Çin'de dünyanın en büyük yeşil hidrojen ve amonyak üretim tesisi hizmete girdi

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Tam Boyutta Gör Çin merkezli enerji şirketi Envision, dünyanın en büyük ve en gelişmiş yeşil hidrojen ve amonyak üretim tesisini resmen devreye aldı. Dünyanın şebekeden bağımsız en büyük yenilenebilir enerji sistemiyle çalışan tesis, aynı zamanda yapay zeka destekli ilk tesis olma özelliğini taşıyor.

Yıllık 320.000 yon yeşil amonyak üretilecek

İlk aşamada yıllık 320.000 ton yeşil amonyak üretimi gerçekleştirecek olan tesisin ihracat faaliyetleri 2025'in son çeyreğinde başlıyacak. Bu gelişme, temiz enerji ve sanayi kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılması adına önemli bir sıçrama olarak değerlendiriliyor.

Dünyanın en büyük sıfır karbonlu endüstri parkı olan Chifeng Sıfır Karbon Endüstri Parkı’nda yer alan proje, endüstriyel ölçekte yeşil amonyak üretimi gerçekleştiren ilk tesis olma özelliğine sahip. İlk kez ticari ölçekte yenilikçi enerji depolama ve yük esnekliği sistemleri bir arada kullanılıyor. Fazla yeşil enerji, sıvı nitrojene dönüştürülerek dinamik hava ayırma ünitelerinde depolanıyor. Elektrolizörler ise yenilenebilir enerji dalgalanmalarına uyum sağlayarak enerji alımını ve amonyak üretimini akıllı bir şekilde optimize ediyor. Envision, yeşil amonyağı stabil bir taşıma ve depolama aracı haline getirerek, hidrojenin ağır sanayide ölçeklenmesi için uygulanabilir bir yol açtığını belirtiyor.

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Yapay zeka ile verimlilik arttırılıyor

Tesis, yapay zeka ile entegre edilmiş özel bir şebeke dışı yenilenebilir sistemle çalışıyor. Bu sistem, gelişmiş rüzgar türbinleri, şebeke oluşturan batarya depolama sistemleri ve tahmine dayalı meteorolojik modelleme ile donatılmış. Güneş ve rüzgar enerjisi üretimi, elektrolizörlerin ve amonyak sentez sürecinin gereksinimleriyle dinamik biçimde dengelenerek, kesintisiz ve ekonomik bir şekilde şebekeye bağlı olmadan yeşil yakıt üretimi sağlanıyor.

Envision’un Kurucusu ve CEO’su Lei Zhang projenin önemini şöyle vurguluyor: “Bu yalnızca bir mühendislik başarısı değil; aynı zamanda sürdürülebilir enerjiye geçişte somut bir dönüm noktasıdır. Net sıfır hedefine yeşil hidrojen olmadan ulaşamayız. Bekleyecek zamanımız yok. Bu tesis, temiz bir enerji geleceğinin yol haritasıdır.”

2028'de üretim 1,5 milyon tona çıkacak

2028 yılı itibarıyla bu sanayi parkında yıllık 1,5 milyon ton yeşil amonyak üretimi hedefleniyor. Böylece bu tesis modeli, dünyanın dört bir yanında kurulabilecek sürdürülebilir sanayi merkezleri için örnek teşkil ediyor.

Proje, şimdiden uluslararası ticari ilgiyi üzerine çekmiş durumda. Japonya’nın en büyük ticaret şirketlerinden biri olan Marubeni Corporation ile yapılan uzun vadeli alım anlaşması, gübre, kimya ve deniz taşımacılığı gibi sektörlerde yeşil amonyak kullanımını hızlandıracak.

Şirket, 2028 yılına kadar gri amonyak ve metanol ile fiyat eşitliğine ulaşmayı ve yeşil yakıtların gerçek anlamda rekabetçi hale gelmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

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