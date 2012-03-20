DH Özel: Intel Core i7-3610QM işlemcisinin ilk test sonuçları

Intel'in 29 Nisan'da lanse etmeye hazırlandığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesinin dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan en güçlü temsilcilerinden birine ait ilk test sonuçları elimize ulaştı. Ivy Bridge Mobil serisinin dört çekirdekli temsilcilerinden biri olan ve standart olarak 2.3GHz'de çalışan Core i7-3610QM işlemcisinin SuperPi ve Cinebench sonuçları göründü.

22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen 3D transistör teknolojisinin kullanıldığı Core i7-3610QM, Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunuyor. Entegre bellek kontrolcüsü 1600MHz'e kadar DDR3 desteği sunan ve 6MB Seviye 3 bellek ile gelen Core i7-3610QM işlemcisine Intel'in DirectX 11 destekli HD 4000 grafik birimi eşlik ediyor. 16 adet uygulama ünitesine sahip olan entegre grafik birimi standart olarak 650MHz'de çalışıyor ve Turbo özelliği ile ile 1250MHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Isıl tasarım gücü 45 Watt olan Core i7-3610QM işlemcisi, rPGA paket yapısına sahip olup, BGA-1224 soket formunda hazırlandı.

Intel'in Ivy Bridge platformu kapsamında pazara sunacağı "en yavaş" dört çekirdekli model olacak Core i7-3610QM'nin elimize ulaşan ilk test sonuçları SuperPi 1M ve 2M sonuçları ile Cinebench R11'deki performans değerleri içeriyor. Bu noktada kuşkusuz çok çekirdek desteği içerdiği için Cinebench performansını yoğunlaşmak daha isabetli olacaktır. Ekran görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere Core i7-3610QM, 6.09 puan olan Cinebench sonucu ile AMD'nin en hızlı işlemcisi olan 8 çekirdekli FX-8150'den daha hızlı olmayı başarıyor ki merak edenler veya hatırlamak isteyenler için FX-8150'nin 5.90-5.95 civarında sonuç aldığını söyleyebiliriz.

SuperPi sonuçlarına baktığımızda ise 2.3GHz'de çalışan ve Turbo ile çekirdek hızını otomatik olarak yükseltebilen Core i7-3610QM, 1M testini 11.669 saniyede, 2M testini ise 26.678 saniyede tamamlıyor ki bu açıdan da FX-8150'den hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Intel, Ivy Bridge platformu ile hem mimari bazda bir takım güncellemeler hem de yeni özellikler ile kullanıcılar daha fazla katma değer sağlamayı hedefliyor. 22nm üretim teknolojisi ile aynı performans seviyesinde daha az güç tüketimi ve aynı güç tüketim seviyesinde daha yüksek performans vaad eden Intel, yukarıda da belirttiğimiz üzere yeni platformunu 29 Nisan itibariyle sektörün beğenisine sunmuş olacak.