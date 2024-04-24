DonanımHaber Sıcak Fırsatlar Beta Test Programı başladı: Nasıl katılabilirsiniz?

- Sıcak Fırsatlar Beta Test Programına nasıl katılabilirim?
- iOS Kullanıcıları
- Android Kullanıcıları
- Neleri Test Edeceğiz?
- Geri Bildirim Nasıl Gönderilir?
- Yorumlar
DonanımHaber iOS ve Android uygulaması Sıcak Fırsatlar Beta Testi, yeni özelliklerimizi önceden deneyimlemenizi sağlayacak. Bu süreçte, uygulamamızın performansını artırmak, hataları düzeltmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sizin geri bildirimlerinize ihtiyacımız var.
Sıcak Fırsatlar Beta Test Programına nasıl katılabilirim?
iOS Kullanıcıları
1- Cihazınızdan https://testflight.apple.com/join/WWjS0iwR bağlantısına tıklayın.
2- "Step 1 Get TestFlight" altında yer alan "View in App Store" linkine tıklarak TestFlight uygulamasını yükleyin.
3- Sonrasında "Step 2 Join the Beta" altındaki "Start Testing" linkine ve sonrasında da "Kabul Et" seçeneğine tıklayın. Sonrasında da Beta uygulamamızı yükleyin.
Android Kullanıcıları
1- Cihazınızdan https://play.google.com/store/apps/details?id=com.donanimhaber.dhandroid bağlantısına tıklayın.
2- Sayfanın en altında yer alan "Beta programına katılın" altında yer alan "Katıl" seçeneğine tıklayın.
3- Sonrasında aynı ekrandan Beta uygulamamızı yükleyin. (Beta sürümü görebilmeniz için ekranı yenilemeniz gerekebilir)
Neleri Test Edeceğiz?
DH iOS ve Android uygulamalarına eklenecek olan Sıcak Fırsatlar kırılımı altındaki ekranları ve heyecan verici yeni özellikleri herkesten önce deneyip test edebileceksiniz.
Geri Bildirim Nasıl Gönderilir?
Test sırasında karşılaştığınız hataları, önerilerinizi veya genel görüşlerinizi DH iOS ve Android uygulaması beta sürümleri için açılan özel konulara yazarak bize iletebilirsiniz.
Unutmayın;
Beta sürümü yükledikten sonra uygulamanın varolan işlevlerine erişebilir ve günlük kullanımınıza devam edebilirsiniz. Beta testi sırasında karşılaştığınız hata ve önerilerinizi destek e-posta adresimiz iletisim@donanimhaber.com aracılığı ile de bildirebilirsiniz.
Sizlerle birlikte DonanımHaber uygulamamızı daha da geliştirmek için sabırsızlanıyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu