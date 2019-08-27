DH iOS uygulamasının yeni sürümü AppStore’da yerini aldı

Tam Boyutta Gör DonanımHaber’in iOS uygulamasının Swift ile yeniden kodlanması ve daha sağam bir yapıya oturtulması konusunda uzunca süredir devam eden çalışmalar ve test süreçleri nihayete erdi. Objective-C alt yapısından modern bir kod zeminine uygulamayı geçirmeye başladığımız bu sürüm, forumun yenilenmesi anlamını taşıyor.

Yayınlanan güncelleme ile %99.7’lik bir tutarlılık düzeyine ulaşan uygulama daha da akıcı çalışıyor. Ayrıca Android sürümünde yer alan birçok özelliğin modüler alt yapı sayesinde kolayca uygulamaya entegre edilebilmesini sağlayacak temeli sunan güncelleme, forumda daha önce iOS uygulamasında kullanılamayan birçok özelliği kullanılabilir hale getiriyor ve hataları ortadan kaldırıyor.

Forumda paylaşılan sosyal ağ linklerinin, video bağlantılarının veya üçüncü taraf linklerin tıklamadan önce önizlenebilmesine imkan tanıyan ve Android’e daha önce gelen özellik de son sürüm ile birlikte iOS uygulamasındaki yerini almış oldu.

İlerleyen haftalarda yayınlanacak güncellemelerde foruma gelen yeni arama sistemi, gece modu gibi özellikler iOS sürümünde de yerini almış olacak. Yorumlarda iOS uygulamasına öncelikli olarak gelmesini beklediğiniz özellikleri ve keşfettiğiniz hataları paylaşabilirsiniz.

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