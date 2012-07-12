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DeepCool'dan çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu: Aeolus Big Frost

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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DeepCool'dan çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu: Aeolus Big Frost
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DeepCool'un çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu Aeolus Big Frost detaylandı.
126 mm x 136 mm x 159 mm ebatlarında ve fanlar dahil 1.109 gram ağırlığında dizayn edilen Aeolus Big Frost, 6 adet 6 mm'lik bakır ısı borusu, alüminyum yapraklar ve nikel kaplı bakır taban ile donatılmış. Soğutucuya iki adet 120 mm'lik fan eşlik ediyor ancak fanlar aynı teknik özellikleri paylaşmıyor.
Dıştaki fan maksimum 1.300 devir / dakika hızında, içteki fan ise ısı durumuna göre 900 devir / dakika - 1500 devir / dakika hızları arasında çalışıyor. Dış kısımda konumlandırılan fan 22.6 dBA ses üretirken, iç kısımdaki fan, devir hızına göre 21.4 dBA ile 32.1 dBA arasında ses üretmekte.
Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcileriyle, AMD'nin ise FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+ formundaki işlemcileriyle kullanılabilen Aeolus Big Frost'un fiyatının yaklaşık 32$ olması bekleniyor.
DeepCool'dan çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu: Aeolus Big Frost
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http://www.expreview.com/20302.html Yorum Yaz
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1 Avatar
17mayis 7 yıl
Noctua D14'un cakmasi bu
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_bluescream_ 7 yıl
keşke core contact olsaymış ama
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Recharged 7 yıl
Fiyat iyi,tasarım iyi,üründe kaliteli duruyor.Fakat Türkiye'ye giriş yaptığında fiyatın bu kadar iyimser olacağını düşünmüyorum nedense.
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dreamblue35 7 yıl
Türkiye' ye gelse 100$ dan aşağı satılmaz emin olun
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JrMaster 7 yıl
Ohö ikitane alalım 30 dolar ne kadar ucuz
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_bluescream_ 7 yıl
herkez aynı yapıyorda bu haberde farklılık olan fiyatın 30 dolar olması.
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saintroyo 7 yıl
hep aynı, yapmaktan sıkılmadılar mı..artık corsair h serisi gibi sıvı soğutma odaklı çözümlere herkes adım atmalı..
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