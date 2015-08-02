D-Link'den tasarımı ile dikkat çeken kablosuz ağ adaptörü

Taşınabilir cihazlarda entegre kablosuz bağlantıların yaygınlaşması ile harici ağ adaptörlerine ihtiyaç da aynı oranda azalmıştı. Ancak son dönemde oyunlar açısından güçlü kablosuz bağlantılara ihtiyaç duyulması bu sektörü yeniden hareketlendirdi.





D-Link'in çift bant AC 1900 destekli DWA-192 USB WiFi adaptörü, kullanıcıların oyun akışları ve 4K içerik aktarımı gibi zorlayıcı konularda en hızlı bağlantı imkanını sunarak yardımcı olmayı amaçlıyor.





USB 3.0 üzerinden bilgisayara bağlanan D-Link DWA-192, 3x3 anten desteği sayesinde bağlantı hızlarını artırırken, AC Smartbeam teknolojisi sayesinde kablosuz dalgaların yayılımını ayarlayarak daha fazla mesafeye yayılmasını sağlıyor.





D-Link DWA-192 tüm router modelleri ile çalışırken, 2.4GHz bandında 600Mbps'e kadar, 5GHz bandında ise 1300Mbps'e kadar hızlara destek veriyor. Böylece toplamda 1900Mbps hızlarına erişilmiş oluyor.





Küre yapısı ile ilgi çeken adaptör, bağlantı durumlarında farklı periyotlarla yanan mavi LED aydınlatmaya da sahip. WPA/WPA2 şifreleme uyumu yanında WPS desteği de sunan model 100$ fiyat etiketi ile satılıyor.

http://www.tomshardware.com/news/d-link-dwa-192-wi-fi-usb,29728.html