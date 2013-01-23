Daylight Viewfinder ile parlak gün ışığında fotoğraf çekme zorluğu ortadan kalkıyor









Apple iPhone, iPod ya da iPad ile parlak gün ışığı altında fotoğraf çekmek çoğu zaman imkansız hale gelmekte, ekran ışıktan dolayı görünmeyecek duruma gelmektedir. Bu sorunu çözmek için geliştirilen Daylight Viewfinder sayesinde artık parlak gün ışığı altında fotoğraf çekmek sorun olmakta çıkacak.

Daylight Viewfinder oldukça basit bir yapıda hazırlanmış bir vizör. Cihazın işleyiş yapısına kısaca bakarsak, öncelikle Daylight Viewfinder isimli ücretsiz uygulama iOS yüklü cihazlarda çalıştırılıyor ve ardından uygulama kameradan aldığı görüntüyü ufaltarak vizörün konacağı yere göre ayarlıyor. Daha sonra vizör, uygulamanın üzerinde belirlenmiş bölüme konuyor ve ekran üzerinden bir vizör elde edilmiş oluyor. Daylight Viewfinder sayesinde gün ışığından tamamen arınmış fotoğraf çekilebiliyor ve ürün ile kameranın yaklaştırma/uzaklaştırma, netleme, flaş ayarı ve mod değişimleri yapılabiliyor.

Oldukça faydalı bir aparat olarak gösterilen Daylight Viewfinder, özel kılıfı ile beraber $30 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış videoyu ise aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.daylightviewfinder.com

http://www.daylightviewfinder.com