Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'de dünyanın en büyük yeşil hidrojen ve amonyak üretim tesisi hizmete girdi

    Çin merkezli enerji şirketi Envision, dünyanın en büyük ve en gelişmiş yeşil hidrojen ve amonyak üretim tesisini resmen devreye aldı.                           

    Dünyanın en büyük yeşil hidrojen ve amonyak üretim tesisi açıldı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli enerji şirketi Envision, dünyanın en büyük ve en gelişmiş yeşil hidrojen ve amonyak üretim tesisini resmen devreye aldı. Dünyanın şebekeden bağımsız en büyük yenilenebilir enerji sistemiyle çalışan tesis, aynı zamanda yapay zeka destekli ilk tesis olma özelliğini taşıyor.

    Yıllık 320.000 yon yeşil amonyak üretilecek

    İlk aşamada yıllık 320.000 ton yeşil amonyak üretimi gerçekleştirecek olan tesisin ihracat faaliyetleri 2025'in son çeyreğinde başlıyacak. Bu gelişme, temiz enerji ve sanayi kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılması adına önemli bir sıçrama olarak değerlendiriliyor.

    Dünyanın en büyük sıfır karbonlu endüstri parkı olan Chifeng Sıfır Karbon Endüstri Parkı’nda yer alan proje, endüstriyel ölçekte yeşil amonyak üretimi gerçekleştiren ilk tesis olma özelliğine sahip. İlk kez ticari ölçekte yenilikçi enerji depolama ve yük esnekliği sistemleri bir arada kullanılıyor. Fazla yeşil enerji, sıvı nitrojene dönüştürülerek dinamik hava ayırma ünitelerinde depolanıyor. Elektrolizörler ise yenilenebilir enerji dalgalanmalarına uyum sağlayarak enerji alımını ve amonyak üretimini akıllı bir şekilde optimize ediyor. Envision, yeşil amonyağı stabil bir taşıma ve depolama aracı haline getirerek, hidrojenin ağır sanayide ölçeklenmesi için uygulanabilir bir yol açtığını belirtiyor.

    Yapay zeka ile verimlilik arttırılıyor

    Tesis, yapay zeka ile entegre edilmiş özel bir şebeke dışı yenilenebilir sistemle çalışıyor. Bu sistem, gelişmiş rüzgar türbinleri, şebeke oluşturan batarya depolama sistemleri ve tahmine dayalı meteorolojik modelleme ile donatılmış. Güneş ve rüzgar enerjisi üretimi, elektrolizörlerin ve amonyak sentez sürecinin gereksinimleriyle dinamik biçimde dengelenerek, kesintisiz ve ekonomik bir şekilde şebekeye bağlı olmadan yeşil yakıt üretimi sağlanıyor.

    Envision’un Kurucusu ve CEO’su Lei Zhang projenin önemini şöyle vurguluyor: “Bu yalnızca bir mühendislik başarısı değil; aynı zamanda sürdürülebilir enerjiye geçişte somut bir dönüm noktasıdır. Net sıfır hedefine yeşil hidrojen olmadan ulaşamayız. Bekleyecek zamanımız yok. Bu tesis, temiz bir enerji geleceğinin yol haritasıdır.”

    2028'de üretim 1,5 milyon tona çıkacak

    2028 yılı itibarıyla bu sanayi parkında yıllık 1,5 milyon ton yeşil amonyak üretimi hedefleniyor. Böylece bu tesis modeli, dünyanın dört bir yanında kurulabilecek sürdürülebilir sanayi merkezleri için örnek teşkil ediyor.

    Proje, şimdiden uluslararası ticari ilgiyi üzerine çekmiş durumda. Japonya’nın en büyük ticaret şirketlerinden biri olan Marubeni Corporation ile yapılan uzun vadeli alım anlaşması, gübre, kimya ve deniz taşımacılığı gibi sektörlerde yeşil amonyak kullanımını hızlandıracak.

    Şirket, 2028 yılına kadar gri amonyak ve metanol ile fiyat eşitliğine ulaşmayı ve yeşil yakıtların gerçek anlamda rekabetçi hale gelmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    Profil resmi
    turkelvis 2 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 3 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 4 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Anlık Fırsatlar
    Son 15 Dakika'da ve En Son Tıklananlar
    Son 15 Dakikanın En Çok Tıklananları
    Son Tıklanan Sıcak Fırsatlar
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oto amfi önerisi apikobal kullananların yorumları okula gitmemek için bahaneler kiracı klima taktırabilir mi vdsl modem tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum