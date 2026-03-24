    Redmi Note 16 serisi, 10.000 mAh batarya ve 200 MP kamerayla gelebilir!

    Redmi Note 16 serisinin tanıtımına aylar olsa da, ortaya çıkan bilgiler serinin iddialı özelliklere sahip olacağını gösteriyor.                                 

    Xiaomi, Redmi Note 15 ailesini geçtiğimiz yıl Ağustos ayında tanıtmıştı. Bu nedenle bir sonraki neslin, yani Redmi Note 16 serisinin de Ağustos civarında veya buna yakın bir tarihte gelmesi bekleniyor. Tanıtıma aylar kala ortaya çıkan yeni bir sızıntı ise Redmi Note 16 serisinin donanım tarafında neler sunabileceğine dair bazı ipuçları veriyor.

    Redmi Note 16 serisi için 10.000 mAh batarya iddiası

    Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre, şu anda test aşamasında olan yeni bir cihaz, 100W hızlı şarj desteğine sahip devasa bir 10.000 mAh batarya ve 200 megapiksel ana kamera ile geliyor. Sızıntıda cihazın adı doğrudan belirtilmese de, yapılan yorumlar bunun Redmi Note 16 serisine ait olabileceğini gösteriyor. Bu iddia, Kasım ayında ortaya çıkan ve seride 200 MP kamera kullanılabileceğini öne süren önceki söylentilerle de örtüşüyor.

    Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen yılın en üst modeli olan Redmi Note 15 Pro+ bile 200 MP sensör sunmuyor. Bu modelde 50 MP ana kamera, 2.5x optik zoom destekli 50 MP telefoto lens ve 8 MP ultra geniş açı kameradan oluşan üçlü bir kurulum bulunuyor.

    Batarya tarafındaki iddia ise en az kamera kadar dikkat çekici. Eğer doğruysa, 10.000 mAh kapasite, bugüne kadar herhangi bir Redmi veya Xiaomi telefonunda kullanılan en büyük batarya olabilir. Şu an bu unvan, 9.000 mAh bataryaya sahip Redmi Turbo 5 Max modelinde bulunuyor. 

    Ancak bu özelliklerin serideki tek bir modele mi özel olacağı yoksa farklı versiyonlara mı yayılacağı henüz netlik kazanmış değil.

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    R-10 22 saat önce

    Skyrim oynatıyor mu

