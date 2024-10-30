Yeni Suzuki Swift'in Türkiye fiyatı açıklandı

- Yeni Suzuki Swift fiyat listesi💸(Ekim 2024)
- Yeni Suzuki Swift, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Teknoloji ve konfor
- Güvenlik
- Yorumlar
Ekim ayında Türkiye'de ön satışa sunulan yeni Suzuki Swift, Life ve Pulse olarak adlandırılan yeni versiyonlarıyla 1 milyon 359 bin TL’den başlayan fiyatlarıyla kasım ayı itibarıyla yetkili satıcılardaki yerini alacak.
|Versiyon
|Fiyat
|Swift 1.2 MHEV CVT Life
|1.359.000 TL
|Swift 1.2 MHEV CVT Pulse
|1.449.000 TL
Yeni Suzuki Swift, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Suzuki Swift, yerini aldığı nesillerin karakteristik tasarım temellerini korurken, önceki nesillerinin tasarım parametrelerinin ötesine geçerek hem son derece güçlü bir görünüme hem de aerodinamik yetkinliğe ve verimliliğe kavuştu. 3860 mm uzunluğa (+15 mm), 1735 mm genişliğe, 1495 mm yüksekliğe ve 2450 mm aks mesafesine sahip yeni Suzuki Swift önceki versiyonuna göre 11 mm daha alçak bir yükleme eşiği ile daha kolay bagaj yükleme imkanına sahip oldu.
Yeni Swift’in ilk bakışta tanınmasını sağlayan parlak siyah geniş ön ızgarası ve imza niteliği taşıyan L şeklindeki LED aydınlatmaları özgüven ve macera hissi veriyor. Bununla birlikte modern ve dinamik tasarım hatları, çift renkli gövdesi, yeni Swift'e enerjik ve renkli bir görünüm katıyor.
Yeni Swift, arka tasarımında üç boyutlu stop lambaları ve geniş arka tamponu, dokuz farklı tek renk ve dört farklı çift renk olmak üzere zengin bir renk yelpazesi ile tüketicilerle buluşacak. Yeni Metalik Akdeniz Mavisi ve Metalik Sarı renk seçenekleri, Suzuki’nin boya kalitesinin yeni bir dönemini temsil ederken zengin dokusu ve yoğun tonları ile dikkat çekiyor.
Teknoloji ve konfor
9 inçlik hızlı tepki süreli HD yeni bir dokunmatik ekranla donatılan yeni Suzuki Swift keyifli bir sürüşe olanak tanıyor. Gelişmiş multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon bağlantısı üstün özelliklere sahip. Ayrıca geri görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özellikler de yeni Swift’in standart donanım özellikleri arasında yer alıyor. 4.3 inçlik renkli dijital gösterge paneli üzerinden ise sürüş bilgileri detaylı bir şekilde takip edilebiliyor.
Güvenlik
- Çift Sensörlü Fren Desteği (DSBS II): Milimetre dalga radarı ve monoküler kamera, aracın önündeki araçları, bisikletleri ve yayaları algılamak için kullanılırken önden, çapraz ve yan çarpışmaları önlemeye destek oluyor.
- Şeritte Kalma Desteği (LKA): Adaptif Hız Sabitleyici etkinleştirildiğinde, Şeritte Tutma Desteği (LKA) sürücünün aracı şeridin ortasında tutmasına yardımcı oluyor.
- Sürücü İzleme Sistemi (DMS): Gösterge paneline yerleştirilen, sürücünün gözlerini ve yüzünü izleyen kamera, uyku hali veya dikkat dağılması durumunda uyarı veriyor.
- Yeni Suzuki Swift, ayrıca, Şeritten Ayrılmayı Önleme Sistemi (LDP), Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Trafik İşareti Tanıma Sistemi (TSR), Kör Nokta Monitörü (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA), Uzun Far Asistanı, eCall gibi güvenlik donanımı özelliklerine sahip.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
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