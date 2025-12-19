Gelecek yıl Formula 1’de sadece kurallar değil, terimler de değişecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Formula 1, 2026 sezonuyla birlikte yalnızca teknik kuralları değil, kullandığı dili de kökten değiştiriyor. FIA, bir süre önce yeni araçlar için yeni görselleri yayınlarken 2026 kurallarında bahsettiği terimlerde de değişikliğe gitti. Uzun yıllardır yarışların ayrılmaz bir parçası olan DRS kavramı tarihe karışırken yerini Straight Mode, Corner Mode ve Overtake Mode gibi yeni terimler alıyor.

Son 10 yıldaki en büyük değişim

Tam Boyutta Gör 2026 Formula 1 otomobilleri, kısa süre önce son kez yarışan mevcut nesle kıyasla biraz daha dar ve daha hafif olacak. Minimum ağırlık 30 kilogram azaltılarak 724 kilograma düşürülürken dingil mesafesi 200 mm kısalarak 3.400 mm seviyesine inecek. Araçların tabanı ise 150 mm daha dar tasarlanacak. Ön kanat 100 mm daraltılacak ve yalnızca iki elemandan oluşacak. Ancak bu kanat, Formula 1 tarihinde bir ilk olarak aktif ön kanat olacak ve üç elemanlı aktif arka kanatla birlikte çalışacak. Bunlar araçtaki aktif aero unsurları olacak. Aktif aero aslında 2011’den bu yana DRS ile kullanılıyordu ancak 2026’da sistemin felsefesi tamamen değişiyor.

Straight ve Corner Mode geliyor

Yeni düzende Straight Mode, hem ön hem de arka kanatların açılarak sürtünmenin azaltılmasını sağlayacak. Bu mod, DRS’nin aksine herhangi bir rakibe yakın olma şartı aranmadan, pistte belirlenen tüm düzlüklerde kullanılabilecek. Corner Mode ise kanatların kapatılarak yere basma kuvvetinin artırılmasını sağlayacak. Bu, viraj performansı için öncelikli ayar olacak. Bu iki terim kurallar ilk açıklandığında X-mode ve Z-mode olarak adlandırılmıştı.

FIA yetkilileri, sezon başında toplam yere basma kuvvetinin mevcut araçlara kıyasla yaklaşık yüzde 30 azalacağını, buna karşın hava direncinin yaklaşık yüzde 55 düşeceğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Bu büyük sürtünme azalmasının temel nedeni ise tamamen yenilenen güç üniteleri. Turboşarjdan enerji geri kazanan karmaşık ve maliyetli MGU-H sistemi tamamen kaldırılıyor. Bunun yerine, V6 motorla birlikte tekerleklere güç veren daha güçlü bir MGU-K kullanılıyor. Yeni düzenlemede içten yanmalı motor 400 kW, elektrik motoru ise 350 kW güç (toplamda neredeyse 1000 beygir) üretiyor. Ancak batarya her zaman tam dolu olmayacağı için elektrik motorunun katkısı bazı anlarda düşebilecek. FIA’ya göre, aerodinamik verimliliğin artırılması bu güç dalgalanmalarının yarış temposunu olumsuz etkilemesini engellemeyi amaçlıyor.

Değişikliklerin en kritik ayağı ise takip mesafesini iyileştirmek. Aslında 2022’de getirilen ve bu sezona kadar kullanılan yer etkisi çağının amacı da buydu. Hatta ilk nesil araçlarda bu hedefe de ulaşılmıştı. FIA’dan Nicholas Tombazis, bu konuda çarpıcı veriler de paylaştı.

2022 araçlarının, öndeki aracın yaklaşık 20 metre arkasında yüzde 80-85 oranında yere basma kuvvetini koruduğunu, bunun zamanla yaklaşık yüzde 70 seviyesine gerilediğini hatırlatan Tombazis, 2026 kurallarıyla bu oranın yüzde 90’a yaklaşmasını hedeflediklerini söylüyor. Ön kanat uç plakalarının, fren kanallarının ve taban kenarlarının zamanla yarattığı olumsuz etkilerden ders çıkarıldığını vurgulayan FIA, bu kez kazanımların daha uzun süre korunmasını amaçlıyor.

