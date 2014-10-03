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Deezer web arayüzünü baştan aşağı yeniledi

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Deezer web arayüzünü baştan aşağı yeniledi

İnternetin en büyük çevrimiçi müzik platformlarından birisi olan Deezer, popüler tablet arayüzünü masaüstüne de getirmek için kolları sıvadı ve tasarımı baştan aşağı yenileyerek kullanıma sundu.

Eski arayüzde biraz geride kalan yeni müziklerin keşfi ve öneri motoru yeni arayüzde daha fazla ön plana çıkıyor. Müzik keşfi kısmının daha ortaya alındığı yeni tasarımda başlık kısmı da öneri motoru Flow ile yer değiştiriyor. 

Ayrıca Deezer kenar menü çubuğunu da elden geçirerek temel fonksiyonlara daha hızlı ulaşılabilir bir hale getirmiş. Yeni arayüz hali hazırda kullanıcılara dağıtılıyor. Ancak bazı hataların olduğunu ve zaman zaman arayüzün kendisini kapattığını hatırlatalım.  

http://www.deezer.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GenkaNuan 4 yıl
Ekrem71 in muhteşem donanım haberleri. Magazin haberleride bekliyoruz ekrem baskan
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tugares 4 yıl
Deezer mı Spotify mı daha iyi?
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korayalttantire 4 yıl
Deezer, müzik önerileri ve Türkçe içerik konusunda Spotify'a 10 basar.
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bkaakco 4 yıl
Spotify varken...
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