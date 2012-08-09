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DeepCool'dan yeni işlemci soğutucusu: Ice Blade Pro v2.0

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,3b
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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DeepCool'dan yeni işlemci soğutucusu: Ice Blade Pro v2.0
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Soğutma çözümleri üreticisi DeepCool, yeni işlemci soğutucusu Ice Blade Pro v2.0'ı duyurdu.
125 mm x 70 mm x 161 mm ebatlara ve 981 gram net ağırlığa sahip olan Ice Blade Pro v2.0, alüminyum yapraklarla ve her biri 8 mm çapında 4 adet ısı borusuyla donatılmış. Isı borularının işlemci ile doğrudan temas halinde olduklarını belirtelim.
Intel cephesinde LGA2011, LGA1366, LGA1155, LGA1156, LGA775 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde ise FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2 formundaki işlemcilere destek veren soğutucu ile beraber PWM fonksiyonlu 120 mm'lik fan geliyor. Fan, işlemci ısısına göre 900 ile 1500 devir / dakika hızları arasında faaliyet gösteriyor ve maksimum 60.29 CFM hava üflüyor. Fan düşük devirde 21.4 dB, yüksek devirde 32.1 dB ses çıkarmakta.
DeepCool Ice Blade Pro v2.0'ın fiyatı 45$ olarak belirlenmiş.
 
DeepCool'dan yeni işlemci soğutucusu: Ice Blade Pro v2.0
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DeepCool'dan yeni işlemci soğutucusu: Ice Blade Pro v2.0
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bocekgrafik 7 yıl
F/P ürünü bir soğutucu olacak gibi. Yaprakları da tek kulede yüksek performans veren soğutucuların yapraklarına benziyor. Fanının ses seviyesi de düşükmüş. Daha ne olsun.
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fbsrkc06 7 yıl
bencede daha ne olsun.f/p
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bafbaf 7 yıl
Bende deepcoola birşey duyurmak istiyorum, i7 3770 aldım artık donanımda en az ısınan bileşenim işlemci. Onun yerine çipset, ram veya hdd soğutucu yapın.
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