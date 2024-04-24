DonanımHaber Sıcak Fırsatlar Beta Test Programı başladı: Nasıl katılabilirsiniz?

Tam Boyutta Gör Siz değerli kullanıcılarımızın geri bildirimleri, DonanımHaber uygulamamızın gelişimine önemli katkılarda bulunuyor. Bu nedenle sizi iOS ve Android uygulamalarımıza eklediğimiz yeni özellikleri barındıran Sıcak Fırsatlar Beta Test Programına davet ediyoruz.

DonanımHaber iOS ve Android uygulaması Sıcak Fırsatlar Beta Testi, yeni özelliklerimizi önceden deneyimlemenizi sağlayacak. Bu süreçte, uygulamamızın performansını artırmak, hataları düzeltmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sizin geri bildirimlerinize ihtiyacımız var.

Sıcak Fırsatlar Beta Test Programına nasıl katılabilirim?

iOS Kullanıcıları

1- Cihazınızdan https://testflight.apple.com/join/WWjS0iwR bağlantısına tıklayın.

2- "Step 1 Get TestFlight" altında yer alan "View in App Store" linkine tıklarak TestFlight uygulamasını yükleyin.

3- Sonrasında "Step 2 Join the Beta" altındaki "Start Testing" linkine ve sonrasında da "Kabul Et" seçeneğine tıklayın. Sonrasında da Beta uygulamamızı yükleyin.

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Android Kullanıcıları

1- Cihazınızdan https://play.google.com/store/apps/details?id=com.donanimhaber.dhandroid bağlantısına tıklayın.

2- Sayfanın en altında yer alan "Beta programına katılın" altında yer alan "Katıl" seçeneğine tıklayın.

3- Sonrasında aynı ekrandan Beta uygulamamızı yükleyin. (Beta sürümü görebilmeniz için ekranı yenilemeniz gerekebilir)

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Neleri Test Edeceğiz?

DH iOS ve Android uygulamalarına eklenecek olan Sıcak Fırsatlar kırılımı altındaki ekranları ve heyecan verici yeni özellikleri herkesten önce deneyip test edebileceksiniz.

Geri Bildirim Nasıl Gönderilir?

Test sırasında karşılaştığınız hataları, önerilerinizi veya genel görüşlerinizi DH iOS ve Android uygulaması beta sürümleri için açılan özel konulara yazarak bize iletebilirsiniz.

Unutmayın;

Beta sürümü yükledikten sonra uygulamanın varolan işlevlerine erişebilir ve günlük kullanımınıza devam edebilirsiniz. Beta testi sırasında karşılaştığınız hata ve önerilerinizi destek e-posta adresimiz iletisim@donanimhaber.com aracılığı ile de bildirebilirsiniz.

Sizlerle birlikte DonanımHaber uygulamamızı daha da geliştirmek için sabırsızlanıyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

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