Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Delik tasarımlı Motorola One Vision tanıtıldı

Delik tasarımlı ekranı, yeni Samsung Exynos işlemcisi ve 48MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamerası ile Motorola One Vision orta seviyede iddialı olmaya geliyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
2,3b
1
5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Motorola’nın tasarımıyla orta seviyede adından söz ettirmeyi amaçlayan yeni akıllı telefonu One Vision tanıtıldı. Delik tasarımlı ekranı ile dikkat çeken telefon Samsung’un özel bir yongasını barındırıyor.

Motorola One Vision özellikleri ve fiyatı

6.3 inçlik IPS LCD ekranında 2520x1080 piksel çözünürlük sunan Motorola One Vision modeli 21.9 sinematik ekran oranını benimsemiş. Haliyle uzun bir profil karşımıza çıkıyor ancak en anlamında ele sığacak kadar küçük diyebiliriz. 16:9 içeriklerde ise kenar kısımlarında rahatsız edici siyah alanlar oluşabilir.

Delik çentik ekranın sol üst kısmında yer alıyor. Arka kapak ise parlak cam malzemeden imal edilmiş. Arka kısımda iki kenardan verilen kavis sayesinde elde tutuş daha kolaylaşıyor.

Ayrıca Bkz. "HP dünyanın ilk çift ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu"

Telefona Exynos 9609 yonga seti güç veriyor. Bu yonga seti 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Exynos 9610 ile aynı ancak hızları biraz daha düşürülmüş. 4GB RAM yanında 128GB depolama kapasitesi yer alıyor.

Telefonun sınıfında öne çıkan noktası arka kamerası. 48MP çözünürlüğündeki ana kamera Quad Pixel özelliğine sahip. Yani 4 pikseli birleştirerek 12MP çözünürlüğünde daha kaliteli görüntüler elde edebiliyor. OIS destekli sensör f/1.7 diyafram aralığı ile düşük ışık konusunda da başarılı olacak. Bununla birlikte üretici konusunda net bir bilgi yok. 5MP çözünürlüğünde yardımcı kamera ise derinlik algılıyor. Night Vision özelliği ile karanlık ortamlarda sensörün performansı arttırılıyor.

 

Delik tasarımlı Motorola One Vision tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

Ön kısımda ise 25MP çözünürlüğünde kamera var ve yine piksel birleştirme yöntemi ile 6MP çözünürlüğünde kaliteli fotoğraflar çekebiliyor.

3500mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile destekleniyor ve 15 dakikalık şarj ile 7 saate kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. Belirli Avrupa ülkeleri ve Brezilya’da satışa sunulan model 300 Avro fiyat etiketine sahip. Kutudan Android 9 ile çıkarken Motorola iki büyük Android güncellemesini garanti ediyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Motorola-One-Vision-comes-with-cinema-like-219-display-48MP-camera-and-an-Exynos-processor_id116061 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mert1907 3 hf. en beğenilen
Altta boşluk varken üst tarafı delmenin bi espirisi yok.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
canmania 3 hf.
Powered by Samsung
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 3 hf.
ois koymaları çok iyi olmuş a50 den güzel ve ucuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 3 hf.
6 GB asası kurtarmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kayrabey 3 hf.
Hoş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 3 hf. en beğenilen
Altta boşluk varken üst tarafı delmenin bi espirisi yok.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. 150 bin TL’lik Predator Thronos oyuncu kabininde DH PUBG Turnuvası için başvurular başladı 3 hf. Galaxy Note 10'un pil kapasitesi ve renk seçenekleri ortaya çıktı 3 hf. Şimdiye kadarki en iyi Android telefon geliyor: Xiaomi Mi Mix 4 3 hf. Corning, 8K ekranlar için ürettiği camı tanıttı 3 hf. TP-Link ile sorunsuz WiFi çözümlerini konuştuk 3 hf. Yapay Zeka araç kiralıyor 3 hf. Samsung sektörün ilk 32Gb DDR4 yongasını üretti 3 hf. Dört kameralı Honor 20 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri 3 hf. Lilium’un gerçek boyuttaki elektrik motorlu prototip uçağı ilk kez uçtu 3 hf. Çift arka kameralı Sony Xperia 20'nin görselleri ortaya çıktı 3 hf. Bakanlık uyardı: “WhatsApp yerine yerlisini kullanmalıyız” 3 hf. 2019 Ford Focus ST Wagon tanıtıldı 3 hf. Asus Zenfone 6 dönen kamerayla geliyor 3 hf. Valve'ın Steam Link uygulaması artık Apple cihazlar için indirilebiliyor 3 hf. LEGO’dan ilginç Stranger Things seti 3 hf. Çevre dostu strafor geliştirildi 3 hf. ABD Huawei’yi kara listeye aldı 3 hf. Yeni Pokémon mobil oyunu ortaya çıktı 3 hf. Nintendo Switch’in Japonya’daki satış rakamları, PS4’ü geride bıraktı 3 hf. Cryptopia dönemi sona erdi, borsa kapanıyor 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Delik tasarımlı Motorola One Vision tanıtıldı Sonraki Spotify platformunda 99 kuruş kampanyası yeniden başladı 3 hf. Pioneer ve Onkyo markaları satıldı 3 hf. Okyanuslardaki plastik atıklar, oksijen üreten bakteriyi öldürüyor 3 hf. Starlink uyduları birazdan fırlatılacak! Buradan canlı izleyin (Ertelendi) 3 hf. Güneş yelkenli uzay aracı Haziran'da fırlatılacak 3 hf. ABD’de güvenlik tehdidi oluşturan telekomünikasyon ekipmanı kullanımı yasaklandı 3 hf. Rick and Morty'nin 4. sezon yayın tarihi belli oldu 3 hf. Yeni McLaren GT tanıtıldı: 612 beygirlik modern bir Grand Tourer 3 hf. Beslenme bozuklukları annelerde uzun süreli depresyona sebep oluyor 3 hf. Renkli ekrana sahip Mi Band 4'ün yeni görselleri ortaya çıktı 3 hf. Avengers: Endgame adım adım rekora gidiyor 3 hf. Xiaomi’den OnePlus’a tebrik geldi: Amiral gemisi kâtili 2.0 ise yolda 3 hf. Google’ın ilk Pixel modelinin sahipleri firmadan 500 dolara kadar tazminat alacak 3 hf. Intel işlemcilerde yeni açık, performans yine düşecek 3 hf. Uber lüks servislerine ‘sessiz mod’ seçeneği ekledi 3 hf. Samsung yeni 64 megapiksellik sensörünü Note 10’da kullanmayacak 3 hf. Steam Yaz İndirimleri 2019 tarihleri sızdırıldı 3 hf. Bir YouTuber, Nintendo’nun yapamadığını yaptı: Çalışan GameCube Classic oyun konsolu 3 hf. Amiral gemisi Honor 20'nin dört arka kameraya sahip olacağı onaylandı 3 hf. Evde ağı genişletin "Tenda A18 incelemesi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim