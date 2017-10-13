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Microsoft Edge'in Android sürümü kullanıma hazır

Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak yeni nesil web tarayıcısını iOS ve Android platformlarına taşıdığını duyurmuştu. Microsoft Edge'in Android sürümü kullanıma sunuldu.
1 yıl
2,5b
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15
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta başında Microsoft'un Edge tarayıcısını mobil platformlara getirebileceği bildirilmişti. Hemen ardından ise Microsoft resmi bir açıklama yaparak Edge'in iOS ve Android sürümlerini duyurdu. Tarayıcı başlangıçta iOS için yayınlanmış ve yazılım devi Android sürümünün yakında geleceğini söylemişti. Şirket kısa süre önce Android platformu için hazırlanmış Microsoft Edge uygulamasını kullanıma sundu ve şu an indirilebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Amazon'un sesli asistanı Alexa artık birden fazla sesi tanıyabiliyor"
Android kullanıcıları artık Google Play Store aracılığıyla Microsoft Edge'in beta sürümünü cihazlarına yükleyebilirler. Daha önce tarayıcıyı Windows 10 bilgisayarlarında kullanmış olanlar Okuma Listesi, Yeni Sekme Sayfası ve Okuma Görünümü gibi çoğu özelliğin mobil uygulamada yer aldığını görecektir.
Edge tarayıcısının Android sürümü PC'de devam etme özelliği sunuyor. Böylece kullanıcılar göz attıkları sayfayı bilgisayarlarında açıp kaldıkları yerden devam edebilecekler. Uygulama henüz beta olduğu için bazı gelişmiş özelliklere sahip olmadığını belirtelim. Cortana entegrasyonu yok ve web sayfalarında çizim yapmak mümkün değil.
Şu an için tarayıcının reklam engelleme ve uzantı desteği de yok. Bu gelişmiş özelliklerin Microsoft Edge'in Android sürümüne eklenmesi biraz zaman alabilir. Tarayıcıyı denemek isteyenler buraya tıklayarak Google Play Store üzerinden cihazlarına yükleyebilirler. Uygulamanın Android 4.4 KitKat ve daha yeni sürümle çalışan cihazlarla uyumlu olduğunu belirtelim.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.emmx Yorum Yaz
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kaya123450 1 yıl en beğenilen
Windows'da Chrome indirmek için kullanıyorduk, Android'de ne işe yarayacak?
1 Yanıt Yanıtla +9
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fuujitsu 1 yıl
Ben beğendim ama Allah aşkına şu tarayıcı için ek sanal butonları koymayın artık. Bunları telefonun kendi sanal butonları ile birleştirmenin yok mu bir yolu hem çok çirkin gözüküyor hem de ekranda fazla yer kaplıyor bu haliyle.
Ayrıca Microsoft sen ne puşt bir firmasın Windows 7'ye vermediğin tarayıcıyı Android'e veriyorsun yaw.
Ben beğendim ama Allah aşkına şu tarayıcı için ek sanal butonları koymayın artık. Bunları telefonun kendi sanal butonları ile birleştirmenin yok mu bir yolu he...
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Yanıtla +8
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pUnduli 1 yıl
Köylü browserı Chrome varken pek kullanan olmaz ama işte.
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System32Deleted 1 yıl
Güncelemelerden Sonra Bozuldu
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Bysnbad 1 yıl
Bu ne bicimm tarayici indirdim kendi kendine kapanip duriyor salak gibi uygulama yapmislar
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drkengin 1 yıl Bysnbad
Bysnbad
Bu ne bicimm tarayici indirdim kendi kendine kapanip duriyor salak gibi uygulama yapmislar

S4de denedim sorun yok
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serinaga 1 yıl
Gayet güzel olmuş, atta kendi sistemindeki Edge'den daha hızlı çalışıyor ...
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Drittes Reich 1 yıl
Ne uğraşıyorlar Edge ile falan? Adam akıllı yükle Chrome'u , herkes kendi yoluna bitti gitti. Ama Microsoft abimizin bu hamlesi nedendir , kafa karışıklığı mıdır acep tam kestiremedim.
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j&j 1 yıl
Ulan windows phone kullanırken hep preview sürümlerdeydik zaten, androide geçtik kurtulduk derken yine geldi buldu microsoft preview sürümle bizi

Neyse, tabiki yükleyip deneyeceğiz
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jimhendrix 1 yıl
Kararli hale gelsin bi deneriz.
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batuhanb85 1 yıl
Chrome motoru kullanıyor. Amaç masaüstü windows ile entegrasyonu arttırmak
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mkoroglu 1 yıl
Kısa süreli kullanımımda bana gayet iyi geldi.
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bkaakco 1 yıl
Şu an fena değil. Gerçekten geliştirilirse güzel olacaktır.
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pUnduli 1 yıl
Köylü browserı Chrome varken pek kullanan olmaz ama işte.
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