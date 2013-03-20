DeepCool M6; Dizüstü bilgisayar soğutucu ve 2.1 ses sistemi bir arada

Bilgisayar soğutma alanında faaliyet gösteren DeepCool, yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu M6'yı duyurdu. M6'nın gerek şık tasarımıyla gerekse bünyesinde barındırdığı 2.1'lik ses sistemiyle piyasadaki rakipleri arasından sıyrılmayı başardığını söylemek mümkün.



456 mm x 353 mm x 75 mm boyutlarında ve yaklaşık 1.5 kg ağırlığında geliştirilen M6'da, dizüstü bilgisayarın serinletilmesi işlevini 140 mm çapında bir fan üstleniyor. M6'nın arka yüzüne yerleştirilen bir kontrolcü sayesinde çalışma hızı değiştirilebilen fan, 700 devir / dakika ile 1.100 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor ve maksimum 47.35 CFM'lik hava akımı oluşturuyor. Fanın çalışma esnasında çıkardığı ses ise maksimum 21 dB(A) düzeyinde.



Farklı çevre birimlerini bağlayabilmeniz için 4 adet USB 2.0 çıkışı, 1 adet USB 2.0 girişi ve 1 adet 3.5 mm'lik bağlantısı bulunan dizüstü bilgisayar soğutucunun tweeter ve woofer üniteleri manyetik koruma altına alınmış. Böylece dizüstü bilgisayarın bileşenlerinin oluşacak manyetik alandan etkilenmesinin önüne geçilmiş. Dilerseniz 3.5 mm'lik girişe MP3 çalarınızı veya taşınabilir medya oynatıcınızı bağlayabiliyorsunuz.



DeepCool, M6'nın fiyatına ve çıkış tarihine ilişkin bilgi vermemiş. Ürünün yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.deepcoolglobal.com/Product/M6/Design/