Dell XPS 15 yeni revizyonda hem inceliyor hem de güçleniyor

Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden, tasarım ve performans odaklı modellerinden XPS 15'i güncellemeye hazırlanıyor. Platform bazında Intel'in Ivy Bridge kod adlı 3. nesil Core işlemci ailesine güncellenecek olan sistemin, mevcut modelde 38mm olan kasa kalınlığında ciddi bir revizyon ile 24.2mm seviyesine çekilecek. Kalınlığın bu denli aşağı çekilmesinde en büyük pay, 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve daha serin çalışan Ivy Bridge işlemcilere ait olacak.

XPS 15'in yeni revizyonu 15.6-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde WLED-backlit ekrana sahip olacak ve bu ekran, akıllı telefon ile tabletlerde görmeye alışık olduğumuz Gorilla Glass teknolojisi ile çizilmeye karşı dayanıklı olacak. Henüz Dell tarafından resmi olarak doğrulanmamakla birlikte işlemci olarak Core i5-3210M ve Core i7-3612M seçenekleriyle çıkacak olan yeni revizyon, 16GB'a kadar DDR3 bellek, 1TB'a kadar sabit disk ve 512GB'a kadar SSD ile alınabilecek.

Intel'in işlemciye entegre olarak gelen, DirectX 11 destekli HD 4000 entegre grafik çözümüne ek olarak yeni sistem, Nvidia'nın GeForce GT 630M veya GeForce GT 640M ekran kartlarıyla donatılabilecek. Çok formatlı kart okuyucusu, USB 3.0 bağlantısı, Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth 3.0, HDMI ve mini DisplayPort konnektörlerne sahip olacak yeni nesil Dell XPS 15'in kesinleşmiş çıkış tarihi ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları şu an için cevabı bilinmeyen sorular arasında.