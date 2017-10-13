Microsoft Edge'in Android sürümü kullanıma hazır

Geçtiğimiz hafta başında Microsoft'un Edge tarayıcısını mobil platformlara getirebileceği bildirilmişti. Hemen ardından ise Microsoft resmi bir açıklama yaparak Edge'in iOS ve Android sürümlerini duyurdu. Tarayıcı başlangıçta iOS için yayınlanmış ve yazılım devi Android sürümünün yakında geleceğini söylemişti. Şirket kısa süre önce Android platformu için hazırlanmış Microsoft Edge uygulamasını kullanıma sundu ve şu an indirilebiliyor.

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Android kullanıcıları artık Google Play Store aracılığıyla Microsoft Edge'in beta sürümünü cihazlarına yükleyebilirler. Daha önce tarayıcıyı Windows 10 bilgisayarlarında kullanmış olanlar Okuma Listesi, Yeni Sekme Sayfası ve Okuma Görünümü gibi çoğu özelliğin mobil uygulamada yer aldığını görecektir.

Edge tarayıcısının Android sürümü PC'de devam etme özelliği sunuyor. Böylece kullanıcılar göz attıkları sayfayı bilgisayarlarında açıp kaldıkları yerden devam edebilecekler. Uygulama henüz beta olduğu için bazı gelişmiş özelliklere sahip olmadığını belirtelim. Cortana entegrasyonu yok ve web sayfalarında çizim yapmak mümkün değil.

reklam engelleme ve uzantı desteği de yok. Bu gelişmiş özelliklerin Microsoft Edge'in Android sürümüne eklenmesi biraz zaman alabilir. Tarayıcıyı denemek isteyenler Android 4.4 KitKat ve daha yeni sürümle çalışan cihazlarla uyumlu olduğunu belirtelim. Şu an için tarayıcınınve uzantı desteği de yok. Bu gelişmiş özelliklerin Microsoft Edge'in Android sürümünebiraz zaman alabilir. Tarayıcıyı denemek isteyenler buraya tıklayarak Google Play Store üzerinden cihazlarına yükleyebilirler. Uygulamanınve daha yeni sürümle çalışan cihazlarla uyumlu olduğunu belirtelim.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.emmx