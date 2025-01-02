İzinsiz drone uçuranlara 78 bin 701 lira ceza!

- İzinsiz iha uçurma cezası 2025
- Uçaklara engel olan İHA sahiplerine 131 bin TL'ye kadar para cezası
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İzinsiz iha uçurma cezası 2025
SHGM’den izin almadan veya kayıtısz şekilde drone ve İHA uçurmanın cezası yüzde 43,94 oranında zamlanarak 78 bin 701 TL’ye çıktı. SHGM kuralları gereği İHA uçurmadan önce iha.shgm.gov.tr adresinden uçuş izni başvurusu yapılması gerekiyor. Başvuru yapılmadan gerçekleştirilen uçuşlarda da 78 bin 701 TL idari para cezası uygulanabilecek.
Uçaklara engel olan İHA sahiplerine 131 bin TL'ye kadar para cezası
Uçuşları engelleyen veya tehlikeye neden olan insansız hava aracı sahiplerine 19 bin 668 ila 131 bin 176 TL arasında değişen tutarlarda ceza kesilecek. Öte yandan SHGM tarafından güncellenen diğer bir cezaya göre izinsiz lazer, havai fişek gösterisi gerçekleştirilmesinde de 19 bin 668 TL idari ceza kesilecek. Uçaklara lazer tutarak inişine engel olanlara da bu miktarda ceza uygulanacak.
Yolcuların uçak içerisinde duman çıkaran cihaz ya da mamul kullanması halinde 19 bin 668 lira idari para cezası uygulanacak. Uçakta sigara içen yolcuların bu cezayı ödemesi gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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