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    Yeni Suzuki Swift, kasım ayında Türkiye'de satışa sunulacak

    Yenilenen Suzuki Swift, Life ve Pulse adı verilen yeni donanım seviyeleriyle 23 Ekim'de Türkiye'de ön satışa çıkıyor. Tasarımı ve teknolojileriyle dikkat çeken Swift'in hibrit motoru da yenilendi.

    Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Japon otomotiv devi Suzuki, yeni Swift modelini kasım ayında Türkiye’de tüketicilerle buluşturmak için hazırlanırken, 23 Ekim itibarıyla ön satışa da başlıyor.

    Yeni Suzuki Swift, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Suzuki Swift kasımda geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Giriş seviyesi artık "Life" adıyla geliyor ve bu versiyon, LED farlar, 16 inç jantlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, 9 inçlik dokunmatik Multimedya ekranı ve ısıtmalı ön koltukları ile dikkat çekiyor. Üst donanım seviyesi ise "Pulse" adını aldı ve bu versiyon, elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik klima, parlak dekorlu 16 inç alüminyum jantlar gibi üstün özellikleriyle Swift’in en iddialı seçeneği olarak öne çıkıyor.

    Yeni Suzuki Swift; 3860 mm uzunluğa, 1735 mm genişliğe, 1495 mm yüksekliğe ve 2450 mm aks mesafesine sahip. Ayrıca, önceki versiyonuna göre 11 mm daha alçak bir yükleme eşiği ile daha kolay bagaj yükleme imkanı sunuyor. Yeni Swift’in ilk bakışta tanınmasını sağlayan parlak siyah renkteki geniş ön ızgarası ve imza niteliği taşıyan L şeklindeki LED aydınlatmaları özgüven ve macera hissi veriyor.

    Yeni Suzuki Swift kasımda geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte modern ve dinamik tasarım hatları ve çift renkli gövdesi, yeni Swift'e enerjik ve renkli bir görünüm katıyor. Arka tasarımında ise üç boyutlu stop lambaları ve geniş arka tamponu, dokuz farklı tek renk ve dört farklı çift renk olmak üzere zengin bir renk yelpazesi ile tüketicilerle buluşacak. Yeni Metalik Akdeniz Mavisi ve Metalik Sarı renk seçenekleri, Suzuki’nin boya kalitesinin yeni bir dönemini temsil ederken zengin dokusu ve yoğun tonları ile dikkat çekiyor. Ayrıca 16 inçlik alüminyum jantlar da standart olarak sunulacak olan donanımlar arasında yer alıyor.

    Yeni Swift'in siyah ve açık gri renklerle tasarlanmış çift tonlu konsolu ve ön kapı panelleri, kabinde sportif ve dinamik bir görünüm sağlıyor. 9 inçlik hızlı tepki süreli HD dokunmatik ekranla donatılan yeni Suzuki Swift keyifli bir sürüşe olanak tanıyor. Gelişmiş multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon bağlantısı üstün özelliklere sahip. Ayrıca geri görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özellikler yeni Swift’in standart donanım özellikleri arasında yer alıyor. 4.3 inçlik renkli dijital gösterge paneli üzerinden ise sürüş bilgileri detaylı bir şekilde takip edilebiliyor.

    Güvenlik teknolojileri

    Yeni Suzuki Swift kasımda geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Suzuki Swift gelişmiş sürüş destek sistemleri ile her zamankinden daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.
    • Çift Sensörlü Fren Desteği (DSBS II): Milimetre dalga radarı ve monoküler kamera, aracın önündeki araçları, bisikletleri ve yayaları algılamak için kullanılırken önden, çapraz ve yan çarpışmaları azaltmaya yardımcı oluyor.
    • Şeritte Kalma Desteği (LKA): Adaptif Hız Sabitleyici etkinleştirildiğinde, Şeritte Tutma Desteği (LKA) sürücünün aracı şeridin ortasında tutmasına yardımcı oluyor.
    • Sürücü İzleme Sistemi (DMS): Gösterge paneline yerleştirilen, sürücünün gözlerini ve yüzünü izleyen kamera, uyku hali veya dikkat dağılması durumunda uyarı veriyor.
    • Yeni Suzuki Swift, ayrıca, Şeritten Ayrılmayı Önleme Sistemi (LDP), Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Trafik İşareti Tanıma Sistemi (TSR), Kör Nokta Monitörü (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA), eCall gibi güvenlik donanımı özelliklerine sahip.

    Hibrit sistemle yola devam

    Yeni Suzuki Swift kasımda geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Suzuki Swift'in 1.2 litrelik benzinli 3 silindirli motoru, geliştirilmiş yakıt ekonomisi ve azaltılmış emisyonlarıyla daha yüksek tork ve genel performans için iyileştirmeler sunuyor. Yeni Swift Hibrit, Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) ile donatılıyor. 82 PS güç üreten motor, kombine edildiği CVT şanzıman sayesinde 100 kilometrede ortalama 4,7 litre karma yakıt tüketimi değerine imza atarak segmentinde önemli bir yakıt tasarrufu sağlıyor. CVT şanzıman, sürüş koşullarına bağlı olarak vites oranını sürekli ve kademesiz olarak düşük hızdan yüksek hız aralığına sarsıntısızca değiştirebiliyor.

    Etkili performansı ve yüksek gaz tepkilerine karşın WLTC normuna göre sadece 105-107 gr/km CO2 emisyon ve 111.8/4,500 Nm/dev.dak tork değerlerine sahip. Rakiplerine göre daha kısa şasi uzunluğuna sahip olan yeni Yeni Suzuki Swift, özellikle kalabalık metropollerde kıvrak manevra kabiliyle park ve sürüş kolaylığı sunuyor. Böylece yeni nesli ile Suzuki Swift, son derece verimli, güvenli, kıvrak ve renkli bir şehir otomobili olma özelliği taşıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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