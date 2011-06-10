Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell 10-inç boyutundaki Android tabletini ilk olarak Çin pazarına sunabilir

7 yıl
8,2b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dell 10-inç boyutundaki Android tabletini ilk olarak Çin pazarına sunabilir
Tam Boyutta Gör
 

Kızaklı QWERTY klavyeye sahip 7-inç boyutundaki tablet bilgisayar konseptine ait ilk detaylar ortaya çıkan Dell cephesinde, 10-inç boyutundaki Android tablet için artık son hazırlıklar yapılıyor. Dell'in mobil cihazlardan sorumlu başkan yardımcısı John Thode'nin açıklamalarına göre yeni tablet yaz aylarında pazara sunulacak ancak beklenenin aksine ilk olarak Çin pazarında kullanıcılarla buluşacak.

Amerika merkezli bir firma olan Dell'in, 10-inç boyutundaki tablet bilgisayarı için önceliği Çin pazarına vermesinin gerekçe veya gerekçeleri henüz bilinmiyor ancak en güçlü ihtimal olarak iPad 2'nin Amerika pazarındaki hakim pozisyonunun bu durumdan sorumlu olabileceği üzerinde duruluyor. 261 x 176.4x 12.9 mm boyutlarında olan Streak 10 Pro isimli tablet, Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alıyor ve 1GB DDR2 bellek ile geliyor. 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacağı belirtilen tablet 5MP çözünürlüğünde ana kameraya ve görüntülü konuşma için 2MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip olacak.

 
Dell 10-inç boyutundaki Android tabletini ilk olarak Çin pazarına sunabilir
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kırmızıbey 3 yıl
Dell'in ilk Çin'de çıkan başka ürünü olmamıştır galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
Çin zengin ülke tabi önce oraya sürsün .!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kingofnothings 7 yıl
tr deki fiyatı ne olur sizce?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Kaspersky lab merkez ofis ve çalışma ortamı hakkında her şey! DH özel video! 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -10- 7 yıl Siber tehditlerdeki son gelişmeler ve virüslerle savaşma yolları 7 yıl Yeni nesil Jeep Grand Cherokee'nin lansmanına katıldık; Tüm detaylar bu videoda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim