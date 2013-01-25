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Deepcool'dan tek kule formunda işlemci soğutucu: Gammaxx S40

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Deepcool'dan tek kule formunda işlemci soğutucu: Gammaxx S40
Gerek masaüstü gerekse dizüstü bilgisayarlara yönelik soğutma çözümleri hazırlayan Deepcool, yeni işlemci soğutucusu Gammaxx S40'ın basın duyurusunu yayımladı.

120 mm x 81.3 mm x 143 mm ölçülerinde ve 610 gram net ağırlıkta tasarlanan Gammaxx S40, gayet geniş bir işlemci destek listesi sunuyor. Detaylandırmak gerekirse, Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 işlemcilere; AMD cephesinde ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 işlemcilere destek veriliyor.
Her biri 6 mm çapında 4 adet ısı borusunu bünyesinde barındıran Gammaxx S40'ın ısı boruları işlemci yüzeyiyle doğrudan temas halinde. Böylece işlemci yüzeyiyle ısı boruları arasında daha başarılı ısı transferi amaçlanmış. Ayrıca uzun vadede korozyon probleminin önüne geçmek adına işlemci soğutucu, nikelle kaplanmış durumda. Fotoğraflarda görüleceği üzere işlemci soğutucunun hem üst kısmına hem de alt kısmına açılan deliklerle sıcak havanın yapraklardan daha hızlı şekilde dışarı atılması sağlanıyor.
Fan konusuna gelecek olursak, Deepcool, 120 mm çapında, ısı kontrollü bir fan tercih etmiş. Isı durumuna göre 900 devir / dakika ile 1.600 devir / dakika hızları arasında değişen hızlarda çalışan bu fan, maksimum 55.50 CFM performansında hava üfleme yeterliliğine sahip. Fanın düşük devirde çalışırken çıkardığı ses 17.8 dBA seviyesindeyken, yüksek devirde çıkan ses 21 dBA. Fanın sessiz çalıştığını söylemek mümkün.
Deepcool'dan tek kule formunda işlemci soğutucu: Gammaxx S40
Deepcool'dan tek kule formunda işlemci soğutucu: Gammaxx S40

http://www.deepcool-us.com/News/2013012401/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
fanı 70--80 cfm olsaydı iyi olurdu aslında
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