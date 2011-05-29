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Dacia Duster'ın "sınırları olmayan" 850 beygirlik yarışçı versiyonu tanıtıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
77b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dacia Duster'ın
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Dacia'nın yüksek satış rakamlarına ulaştığı Duster modelinin "sınırları olmayan" özel tasarımlı performans modeli resmi olarak tanıtıldı. İlk detayları bir süre önce ortaya çıkan araç, özellikle arka kısmındaki dev kanat ve difüzör tasarımının desteklediği hırçın görüntüsü ve iddialı motoruyla Pikes Peak International Hill Climb yarışına hazır görünüyor.

Tork Engineering isimli firma tarafından Renault Sport ekibinin desteğiyle hazırlanan araç, sınırları olmayan bir sınıfta olduğundan temel güvenlik önlemler dışında pek çok regülasyona tabi değil işte bu sayede araçta devasa kanat tasarımına yer verilebilirken, motor tercihinin ise Nissan GT-R'de de kullanılan V6'dan yana olduğu açıklandı.

3.8 litre hacmindeki 6 silindirli motorun teknik değerleri hakkında gizlilik nedeniyle resmi bir bilgi verilmezken, yapılan modifikasyonlar çerçevesinde 850 beygir güç üretildiği ifade ediliyor. 6 ileri sıralı Sadeve şanzımana yer verilen araç, Trophée Andros'u üç defa kazanan Fransız Jean-Philippe Dayraut tarafından kullanılacak.

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Tekne Kazıntısı 8 yıl en beğenilen

BraveHeart

Arabanın kendisi dandik, bunu böyle yaptılar diye genel kanımızı mı değiştircez ?

seni umursadıklarını nerden çıkardın
BraveHeartArabanın kendisi dandik, bunu böyle yaptılar diye genel kanımızı mı değiştircez ?seni umursadıklarını ne...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 8 yıl
çok güzel bir araç olmuş ben çok seviyom bu dacia yı
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RefLections 8 yıl
kolay alırsın istesende vazgeçemezsin
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mgedik06 8 yıl
araba gerçekten çok güzel olmuş ama dacianın kendi üretimi ile uzaktan yakından alakası yok sadece kasası duster kasası oda yarısına kadar... geri kalan bütün motor şanzuman vs.. mekanik sağdan soldan toplama... bu araca dacia demek için dacia nın kendi ürettiği herhangi bir aracı 850 bg e modlaması gerekir... artık orasıda ne kadar zor ne kadar kolay bilemeyiz... ben şahsen haberi ilk gördüğümde dacia kendi fabrikasında 1 tane özel model üretmiş gibi anladım ama derbi samurai mış...
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b437 8 yıl
ne kadar çok hayranı varmış, dil uzatan -5lerde
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Menow 8 yıl
Adam ferrarinin stok motoru 350HP bu ise sonradan yapılma 850HP diye 350HP lik aracın 850HP lik aracı geçebileceğine inanıyor :D
Arkadaşım 850HP lik aracın motorunun ömrü ne kadardır bilinmez ama sen 350HP lik ferrari ile 850HP lik bu aracı yan yana koy, ferrariyi direk dikiz aynanda, bir süre sonra ise aynanda dahi göremezsin. Az akıllı düşünün...(Elbette şanzuman hız için dizayn edilmiş olmalı)
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spor911 8 yıl
iyimis
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Phantoka 8 yıl
Oh ne guzel mantikli, bilgi dolu yorumlar gelmis. Elleriniz dert gormesin...
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quzman 8 yıl
Yanlışlık olmasın arkadaşlar , Nissan GT-R , 6400 devirde 530 beygir güç üretir .
Bu araç , denildiği gibi bir pikes peak aracı .
Abartılı olması doğal .
Buna şaşıranlar bir de Suzuki Escudo Pikes Peak aracına baksınlar .
Playstation 2'de Gran Turismo oynayanlar hatırlayacaktır :)
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ironblood19 8 yıl
quzman