Geçiş için Overtake Mode

Tam Boyutta Gör DRS’nin yerini alacak Overtake Mode ise geçişleri artık doğrudan hibrit sistem üzerinden mümkün kılacak. Bir sürücü, önündeki araca bir saniyeden daha yakın olduğunda, 0,5 MJ ek enerji ve 337 km/s hıza kadar 350 kW’a varan elektrik gücü elde edebilecek. Bu mod aktif değilken MGU-K’nin katkısı 290 km/s üzerindeki hızlarda kademeli olarak azalıyor. Overtake Mode, kurallar ilk açıklandığında Manual Override Mode (MOM) diye adlandırılmıştı. Muhtemelen buradaki kısaltma terimlerdeki değişimin itici unsuru olmuş olabilir.

Boost ve Recharge kavramları, 2026 güç ünitesi mimarisinde enerji yönetiminin iki temel ayağını oluşturuyor. Boost, sürücünün ERS üzerinden elde edilen elektrik enerjisini doğrudan performansa dönüştürdüğü, yani ek gücü hızlanma ve atak için kullandığı modu ifade ediyor. Pilotlar, bir tur boyunca bu enerjiyi hangi noktada ve ne yoğunlukta devreye alacaklarına kendileri karar verecek. Bu esneklik, önceki sezonlara kıyasla stratejik seçenekleri artıran ve yarış içi senaryoları çeşitlendiren önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Recharge modu ise elektrik enerjisinin harcanmadığı, bataryanın yeniden doldurulduğu süreci tanımlıyor.

Yeni kurallar, özellikle hibrit gücün yüksek payı ve aktif aerodinamiğin zorunlu hale gelmesi nedeniyle eleştirilse de Formula 1 yönetimi bu yönden geri adım atmaya niyetli değil. Doğal emişli motorlara dönüş çağrılarını net bir dille reddeden F1 CEO’su Stefano Domenicali, sporun teknolojik açıdan güncel ve cazip kalmasının hayati olduğunu vurguluyor. Domenicali’ye göre bu büyük teknik değişim, yalnızca yeni bir güç ünitesi değil, tamamen yeni bir araç ve yarış anlayışı anlamına geliyor.

Biz izleyiciler ve muhtemelen sürücüler bu görüşe katılmıyordur. Zira sürücüler yarışırken bir yandan da bataryalarını korumak zorunda olacak. Yarışmak halen bir unsur ancak istediğin gibi yarışmak... bu görünüşe göre artık F1’in parçası değil. Zira iki araç yeni nesilde agresif bir çekişmeye girerse muhtemelen bataryaları birkaç tur sonra bitecek. Ve haliyle araçlar yavaşlayacak. Elbette bu biraz niyet okumaya giriyor zira henüz hem sürücülerin hem de takımların kurallara nasıl adapte olacağını bilmiyoruz. İlk birkaç yarışı görene kadar keskin söylemler yapmamak gerekebilir.

Öte yandan FIA ve F1’in mevcut yaklaşımı meyvesiz bir ağaç değil. Audi’nin Formula 1’e katılması, Cadillac’ın yeni takım olarak gridde yer alması, Honda’nın spora yeniden bağlanması ve Ford’un Red Bull ile Racing Bulls için hibrit sistem tedarikçisi olması 2026 kurallarının üreticiler nezdinde ne kadar cazip olduğunu gösteriyor.

Yeni dönemin ilk somut adımlarını ise 26 Ocak’ta başlayacak sezon öncesi testlerde göreceğiz. Bu testler kapalı olacak. Ancak Şubat ayında basına açık testler de gerçekleştirilecek. 2026 sezonunun ilk yarış hafta sonu ise 6-8 Mart tarihlerinde Avustralya’da gerçekleştirilecek. Dolayısıyla sezon yeni bitmiş olsa da yeni sezona çok da bir süre kalmadı.

