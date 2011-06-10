Dell 10-inç boyutundaki Android tabletini ilk olarak Çin pazarına sunabilir

Kızaklı QWERTY klavyeye sahip 7-inç boyutundaki tablet bilgisayar konseptine ait ilk detaylar ortaya çıkan Dell cephesinde, 10-inç boyutundaki Android tablet için artık son hazırlıklar yapılıyor. Dell'in mobil cihazlardan sorumlu başkan yardımcısı John Thode'nin açıklamalarına göre yeni tablet yaz aylarında pazara sunulacak ancak beklenenin aksine ilk olarak Çin pazarında kullanıcılarla buluşacak.

Amerika merkezli bir firma olan Dell'in, 10-inç boyutundaki tablet bilgisayarı için önceliği Çin pazarına vermesinin gerekçe veya gerekçeleri henüz bilinmiyor ancak en güçlü ihtimal olarak iPad 2'nin Amerika pazarındaki hakim pozisyonunun bu durumdan sorumlu olabileceği üzerinde duruluyor. 261 x 176.4x 12.9 mm boyutlarında olan Streak 10 Pro isimli tablet, Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alıyor ve 1GB DDR2 bellek ile geliyor. 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacağı belirtilen tablet 5MP çözünürlüğünde ana kameraya ve görüntülü konuşma için 2MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip olacak.