Çin, tüm güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin yüzde 74’ünü inşa ediyor

Yenilenebilir enerjide açık ara lider
Bir gigavat elektrik enerjisinin yaklaşık bir milyon eve güç sağlayabileceği düşünüldüğünde, Çin’in bu rakamları dünya genelinde yenilenebilir enerjideki büyüklüğünü net biçimde ortaya koyuyor. GEM raporu, Çin’in yenilenebilir enerji altyapısındaki hızını “rekor düzeyde” olarak nitelendiriyor ve ülkeyi küresel yenilenebilir enerji inşasında lider olarak tanımlıyor.
Çin, yenilenebilir enerjide lider olsa da kömür kullanımı ve sera gazı salınımda da lider. Ülke halen yeni kömür yakıtlı elektrik santralleri geliştirmeye devam ediyor. Rapora göre Çin, geçen yıl son on yılın en fazla sayıda yeni kömür santralinin inşaatına başladı.
Çin, yakında enerji bolluğuna ulaşacak
Çin bu yıl en az 246,5 gigavatlık güneş enerjisi ve 97,7 gigavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi eklemeyi planlıyor. Çin, halihazırda inşası devam eden projeler dahil olmak üzere toplamda 1,3 terevatlık rüzgar ve güneş enerjisi projesi yürütüyor. Ülkenin 5 yıl içinde enerji bolluğuna ulaşması bekleniyor.
Mart 2025 itibarıyla Çin’in toplam kurulu güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi ise 1,5 teravata ulaşmıştı. Çin Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, 2025’in ilk çeyreğinde güneş ve rüzgar enerjisi ülkenin toplam elektrik tüketiminin yüzde 22,5’ini oluşturdu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre