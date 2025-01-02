İzinsiz drone uçuranlara 78 bin 701 lira ceza!

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Tam Boyutta Gör Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından uygulanan idari para cezaları yüzde 43,94 oranında (2024 yeniden değerleme oranı kadar) artırıldı. İzinsiz drone uçurmanın cezası 78 bin 701 TL’ye yükseldi.

İzinsiz iha uçurma cezası 2025

SHGM’den izin almadan veya kayıtısz şekilde drone ve İHA uçurmanın cezası yüzde 43,94 oranında zamlanarak 78 bin 701 TL’ye çıktı. SHGM kuralları gereği İHA uçurmadan önce iha.shgm.gov.tr adresinden uçuş izni başvurusu yapılması gerekiyor. Başvuru yapılmadan gerçekleştirilen uçuşlarda da 78 bin 701 TL idari para cezası uygulanabilecek.

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Uçaklara engel olan İHA sahiplerine 131 bin TL'ye kadar para cezası

Uçuşları engelleyen veya tehlikeye neden olan insansız hava aracı sahiplerine 19 bin 668 ila 131 bin 176 TL arasında değişen tutarlarda ceza kesilecek. Öte yandan SHGM tarafından güncellenen diğer bir cezaya göre izinsiz lazer, havai fişek gösterisi gerçekleştirilmesinde de 19 bin 668 TL idari ceza kesilecek. Uçaklara lazer tutarak inişine engel olanlara da bu miktarda ceza uygulanacak.

Yolcuların uçak içerisinde duman çıkaran cihaz ya da mamul kullanması halinde 19 bin 668 lira idari para cezası uygulanacak. Uçakta sigara içen yolcuların bu cezayı ödemesi gerekecek.

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İzinsiz drone uçurma cezası 2025: 78 bin 701 TL