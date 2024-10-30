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    Yeni Suzuki Swift'in Türkiye fiyatı açıklandı

    Yeni Suzuki Swift, yeni versiyonları Life ve Pulse donanım seviyeleri ile kasım ayı itibarıyla showroomlardaki yerini alıyor. Ön satışa sunulan yeni Swift'in Türkiye fiyatları belli oldu.

    Ekim ayında Türkiye'de ön satışa sunulan yeni Suzuki Swift, Life ve Pulse olarak adlandırılan yeni versiyonlarıyla 1 milyon 359 bin TL’den başlayan fiyatlarıyla kasım ayı itibarıyla yetkili satıcılardaki yerini alacak.

    Yeni Suzuki Swift fiyat listesi💸(Ekim 2024)
    Versiyon Fiyat
    Swift 1.2 MHEV CVT Life 1.359.000 TL
    Swift 1.2 MHEV CVT Pulse 1.449.000 TL

    Yeni Suzuki Swift, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Suzuki Swift ön satışa açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Swift’in “Life” adı verilen giriş seviyesi versiyonunda LED farlar, 16 inç jantlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, 9 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve ısıtmalı ön koltuklar gibi standart donanımlar dikkat çekiyor “Pulse” üst donanım versiyon ise elektrikli katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar, otomatik klima, Pulse tasarım 16 inç alüminyum jantlar gibi üstün özellikleriyle Swift’in en iddialı seçeneği olarak öne çıkıyor.

    Yeni Suzuki Swift, yerini aldığı nesillerin karakteristik tasarım temellerini korurken, önceki nesillerinin tasarım parametrelerinin ötesine geçerek hem son derece güçlü bir görünüme hem de aerodinamik yetkinliğe ve verimliliğe kavuştu. 3860 mm uzunluğa (+15 mm), 1735 mm genişliğe, 1495 mm yüksekliğe ve 2450 mm aks mesafesine sahip yeni Suzuki Swift önceki versiyonuna göre 11 mm daha alçak bir yükleme eşiği ile daha kolay bagaj yükleme imkanına sahip oldu.

    Yeni Swift’in ilk bakışta tanınmasını sağlayan parlak siyah geniş ön ızgarası ve imza niteliği taşıyan L şeklindeki LED aydınlatmaları özgüven ve macera hissi veriyor. Bununla birlikte modern ve dinamik tasarım hatları, çift renkli gövdesi, yeni Swift'e enerjik ve renkli bir görünüm katıyor.

    Yeni Swift, arka tasarımında üç boyutlu stop lambaları ve geniş arka tamponu, dokuz farklı tek renk ve dört farklı çift renk olmak üzere zengin bir renk yelpazesi ile tüketicilerle buluşacak. Yeni Metalik Akdeniz Mavisi ve Metalik Sarı renk seçenekleri, Suzuki’nin boya kalitesinin yeni bir dönemini temsil ederken zengin dokusu ve yoğun tonları ile dikkat çekiyor.

    Teknoloji ve konfor

    Yeni Suzuki Swift ön satışa açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Swift, sürüş deneyimini geliştirmek için daha ergonomik, daha teknolojik ve daha güvenli donanım özelliklerleriyle donatılmış geniş ve konforlu bir kabin sunuyor. Yeni Swift'in kullanım kolaylığını ön planda tutulan iç mekânı, sürücüyü ve tüm yolcuları düşünen bir kokpite sahip. Siyah ve açık gri renklerle tasarlanmış çift tonlu gösterge paneli ve ön kapı kaplaması, kabinde sportif ve dinamik bir görünüm sağlıyor.

    9 inçlik hızlı tepki süreli HD yeni bir dokunmatik ekranla donatılan yeni Suzuki Swift keyifli bir sürüşe olanak tanıyor. Gelişmiş multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon bağlantısı üstün özelliklere sahip. Ayrıca geri görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özellikler de yeni Swift’in standart donanım özellikleri arasında yer alıyor. 4.3 inçlik renkli dijital gösterge paneli üzerinden ise sürüş bilgileri detaylı bir şekilde takip edilebiliyor.

    Güvenlik

    Yeni Suzuki Swift ön satışa açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Suzuki Swift, gelişmiş sürüş destek sistemleri ile her zaman güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.
    • Çift Sensörlü Fren Desteği (DSBS II): Milimetre dalga radarı ve monoküler kamera, aracın önündeki araçları, bisikletleri ve yayaları algılamak için kullanılırken önden, çapraz ve yan çarpışmaları önlemeye destek oluyor.
    • Şeritte Kalma Desteği (LKA): Adaptif Hız Sabitleyici etkinleştirildiğinde, Şeritte Tutma Desteği (LKA) sürücünün aracı şeridin ortasında tutmasına yardımcı oluyor.
    • Sürücü İzleme Sistemi (DMS): Gösterge paneline yerleştirilen, sürücünün gözlerini ve yüzünü izleyen kamera, uyku hali veya dikkat dağılması durumunda uyarı veriyor.
    • Yeni Suzuki Swift, ayrıca, Şeritten Ayrılmayı Önleme Sistemi (LDP), Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Trafik İşareti Tanıma Sistemi (TSR), Kör Nokta Monitörü (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA), Uzun Far Asistanı, eCall gibi güvenlik donanımı özelliklerine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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