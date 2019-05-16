Delik tasarımlı Motorola One Vision tanıtıldı

Motorola’nın tasarımıyla orta seviyede adından söz ettirmeyi amaçlayan yeni akıllı telefonu One Vision tanıtıldı. Delik tasarımlı ekranı ile dikkat çeken telefon Samsung’un özel bir yongasını barındırıyor.

Motorola One Vision özellikleri ve fiyatı

6.3 inçlik IPS LCD ekranında 2520x1080 piksel çözünürlük sunan Motorola One Vision modeli 21.9 sinematik ekran oranını benimsemiş. Haliyle uzun bir profil karşımıza çıkıyor ancak en anlamında ele sığacak kadar küçük diyebiliriz. 16:9 içeriklerde ise kenar kısımlarında rahatsız edici siyah alanlar oluşabilir.

Delik çentik ekranın sol üst kısmında yer alıyor. Arka kapak ise parlak cam malzemeden imal edilmiş. Arka kısımda iki kenardan verilen kavis sayesinde elde tutuş daha kolaylaşıyor.

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Telefona Exynos 9609 yonga seti güç veriyor. Bu yonga seti 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Exynos 9610 ile aynı ancak hızları biraz daha düşürülmüş. 4GB RAM yanında 128GB depolama kapasitesi yer alıyor.

Telefonun sınıfında öne çıkan noktası arka kamerası. 48MP çözünürlüğündeki ana kamera Quad Pixel özelliğine sahip. Yani 4 pikseli birleştirerek 12MP çözünürlüğünde daha kaliteli görüntüler elde edebiliyor. OIS destekli sensör f/1.7 diyafram aralığı ile düşük ışık konusunda da başarılı olacak. Bununla birlikte üretici konusunda net bir bilgi yok. 5MP çözünürlüğünde yardımcı kamera ise derinlik algılıyor. Night Vision özelliği ile karanlık ortamlarda sensörün performansı arttırılıyor.

Tam Boyutta Gör

Ön kısımda ise 25MP çözünürlüğünde kamera var ve yine piksel birleştirme yöntemi ile 6MP çözünürlüğünde kaliteli fotoğraflar çekebiliyor.

3500mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile destekleniyor ve 15 dakikalık şarj ile 7 saate kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. Belirli Avrupa ülkeleri ve Brezilya’da satışa sunulan model 300 Avro fiyat etiketine sahip. Kutudan Android 9 ile çıkarken Motorola iki büyük Android güncellemesini garanti ediyor.