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    DonanımHaber Sıcak Fırsatlar Beta Test Programı başladı: Nasıl katılabilirsiniz?

    DonanımHaber iOS ve Android uygulamalarına eklediğimiz yepyeni Sıcak Fırsatlar özelliklerini ilk siz test etmek ister misiniz? İşte Beta Test programına katılabilmeniz için yapmanız gerekenler.
    DonanımHaber Sıcak Fırsatlar Beta Test Programı başladı Tam Boyutta Gör
    Siz değerli kullanıcılarımızın geri bildirimleri, DonanımHaber uygulamamızın gelişimine önemli katkılarda bulunuyor. Bu nedenle sizi iOS ve Android uygulamalarımıza eklediğimiz yeni özellikleri barındıran Sıcak Fırsatlar Beta Test Programına davet ediyoruz.

    DonanımHaber iOS ve Android uygulaması Sıcak Fırsatlar Beta Testi, yeni özelliklerimizi önceden deneyimlemenizi sağlayacak. Bu süreçte, uygulamamızın performansını artırmak, hataları düzeltmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sizin geri bildirimlerinize ihtiyacımız var.

    Sıcak Fırsatlar Beta Test Programına nasıl katılabilirim?

    iOS Kullanıcıları

    1- Cihazınızdan https://testflight.apple.com/join/WWjS0iwR bağlantısına tıklayın.

    2- "Step 1 Get TestFlight" altında yer alan "View in App Store" linkine tıklarak TestFlight uygulamasını yükleyin.

    3- Sonrasında "Step 2 Join the Beta" altındaki "Start Testing" linkine ve sonrasında da "Kabul Et" seçeneğine tıklayın. Sonrasında da Beta uygulamamızı yükleyin.

    DonanımHaber Sıcak Fırsatlar Beta Test Programı başladı Tam Boyutta Gör

    Android Kullanıcıları

    1- Cihazınızdan https://play.google.com/store/apps/details?id=com.donanimhaber.dhandroid bağlantısına tıklayın.

    2- Sayfanın en altında yer alan "Beta programına katılın" altında yer alan "Katıl" seçeneğine tıklayın.

    3- Sonrasında aynı ekrandan Beta uygulamamızı yükleyin. (Beta sürümü görebilmeniz için ekranı yenilemeniz gerekebilir)

    DonanımHaber Sıcak Fırsatlar Beta Test Programı başladı Tam Boyutta Gör

    Neleri Test Edeceğiz?

    DH iOS ve Android uygulamalarına eklenecek olan Sıcak Fırsatlar kırılımı altındaki ekranları ve heyecan verici yeni özellikleri herkesten önce deneyip test edebileceksiniz.

    Geri Bildirim Nasıl Gönderilir?

    Test sırasında karşılaştığınız hataları, önerilerinizi veya genel görüşlerinizi DH iOS ve Android uygulaması beta sürümleri için açılan özel konulara yazarak bize iletebilirsiniz.

    Unutmayın;
    Beta sürümü yükledikten sonra uygulamanın varolan işlevlerine erişebilir ve günlük kullanımınıza devam edebilirsiniz. Beta testi sırasında karşılaştığınız hata ve önerilerinizi destek e-posta adresimiz iletisim@donanimhaber.com aracılığı ile de bildirebilirsiniz.

    Sizlerle birlikte DonanımHaber uygulamamızı daha da geliştirmek için sabırsızlanıyoruz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 1 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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