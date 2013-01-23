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Daylight Viewfinder ile parlak gün ışığında fotoğraf çekme zorluğu ortadan kalkıyor

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Daylight Viewfinder ile parlak gün ışığında fotoğraf çekme zorluğu ortadan kalkıyor


Apple iPhone, iPod ya da iPad ile parlak gün ışığı altında fotoğraf çekmek çoğu zaman imkansız hale gelmekte, ekran ışıktan dolayı görünmeyecek duruma gelmektedir. Bu sorunu çözmek için geliştirilen Daylight Viewfinder sayesinde artık parlak gün ışığı altında fotoğraf çekmek sorun olmakta çıkacak.
 
Daylight Viewfinder ile parlak gün ışığında fotoğraf çekme zorluğu ortadan kalkıyor
Daylight Viewfinder oldukça basit bir yapıda hazırlanmış bir vizör. Cihazın işleyiş yapısına kısaca bakarsak, öncelikle Daylight Viewfinder isimli ücretsiz uygulama iOS yüklü cihazlarda çalıştırılıyor ve ardından uygulama kameradan aldığı görüntüyü ufaltarak vizörün konacağı yere göre ayarlıyor. Daha sonra vizör, uygulamanın üzerinde belirlenmiş bölüme konuyor ve ekran üzerinden bir vizör elde edilmiş oluyor. Daylight Viewfinder sayesinde gün ışığından tamamen arınmış fotoğraf çekilebiliyor ve ürün ile kameranın yaklaştırma/uzaklaştırma, netleme, flaş ayarı ve mod değişimleri yapılabiliyor.
 
Daylight Viewfinder ile parlak gün ışığında fotoğraf çekme zorluğu ortadan kalkıyor
Oldukça faydalı bir aparat olarak gösterilen Daylight Viewfinder, özel kılıfı ile beraber $30 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış videoyu ise aşağıda bulabilirsiniz. 
http://www.daylightviewfinder.com 

http://www.daylightviewfinder.com Yorum Yaz
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thegym 6 yıl
cokta pahali degilmis...
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nick54 6 yıl
Gereksiz nasıl milletten para yolarız düşüncesiyle yapılmış bir ürün bence.
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Berk5kardess 6 yıl
Sacma iphonelar icin uretilen kamera aparatlariyla bi dslr makine kadar yer harcaniyo. Yok makro lensi yok parlaklik onleyici yok zoom vs vs.
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FERFEROS 6 yıl
İlginç bir ürün. Benim işime yaramaz ama.
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fuckulteli 6 yıl
İşe yarayacak bir aksesuar ama pratik değil! Komik görünüyor ayrıca :D
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Umutcan 6 yıl
Yaratıcı ama bir o kadar da gereksiz :)
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V4LKyR 6 yıl
Çok mükemmel zekice ve bir o kadar da basit bir fikir. Helal valla :)
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yumyjikk 6 yıl
maxim821
Bence gereksiz bisey.

Parası olana gereksiz degil,hatta cok gerekli diye alıpta bi kere bile kullanmayacak olanlar bile cıkar:)
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jaswega 6 yıl
Bence gereksiz bisey.
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