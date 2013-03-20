DeepCool M6; Dizüstü bilgisayar soğutucu ve 2.1 ses sistemi bir arada

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Bilgisayar soğutma alanında faaliyet gösteren DeepCool, yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu M6'yı duyurdu. M6'nın gerek şık tasarımıyla gerekse bünyesinde barındırdığı 2.1'lik ses sistemiyle piyasadaki rakipleri arasından sıyrılmayı başardığını söylemek mümkün.
456 mm x 353 mm x 75 mm boyutlarında ve yaklaşık 1.5 kg ağırlığında geliştirilen M6'da, dizüstü bilgisayarın serinletilmesi işlevini 140 mm çapında bir fan üstleniyor. M6'nın arka yüzüne yerleştirilen bir kontrolcü sayesinde çalışma hızı değiştirilebilen fan, 700 devir / dakika ile 1.100 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor ve maksimum 47.35 CFM'lik hava akımı oluşturuyor. Fanın çalışma esnasında çıkardığı ses ise maksimum 21 dB(A) düzeyinde.
Farklı çevre birimlerini bağlayabilmeniz için 4 adet USB 2.0 çıkışı, 1 adet USB 2.0 girişi ve 1 adet 3.5 mm'lik bağlantısı bulunan dizüstü bilgisayar soğutucunun tweeter ve woofer üniteleri manyetik koruma altına alınmış. Böylece dizüstü bilgisayarın bileşenlerinin oluşacak manyetik alandan etkilenmesinin önüne geçilmiş. Dilerseniz 3.5 mm'lik girişe MP3 çalarınızı veya taşınabilir medya oynatıcınızı bağlayabiliyorsunuz.
DeepCool, M6'nın fiyatına ve çıkış tarihine ilişkin bilgi vermemiş. Ürünün yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
http://www.deepcoolglobal.com/Product/M6/Design/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
+ böyle bir ürüne yani bir soğutucuya (tahminimce bu ürün 100 + liradır) para verebilecek birisinin hem doğru düzgün hoparlör sistemi vardır,
hem zaten dizüstüsü iyidir ucuza kaçmaz.
kısacası ürünün görseli hoş gibi ama neye ve kime hitap ettiği belli değil resmen.
ve öte yandan 1.6 kg gibi bir rakamdan bahsediliyor bu rakama, sırf soğutucu + ufak bir extra pc bataryası sistemi entegre edilmiş olsa belki 150- 200 lira + civarında olurdu ama bir amacı olurdu
şu görüntüsü ve özellikleri ile 50 lira TL üstü bir fiyat etiketiyle çıkarsa ki tahminim en az 100 lira alanların aklına şaşarım.
olmadı spor arabanın üzerine hood niyetine yapıştırırsın