Dacia Duster'ın "sınırları olmayan" 850 beygirlik yarışçı versiyonu tanıtıldı

Dacia'nın yüksek satış rakamlarına ulaştığı Duster modelinin "sınırları olmayan" özel tasarımlı performans modeli resmi olarak tanıtıldı. İlk detayları bir süre önce ortaya çıkan araç, özellikle arka kısmındaki dev kanat ve difüzör tasarımının desteklediği hırçın görüntüsü ve iddialı motoruyla Pikes Peak International Hill Climb yarışına hazır görünüyor.

Tork Engineering isimli firma tarafından Renault Sport ekibinin desteğiyle hazırlanan araç, sınırları olmayan bir sınıfta olduğundan temel güvenlik önlemler dışında pek çok regülasyona tabi değil işte bu sayede araçta devasa kanat tasarımına yer verilebilirken, motor tercihinin ise Nissan GT-R'de de kullanılan V6'dan yana olduğu açıklandı.

3.8 litre hacmindeki 6 silindirli motorun teknik değerleri hakkında gizlilik nedeniyle resmi bir bilgi verilmezken, yapılan modifikasyonlar çerçevesinde 850 beygir güç üretildiği ifade ediliyor. 6 ileri sıralı Sadeve şanzımana yer verilen araç, Trophée Andros'u üç defa kazanan Fransız Jean-Philippe Dayraut tarafından kullanılacak.