DeepCool'dan yeni işlemci soğutucusu: Ice Blade Pro v2.0

Soğutma çözümleri üreticisi DeepCool, yeni işlemci soğutucusu Ice Blade Pro v2.0'ı duyurdu.



125 mm x 70 mm x 161 mm ebatlara ve 981 gram net ağırlığa sahip olan Ice Blade Pro v2.0, alüminyum yapraklarla ve her biri 8 mm çapında 4 adet ısı borusuyla donatılmış. Isı borularının işlemci ile doğrudan temas halinde olduklarını belirtelim.



Intel cephesinde LGA2011, LGA1366, LGA1155, LGA1156, LGA775 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde ise FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2 formundaki işlemcilere destek veren soğutucu ile beraber PWM fonksiyonlu 120 mm'lik fan geliyor. Fan, işlemci ısısına göre 900 ile 1500 devir / dakika hızları arasında faaliyet gösteriyor ve maksimum 60.29 CFM hava üflüyor. Fan düşük devirde 21.4 dB, yüksek devirde 32.1 dB ses çıkarmakta.



DeepCool Ice Blade Pro v2.0'ın fiyatı 45$ olarak belirlenmiş.

