-8150'nin 5.90-5.95 civarında sonuç aldığını söyleyebiliriz.
SuperPi sonuçlarına baktığımızda ise 2.3GHz'de çalışan ve Turbo ile çekirdek hızını otomatik olarak yükseltebilen Core i7-3610QM, 1M testini 11.669 saniyede, 2M testini ise 26.678 saniyede tamamlıyor ki bu açıdan da FX-8150'den hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Intel, Ivy Bridge platformu ile hem mimari bazda bir takım güncellemeler hem de yeni özellikler ile kullanıcılar daha fazla katma değer sağlamayı hedefliyor. 22nm üretim teknolojisi ile aynı performans seviyesinde daha az güç tüketimi ve aynı güç tüketim seviyesinde daha yüksek performans vaad eden Intel, yukarıda da belirttiğimiz üzere yeni platformunu 29 Nisan itibariyle sektörün beğenisine sunmuş olacak.
DH Özel: Intel Core i7-3610QM işlemcisinin ilk test sonuçları
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rastlantisal 7 yıl en beğenilen
İntel ciddi manada kendini dahi aştı.
Ben AMD kullanıcısıyım. AMD K7 500mhz ile başladığım AMD maceram, süregelen tüm AMD serileri boyunca devam etti. Yavaş yavaş performans yönündeki başarımını fiyat / performansa düşürdü. Şimdi ise onu da kaybetti yada kaybetmek üzere. Üzülerek söylüyorumki İntel'in bu mükemmel işlemcilerine sağlam cevap veremezse bu sene bitmeden intel'e geçmiş olurum.
İntel ciddi manada kendini dahi aştı.Ben AMD kullanıcısıyım. AMD K7 500mhz ile başladığım AMD maceram, süregelen tüm AMD serileri boyunca devam etti. Yavaş...
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treko 7 yıl
Yaklaşık 2 aydır bu yüzden bilgisayarsizim ama gördüğüm kadarıyla değecek
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jay jay justified 7 yıl multeci
multeci

amd fusionları ve bunları 3d mark ta test eder bakın şu kadar hızlıyız der. tamam ezikler bu yüzden sempatim var amd ye ama entegre grafiği iyi diye tutup 3d mark ile işlemci kıyaslaması yapıyorlarya kerizde değilizki arkadaş sempatide bırakmıyor insanda. laptopta oyun oynaycak adamın ne işi var entegre gpu ile arkadaş hastamısınız. masaüstü neysede dizüstünde gerçekten reziller ya. hani tamam bazı işlemciler verimsiz oluyor çok ısınıyor laptopta bu şans işi en ısınmayacak intel işlemcide bile ısı sorununa denk gelinebiliyor ama amd nin mobil işlemcilerinde bu oran o kadar fazlaki zaten ısnıyorlar kabul ama dediğim gibi verimsiz ve kendi standardının üzerinde ısınan işlemci gelme olasılığı çok fazla hiçmi test etmiyorsunuz arkadaş direkmi etiketliyorsunuz bilmemki laptop bu başka bişey değil masaüstü değil..


