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DJI, drone modelleri için termal kamerasını duyurdu

Tüketici pazarına yönelik drone modelleri yanında profesyonel birçok çözümü de bulunan DJI, bu sefer FLIR ile ortaklığa giderek drone modelleri için termal kamera görücüye çıkarttı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DJI, drone modelleri için termal kamerasını duyurdu

Eylül ayında hem tasarımı hem de teknik detaylarıyla farklılaşan drone modeli DJI Inspire 1 için detaylarına burada yer verdiğimiz kamera modelleri Zenmuse X5 ve X5R'ı duyuran DJI, şimdi ise termal görüntüleme konusunda uzman firmalardan FLIR ile beraber Zenmuse XT termal kamera modülünü görücüye çıkarttı.
Profesyonel drone'lar DJI Inspire 1 ve DJI Matrice M100'e takılabilen Zenmuse XT termal kamera, adından da anlaşılabileceği üzere kişilerin havadan termal (Isı) görüntüleme yapabilmesine imkan tanıyor. Yapısı gereği daha çok yangın ile mücadele, elektrik hatlarını inceleme ve fabrika depolarının sıcaklığını kontrol etme gibi endüstriyel kullanımlara hitap eden ürün, DJI'in uzman olduğu görüntü sabitleme konusunda yüksek performans ortaya koyabiliyor.
Çektiği 640 x 512 piksel çözünürlüğündeki görüntüleri drone'lar üzerinden DJI'in mobil uygulamalarına aktarabilen Zenmuse XT termal kamera birimi, farklı lensler ile tercih edilebiliyor ve 2,4 ile 8 kat düzeylerinde dijital olarak yakınlaştırma yapabiliyor. Önemli bir detay olarak gece yapılan arama kurtarma faaliyetleri için de hayati bir önemli bulunan ürün, Inspire 1 ile 22 dakika, Matrica 100'ile 35 dakika boyunca havada kalabiliyor.
Fiyatı hakkında bilgi bulunmayan Zenmuse XT termal kamera modülünün 2016'nın ilk çeyreğinde satışa çıkacağı belirtiliyor. Ürünün yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile rahatlıkla görebilirsiniz.
DJI, drone modelleri için termal kamerasını duyurdu
 

http://www.dji.com/newsroom/news/dji-and-flir-systems-collaborate-to-develop-aerial-thermal-imaging-technology Yorum Yaz
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BekirHan 4 yıl
Drone olayı iyice tehlikeli ve ulusal güvenliği etkileyecek hal alıyor Dünya çapında.
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