Yanlışlık olmasın arkadaşlar , Nissan GT-R , 6400 devirde 530 beygir güç üretir .
Bu araç , denildiği gibi bir pikes peak aracı .
Abartılı olması doğal .
Buna şaşıranlar bir de Suzuki Escudo Pikes Peak aracına baksınlar .
Playstation 2'de Gran Turismo oynayanlar hatırlayacaktır :)



HİÇ unutmam o arazı..... 2,5 litre motor hacmi, 995 beygir güç, 4 tekerlekten çekiş ve 400+ km/sa hızı olan, 0-100 2,5 sn lik bir deli bir şey idi...


Unlimited, yol veya ralli fark etmez, hepsine bu araçla katılırdım, 99 turluk yarışlarda, 2. ye bile 23 tur! bindirdiğim oluyordu (sonuncunu halini siz düşünün)

modifiyem.com/...

eksisozluk.com/...

youtube.com/...
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Annalyze 8 yıl
Ferrari ile bu aracı nasıl karşılaştırıp aynı kefeye koyarsınız anlamıyorum.. araçta Nissan GT-R motoru var okumadan da yazmayın , gt-r ın motoru zaten 850bg. yani modifiye ile değil stock hali ile 850bg. güç üretiyor.. Ayrıca bu araç düz yolda gitmek için tasarlanmamış , gerçi ferrari düz yolda bile düzgün gidemiyor ya neyse..
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MarjinaL_Kedi 8 yıl

weast60

Ferrari ile bu aracı nasıl karşılaştırıp aynı kefeye koyarsınız anlamıyorum.. araçta Nissan GT-R motoru var okumadan da yazmayın , gt-r ın motoru zaten 850bg. yani modifiye ile değil stock hali ile 850bg. güç üretiyor.. Ayrıca bu araç düz yolda gitmek için tasarlanmamış , gerçi ferrari düz yolda bile düzgün gidemiyor ya neyse..

Sence Ferrarinin aerodinamik Yoksa Bu araçın Modifiye Yapılmiş aerodinamik kasasımı bence sen GT-R motoruna pek güvenme
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Jeandan 8 yıl

weast60

Ferrari ile bu aracı nasıl karşılaştırıp aynı kefeye koyarsınız anlamıyorum.. araçta Nissan GT-R motoru var okumadan da yazmayın , gt-r ın motoru zaten 850bg. yani modifiye ile değil stock hali ile 850bg. güç üretiyor.. Ayrıca bu araç düz yolda gitmek için tasarlanmamış , gerçi ferrari düz yolda bile düzgün gidemiyor ya neyse..


Hangi GT-R motoru stock 850hp üretiyormuş ?

Ayrıca araç pikes peak'de Dacia'nın reklamını yapabilmek için hazırlanmış bir araç. Doğru şeyi yapmış renault
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Ünal 8 yıl

weast60

Ferrari ile bu aracı nasıl karşılaştırıp aynı kefeye koyarsınız anlamıyorum.. araçta Nissan GT-R motoru var okumadan da yazmayın , gt-r ın motoru zaten 850bg. yani modifiye ile değil stock hali ile 850bg. güç üretiyor.. Ayrıca bu araç düz yolda gitmek için tasarlanmamış , gerçi ferrari düz yolda bile düzgün gidemiyor ya neyse..

Hakikaten hangi GT-R motoru 850 HP üretmiş? Modifiyeli dersen eyvallahta stock 850 üreten GT-R çıkmadı hiç.
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Python 8 yıl
''Pikes Peak International Hill Climb'' diye Video paylaşım sitelerinde araştırırsanız neden bu araçların kanatlarının bukadar büyük olduğunu anlayabilirsiniz sadece bu araca özel bişey degil.
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infinite 8 yıl
pike'S peak açın biraz araştırın aracı neden bu şekilde tasarlamışlar ? hemen çamur...

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burakkagan 8 yıl
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