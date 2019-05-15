HP dünyanın ilk çift ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu

Bir dönem akıllı telefon pazarında gördüğümüz çift ekran trendinin yavaş yavaş dizüstü pazarına da geldiğini görüyoruz. HP OMEN X 2S yeni oyuncu dizüstü bilgisayarında dünyada ilk kez çift ekrana yer veriliyor.

HP OMEN X 2S özellikleri

Çift ekrandan kasıt elbette iki büyük ekran değil. Klavyenin üst kısmına 6 inçlik Full HD dokunmatik bir ekran daha yerleştirilmiş. Bu ekranda YouTube, WhatsApp, Spotify, WeChat gibi uygulamalar kullanılabiliyor. Ekranın amacı ise oyun oynarken kullanıcıların sürekli gözlerinin telefona gitmesini engellemek. Temel uygulamalar ikinci ekrana alındığı için oyuncular da oyunlarına daha fazla odaklanabiliyor.

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HP OMEN X 2S modeli 15 inçlik diyagonal bir ekrana sahip. Seçenekler arasında 240Hz tazeleme oranına sahip Full HD panel yer alıyor. G-Sync teknolojisi sayesinde oyunlarda yırtılmalar ve gecikmeler en aza indiriliyor. Metal gövde ise 20mm kalınlığında.

Modele güç veren dokuzuncu nesil 8 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisi 5GHz hızına kadar çıkabiliyor. Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q ekran kartı da en iyi oyun deneyimini sunmak için yerini almış. Bu güçlü donanım OMEN Tempest soğutma sistemi ile desteklenmiş. 12V fan sıcak havayı 3 farklı kanaldan 5 yollu olarak aktarıyor. Ayrıca sıvı metal bileşen ile geleneksel sistemlere göre 10 kata kadar ısı dağıtımı yapıyor ve FPS değerlerinde yüzde 28 civarında artış elde ediliyor.

Intel Optane Memory H10 melez depolama teknolojisine de destek sunan HP OMEN X 2S için henüz bir fiyat açıklanmadı. İkinci ekran haricindeki özellikler ve GeForce RTX 2080 ekran kartı HP Omen 17 için de geçerli. Omen 15 ise Max-Q tasarımına yer veriyor.