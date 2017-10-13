DJI, drone'ların kimliğini tespit edebilen AeroScope ürününü duyurdu

Çinli drone geliştiricisi DJI, insansız hava aracı sistemlerini tanımlayabilen ve izleyebilen AeroScope adlı yeni bir ürün çıkardığını duyurdu. AeroScope, kayıt ve seri numarası gibi kimlik bilgilerinin yanı sıra konum, uçuş yüksekliği, hız ve yön dahil olmak üzere uçuş güvenliği ve işlevselliği ile ilgili tüm bilgileri yayınlamak için drone ile uzaktan kumandası arasındaki mevcut iletişim bağlantısını kullanıyor.

Kayıt ve seri numarası gibi bilgiler, bir nevi plaka işlevi görerek şüpheli drone'ların sahibini belirlemek için kullanılabilecek. Ürün polis, güvenlik birimleri, havacılık otoriteleri ve AeroScope alıcısı bulunan diğer yetkili kişilerin kullanımına sunulacak.

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DJI Politika ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Brendan Schulman konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Drone'lar, profesyonel ve kişisel kullanım için günlük bir araç haline geldiğinden, yetkililer kritik noktaların yakınlarında kimlerin drone uçurduğunu belirlemek istiyor" dedi.

DJI, AeroScope'un mevcut tüm drone modelleri ile çalıştığını söylüyor. Bunun nedeni de ürünün yeni dahili ekipman, modifikasyon veya ekstra operatör masrafı gerektirmemesi. Şirket, AeroScope'un Nisan ayından bu yana iki uluslararası havalimanına kurulduğunu ve diğer ortamlarda performans testlerinden geçtiğini de belirtti.

http://www.prnewswire.com/news-releases/dji-unveils-technology-to-identify-and-track-airborne-drones-300535604.html