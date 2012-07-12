DeepCool'dan çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu: Aeolus Big Frost

DeepCool'un çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu Aeolus Big Frost detaylandı.



126 mm x 136 mm x 159 mm ebatlarında ve fanlar dahil 1.109 gram ağırlığında dizayn edilen Aeolus Big Frost, 6 adet 6 mm'lik bakır ısı borusu, alüminyum yapraklar ve nikel kaplı bakır taban ile donatılmış. Soğutucuya iki adet 120 mm'lik fan eşlik ediyor ancak fanlar aynı teknik özellikleri paylaşmıyor.



Dıştaki fan maksimum 1.300 devir / dakika hızında, içteki fan ise ısı durumuna göre 900 devir / dakika - 1500 devir / dakika hızları arasında çalışıyor. Dış kısımda konumlandırılan fan 22.6 dBA ses üretirken, iç kısımdaki fan, devir hızına göre 21.4 dBA ile 32.1 dBA arasında ses üretmekte.

Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcileriyle, AMD'nin ise FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+ formundaki işlemcileriyle kullanılabilen Aeolus Big Frost'un fiyatının yaklaşık 32$ olması bekleniyor.



http://www.expreview.com/20302.html