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    Çin, tüm güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin yüzde 74’ünü inşa ediyor

    Çin, dünya genelinde inşa edilen güneş ve rüzgar projelerinin yüzde 74’ünü yapıyor. Ülke, 1,5 teravat yenilenebilir enerji kapasitesiyle temiz enerjiye hızlı yatırım yapıyor.

    Çin, tüm güneş ve rüzgar projelerinin yüzde 74’ünü inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarındaki lider ülkesi Çin, küresel ölçekte inşa edilen güneş ve rüzgar projelerinin neredeyse üçte ikisini tek başına üstleniyor. San Francisco merkezli bağımsız sivil toplum kuruluşu Global Energy Monitor (GEM) tarafından yayımlanan yeni rapora göre, Çin şu anda toplam 689 gigavatlık güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin 510 gigavatını inşa ediyor.

    Yenilenebilir enerjide açık ara lider

    Bir gigavat elektrik enerjisinin yaklaşık bir milyon eve güç sağlayabileceği düşünüldüğünde, Çin’in bu rakamları dünya genelinde yenilenebilir enerjideki büyüklüğünü net biçimde ortaya koyuyor. GEM raporu, Çin’in yenilenebilir enerji altyapısındaki hızını “rekor düzeyde” olarak nitelendiriyor ve ülkeyi küresel yenilenebilir enerji inşasında lider olarak tanımlıyor.

    Çin, tüm güneş ve rüzgar projelerinin yüzde 74’ünü inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Çin, küresel imalat sektöründeki ağırlığı ve yaklaşık küresel sera gazı emisyonlarının üçte birinden sorumlu olması nedeniyle iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir role sahip. Ülke, bu yılın sonlarında Brezilya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde yeni iklim hedeflerini açıklamaya hazırlanıyor.

    Çin, yenilenebilir enerjide lider olsa da kömür kullanımı ve sera gazı salınımda da lider. Ülke halen yeni kömür yakıtlı elektrik santralleri geliştirmeye devam ediyor. Rapora göre Çin, geçen yıl son on yılın en fazla sayıda yeni kömür santralinin inşaatına başladı.

    Çin, yakında enerji bolluğuna ulaşacak

    Çin bu yıl en az 246,5 gigavatlık güneş enerjisi ve 97,7 gigavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi eklemeyi planlıyor. Çin, halihazırda inşası devam eden projeler dahil olmak üzere toplamda 1,3 terevatlık rüzgar ve güneş enerjisi projesi yürütüyor. Ülkenin 5 yıl içinde enerji bolluğuna ulaşması bekleniyor.

    Mart 2025 itibarıyla Çin’in toplam kurulu güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi ise 1,5 teravata ulaşmıştı. Çin Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, 2025’in ilk çeyreğinde güneş ve rüzgar enerjisi ülkenin toplam elektrik tüketiminin yüzde 22,5’ini oluşturdu.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 22 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 1 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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