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DeepCool'dan Mini-ITX sistemler için düşük profilli işlemci soğutucu: Gabriel

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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DeepCool'dan Mini-ITX sistemler için düşük profilli işlemci soğutucu: Gabriel
Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için soğutma çözümleri hazırlayan DeepCool, yeni işlemci soğutucusu Gabriel'i duyurdu. DeepCool'un Gamer Storm markası altında konumlanan yeni işlemci soğutucusu ile başta Mini-ITX sistemler hedef alınıyor.
Üzerindeki fan hesaba katılmadığında 120 mm x 118 mm x 140 mm boyutlarında ve yaklaşık 426 gram ağırlığında tasarlanan Gabriel, düşük profilli bir yapı sunuyor. Alüminyum yapraklardan, her biri 6 mm çapında dört adet bakır ısı borusundan ve bakır tabandan oluşan işlemci soğutucuda orta - uzun vadede korozyon problemlerinin önüne geçebilmek adına nikel kaplama uygulandığını görüyoruz. 
Intel tarafında LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156 formundaki işlemcilere; AMD tarafında ise soket 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilere destek veren Gabriel, 100W değerine kadar ısıl tasarım gücüne (TDP) sahip işlemcilerle sorunsuzca kullanılabiliyor. Gabriel, ısıya duyarlı bir fanı beraberinde getiriyor. 120 mm çapında olan bu fan, ısı durumuna göre 900 devir / dakika ile 1.800 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor. Maksimum hava üfleme potansiyeli 61.93 CFM olan fan, düşük devirde çalışırken 18.2 dBA seviyesinde gürültü çıkarırken, yüksek devirde çıkan gürültü 32.4 dBA seviyesine kadar yükseliyor.
DeepCool'un Gabriel'i önümüzdeki aydan itibaren piyasaya sürmesi beklenirken fiyat ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış. Gabriel'in yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
DeepCool'dan Mini-ITX sistemler için düşük profilli işlemci soğutucu: Gabriel

http://global.gamerstorm.cn/Product/Gabriel/ Yorum Yaz
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EasyBell 6 yıl
Piyasa da türkiye pazarında bulunabilecek zaten halihazırda mevcut olan noctua'nın düşük profilli soğutucuları var...
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OldGamers86 6 yıl
portatif sistemler için iyi bir çözüm olabilir
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HeavyClocker 6 yıl
Portable sistemimde bile Silver Arrow Extreme kullanıyorum,soğutması iyi olursa alabilirim
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Psydia 6 yıl HeavyClocker
Senin silver arrowun yerini pek bir sey tutmaz hocam
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crossmatch 6 yıl
Performansını gördükten sonra kaverinin yanına alabilirim.
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