Kafan güzelmiş, güle güle kullan.
multeciamd fusionları ve bunları 3d mark ta test eder bakın şu kadar hızlıyız der. tamam ezikler bu yüzden sempatim var amd ye ama enteg...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 7 yıl
Ya arkadaşlar Donanım haber gtx 680 haberi yaptıda benmi görmedim? tüm sitelerde bu gün gtx 680 vardır donanım haberde neden yok?
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tec 7 yıl
render stream in sitesinden aldığım bir haberi paylaşayım :)
GTX 680 is almost here!
NVIDIA’s latest consumer GPU, the GTX 680 has some very impressive specs and we think it will be very well received by the 3D industry. The GTX 680 is said to have an amazing 1536 CUDA cores compared to the 512 CUDA cores of the popular GTX 580! Based on our previous benchmarks we anticipate the GTX 680 to be about 3X faster at GPU rendering compared to the GTX 580.
Linkide vereyim :)
blog.renderstream.com/...
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mertxxxkan 7 yıl
bende bi tane P.4 işlemci var ht li onunla bile hala rahat rahat günlük işlerimi yapıyorum yok 3D markmış yok cine bench miş hayatta işim olmaz ayrıca şuan elimde AMD PHENOM II X6 1100T var babalar gibi MAŞALLAH bi tanede ASUS EAH 6850 DİRECKTCU VAR canavar bütün oyunları full de onuyorum ne ısınma ne kasma nede en ufak bı donma takılmayın testlere diyorum amaç sadece bırılerını zengın etmek KASMAYIN BOŞVER
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JohnLord 7 yıl
Intel'in Ivy Bridge platformu kapsamında pazara sunacağı "en yavaş" dört çekirdekli model olacak Core i7-3610QM'nin elimize ulaşan ilk test sonuçları SuperPi 1M ve 2M sonuçları ile Cinebench R11'deki performans değerleri içeriyor. Bu noktada kuşkusuz çok çekirdek desteği içerdiği için Cinebench performansını yoğunlaşmak daha isabetli olacaktır. Ekran görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere Core i7-3610QM, 6.09 puan olan Cinebench sonucu ile AMD'nin en hızlı işlemcisi olan 8 çekirdekli FX-8150'den daha hızlı olmayı başarıyor ki merak edenler veya hatırlamak isteyenler için FX-8150'nin 5.90-5.95 civarında sonuç aldığını söyleyebiliriz.
AMD AĞLIYODUR KESİN
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aziz77 7 yıl
İlemcide intel her zaman amdyi tokatlıyor maaalesef,kendimde amd kullnıyom eskiden kullandığın q6600 zevkini şimdi amd x955 ile alamıyorum.
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E_Aydin35 7 yıl
Bu işlemciyi sangi yani hatırladığım kadarıyla Sony Vaio bir laptop'da görmüştüm 3D özlelliği ve gt 5550M ekran kartı taşıyordu hatırladığıma göre ayrıca en yavaş olmasına rağmen bu veriler ve bu başarıysa işte INTEL'İ KUTLAMAK LAZIM..
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DH Misafiri 7 yıl
Intel'in işlemcileri son 4 yıl AMD'den çok daha iyi. Bu son işlemcinin test sonuçları bunu bir kez daha gösteriyor. Yalnız gözden kaçan bir şey var. Dizüstü işlemci olarak entegre grafik birimine bakıldığında (Intel HD 4000) AMD'nin en az bir nesil önde olduğu görülüyor. HD 4000 AMD'nin Llano serisinin entegre grafik birimini bile henüz yakalayamadı. AMD'nin Trinity serisi dizüstü işlemcilerinin grafik birimi testlere göre Llano'dan yüzde 56 daha hızlı. Yani çok hızlı bir ek grafik işlemcisine ihtiyaç yoksa AMD'nin işlemcilerinin paket olarak hala bir çekiciliği var.
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tec 7 yıl
Evet bende gördüm o dedikoduları kepler mimarisi altında geliştirilmiş vs. vs. çalışan örnekleri duyurulmadan önce görmek güzel oldu bu bağlamda, son yaptıkları sunumda çalışan örnek gösterememiş olmalarından sonra gayet güzel bir gelişme. o yüzden öyle yazmıştım zaten 600 serisinin kepler olacağını bekliyoruz yada keplerin 600 serisi ile gelmesini bekliyoruz diyeyim :) Nvidia performans çıtasını iyice yukarı çıkarsada 2-3 tane alıp render işlemlerinde artık ekran kartına geçsek iyice. şu an o kadar kullanışlı olmuyor tek gtx 580 var bende de... gerçi bunuda 2 yada 3 yapabilirdimde, 600 serisi gelecek diye bekliyorum işte. 1.5 gb ram yerine 3 lük çıksın hatta 6 lık özel versiyonları çıksın bizde alalım böylelikle kartı. neyse konu işlemci için açılmış onada yorum yazayım, mobil işlemci için gayet iyi bir skor fakat asıl iş için masa üstü kullanmanın yararını üstteki skorlardan anlayabiliyoruz, hız herşey demektir sonuçta...
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alpa07 7 yıl
intel alır
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Hobar 7 yıl
Amd mimari olarak geride olduğu gibi üretim tekniğinde de inteli 1 yıl geriden izliyor. 32nm işlemcileri yeni çıkardığını düşünürsek 22nm leri 1 yıldan önce çıkaramaz gibi görünüyor. Bu faktörlerin ikisi birden Amd nin belini büküyor iyice.
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gkn_ymz 7 yıl
şimdi bu işlemci 2500K dan iyi mi ? 2500K 5.40 alıyor cine.11,5 den ??

edit :

ayrıca i7-3610QM 2.3 den 3.3 e çıkıyormuş TB ile
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