Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İzinsiz drone uçuranlara 78 bin 701 lira ceza!

    2025'te izinsiz İHA (drone) uçuran veya kayıtsız İHA uçurduğu tespit edilen kişilere uygulanacak ceza miktarı yüzde 43,94 oranında artırılarak 78 bin 701 TL'ye yükseldi.
    İzinsiz drone uçurma cezası 2025: 78 bin 701 TL Tam Boyutta Gör
    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından uygulanan idari para cezaları yüzde 43,94 oranında (2024 yeniden değerleme oranı kadar) artırıldı. İzinsiz drone uçurmanın cezası 78 bin 701 TL’ye yükseldi.

    İzinsiz iha uçurma cezası 2025

    SHGM’den izin almadan veya kayıtısz şekilde drone ve İHA uçurmanın cezası yüzde 43,94 oranında zamlanarak 78 bin 701 TL’ye çıktı. SHGM kuralları gereği İHA uçurmadan önce iha.shgm.gov.tr adresinden uçuş izni başvurusu yapılması gerekiyor. Başvuru yapılmadan gerçekleştirilen uçuşlarda da 78 bin 701 TL idari para cezası uygulanabilecek.

    Uçaklara engel olan İHA sahiplerine 131 bin TL'ye kadar para cezası

    Uçuşları engelleyen veya tehlikeye neden olan insansız hava aracı sahiplerine 19 bin 668 ila 131 bin 176 TL arasında değişen tutarlarda ceza kesilecek. Öte yandan SHGM tarafından güncellenen diğer bir cezaya göre izinsiz lazer, havai fişek gösterisi gerçekleştirilmesinde de 19 bin 668 TL idari ceza kesilecek. Uçaklara lazer tutarak inişine engel olanlara da bu miktarda ceza uygulanacak.

    Yolcuların uçak içerisinde duman çıkaran cihaz ya da mamul kullanması halinde 19 bin 668 lira idari para cezası uygulanacak. Uçakta sigara içen yolcuların bu cezayı ödemesi gerekecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vampyr türkçe yama escort bulma zıplamak boy uzatır mı honda civic 1.6 i-vtec premium yorumları 1.4 tsi 122 hp motor nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Fe
    Samsung Galaxy S24 Fe
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A7 V15.1.2
    Monster Abra A7 V15.1.2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız