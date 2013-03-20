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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DeepCool M6; Dizüstü bilgisayar soğutucu ve 2.1 ses sistemi bir arada

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,6b
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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DeepCool M6; Dizüstü bilgisayar soğutucu ve 2.1 ses sistemi bir arada
Bilgisayar soğutma alanında faaliyet gösteren DeepCool, yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu M6'yı duyurdu. M6'nın gerek şık tasarımıyla gerekse bünyesinde barındırdığı 2.1'lik ses sistemiyle piyasadaki rakipleri arasından sıyrılmayı başardığını söylemek mümkün.
456 mm x 353 mm x 75 mm boyutlarında ve yaklaşık 1.5 kg ağırlığında geliştirilen M6'da, dizüstü bilgisayarın serinletilmesi işlevini 140 mm çapında bir fan üstleniyor. M6'nın arka yüzüne yerleştirilen bir kontrolcü sayesinde çalışma hızı değiştirilebilen fan, 700 devir / dakika ile 1.100 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor ve maksimum 47.35 CFM'lik hava akımı oluşturuyor. Fanın çalışma esnasında çıkardığı ses ise maksimum 21 dB(A) düzeyinde.
Farklı çevre birimlerini bağlayabilmeniz için 4 adet USB 2.0 çıkışı, 1 adet USB 2.0 girişi ve 1 adet 3.5 mm'lik bağlantısı bulunan dizüstü bilgisayar soğutucunun tweeter ve woofer üniteleri manyetik koruma altına alınmış. Böylece dizüstü bilgisayarın bileşenlerinin oluşacak manyetik alandan etkilenmesinin önüne geçilmiş. Dilerseniz 3.5 mm'lik girişe MP3 çalarınızı veya taşınabilir medya oynatıcınızı bağlayabiliyorsunuz.
DeepCool, M6'nın fiyatına ve çıkış tarihine ilişkin bilgi vermemiş. Ürünün yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
DeepCool M6; Dizüstü bilgisayar soğutucu ve 2.1 ses sistemi bir arada

http://www.deepcoolglobal.com/Product/M6/Design/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
farazicosmos 6 yıl
soğutma ortada bir işe yaramazki benim pc nin sol tarafı yani işlemcinin olduğu kısım ısınıyor ortadaki fan oraya etki etmezki ve bencee gereksiz bir ürün
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DH Misafiri 6 yıl
taşınabilirlik sıfır,
+ böyle bir ürüne yani bir soğutucuya (tahminimce bu ürün 100 + liradır) para verebilecek birisinin hem doğru düzgün hoparlör sistemi vardır,
hem zaten dizüstüsü iyidir ucuza kaçmaz.
kısacası ürünün görseli hoş gibi ama neye ve kime hitap ettiği belli değil resmen.
ve öte yandan 1.6 kg gibi bir rakamdan bahsediliyor bu rakama, sırf soğutucu + ufak bir extra pc bataryası sistemi entegre edilmiş olsa belki 150- 200 lira + civarında olurdu ama bir amacı olurdu
şu görüntüsü ve özellikleri ile 50 lira TL üstü bir fiyat etiketiyle çıkarsa ki tahminim en az 100 lira alanların aklına şaşarım.
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patriotic* 6 yıl
Lamborghini ye ciddi anlamda benziyor.
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David Crosby 6 yıl
3.5 inc derken mm olmasın o ?
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Lord of the Shadows 6 yıl
Fazla abartılı. Logitech N700 döver.
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Divinity 6 yıl
Fikir çok iyi, tasarım çok iyi ama ucuz işçilik ile üretilmiş, razer böyle birşey yapsa kapış kapış gider..
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bellair 6 yıl
lamborghini den esinlenilmiş sanki :)
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Stansflower 6 yıl
Aynen.
xxxone
Alienware kokusu aldım :)

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Led Zeppelin 6 yıl
sırf tasarımı için bile alınır süs eşyası niyetine...
olmadı spor arabanın üzerine hood niyetine yapıştırırsın
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xxxone 6 yıl
Alienware kokusu aldım :)
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sarikanarya567 6 yıl
Bu soğutucular görüntü olarak güzel fakat genelde hiçbir işe yaramıyorlar
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alighieri 6 yıl
Güzelmiş
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