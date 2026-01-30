Xiaomi 17T ortaya çıktı: Batarya ve kamera detayları netleşti

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin T serisi henüz yeni nesle geçmişken, şirketin bir sonraki modeli için hazırlıklar başladı. Son olarak HyperOS 3 kodlarında, Xiaomi 17T’ye ait kamera ve batarya detayları sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre cihaz, selefi Xiaomi 15T ile birebir aynı kamera kurulumunu koruyor. Ancak batarya ve yonga seti tarafında net bir yükseltme söz konusu.

Xiaomi 17T yakında geliyor

Xiaomi 17T, selefi Xiaomi 15T ile benzer optik görüntü sabitleme destekli 50 MP ana kamera, 2x optik yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera ile geliyor. Batarya tarafında ise 6.500 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Bu değer, 15T modeline kıyasla yaklaşık 1.000 mAh'lik bir artış anlamına geliyor. Şarj tarafında ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor, cihaz 67W kablolu hızlı şarj desteğini koruyor.

Performans tarafında Xiaomi 17T, MediaTek Dimensity 9400 işlemcisinden güç alacak. Yonga seti, önceki modelde kullanılan Dimensity 8400'e kıyasla 3nm süreci, %25 daha yüksek bellek bant genişliği sunuyor. Ayrıca Dimensity 9400, AnTuTu'da 2.567.604 puana sahip. 8400 ise benzer kıyaslamada 1.644.283 puan alıyor.

Sızan bilgiler şu aşamada sınırlı olsa da, Xiaomi 17T'nin özellikle pil kapasitesi ve işlemci tarafında öne çıkacağını söyleyelim. Xiaomi 17T ve 17T Pro'nun eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Lansmana kadar geçen süreçte cihazla ilgili daha fazla teknik detayın ortaya çıkması muhtemel.

