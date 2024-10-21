Yeni Suzuki Swift, kasım ayında Türkiye'de satışa sunulacak

- Yeni Suzuki Swift, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Güvenlik teknolojileri
- Hibrit sistemle yola devam
- Yorumlar
Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Japon otomotiv devi Suzuki, yeni Swift modelini kasım ayında Türkiye’de tüketicilerle buluşturmak için hazırlanırken, 23 Ekim itibarıyla ön satışa da başlıyor.
Yeni Suzuki Swift, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Suzuki Swift; 3860 mm uzunluğa, 1735 mm genişliğe, 1495 mm yüksekliğe ve 2450 mm aks mesafesine sahip. Ayrıca, önceki versiyonuna göre 11 mm daha alçak bir yükleme eşiği ile daha kolay bagaj yükleme imkanı sunuyor. Yeni Swift’in ilk bakışta tanınmasını sağlayan parlak siyah renkteki geniş ön ızgarası ve imza niteliği taşıyan L şeklindeki LED aydınlatmaları özgüven ve macera hissi veriyor.
Yeni Swift'in siyah ve açık gri renklerle tasarlanmış çift tonlu konsolu ve ön kapı panelleri, kabinde sportif ve dinamik bir görünüm sağlıyor. 9 inçlik hızlı tepki süreli HD dokunmatik ekranla donatılan yeni Suzuki Swift keyifli bir sürüşe olanak tanıyor. Gelişmiş multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon bağlantısı üstün özelliklere sahip. Ayrıca geri görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özellikler yeni Swift’in standart donanım özellikleri arasında yer alıyor. 4.3 inçlik renkli dijital gösterge paneli üzerinden ise sürüş bilgileri detaylı bir şekilde takip edilebiliyor.
Güvenlik teknolojileri
- Çift Sensörlü Fren Desteği (DSBS II): Milimetre dalga radarı ve monoküler kamera, aracın önündeki araçları, bisikletleri ve yayaları algılamak için kullanılırken önden, çapraz ve yan çarpışmaları azaltmaya yardımcı oluyor.
- Şeritte Kalma Desteği (LKA): Adaptif Hız Sabitleyici etkinleştirildiğinde, Şeritte Tutma Desteği (LKA) sürücünün aracı şeridin ortasında tutmasına yardımcı oluyor.
- Sürücü İzleme Sistemi (DMS): Gösterge paneline yerleştirilen, sürücünün gözlerini ve yüzünü izleyen kamera, uyku hali veya dikkat dağılması durumunda uyarı veriyor.
- Yeni Suzuki Swift, ayrıca, Şeritten Ayrılmayı Önleme Sistemi (LDP), Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Trafik İşareti Tanıma Sistemi (TSR), Kör Nokta Monitörü (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA), eCall gibi güvenlik donanımı özelliklerine sahip.
Hibrit sistemle yola devam
Etkili performansı ve yüksek gaz tepkilerine karşın WLTC normuna göre sadece 105-107 gr/km CO2 emisyon ve 111.8/4,500 Nm/dev.dak tork değerlerine sahip. Rakiplerine göre daha kısa şasi uzunluğuna sahip olan yeni Yeni Suzuki Swift, özellikle kalabalık metropollerde kıvrak manevra kabiliyle park ve sürüş kolaylığı sunuyor. Böylece yeni nesli ile Suzuki Swift, son derece verimli, güvenli, kıvrak ve renkli bir şehir otomobili olma özelliği taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)