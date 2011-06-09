Dell kızaklı klavyeye sahip 7-inç tablet bilgisayar konseptini gösterdi

Streak serisi modelleriyle tablet bilgisayar pazarına da yer alan Dell, ürün gamını genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yılın kalan kısmı için bir kısmı Android bir kısmı ise Windows tabanlı en az 3-4 yeni model planladığı bilinen Dell, yeni bir konsepti ortaya çıktı. 7-inç boyutunda olan konsept tableti farklı kılan özellik fiziksel QWERTY klavyeye sahip olması. Benzer tasarımlara sahip çeşitli çözümler piyasada bulunuyor ancak Dell'in fark yaratan bir detayı bulunuyor ve efektif klavye kullanımı için ayrık tuş dizilimine yer veriliyor ve bu sayede kullanıcıların metin girdilerini daha hızlı ve kolay gerçekleştirmeleri hedefleniyor.

Hem ön hem de arka kameraya sahip olan konseot tabletin hangi işlemciyi kullandığı ve hangi işletim sistemiyle geleceği gibi detaylar şu an için bilinmiyor ancak çift çekirdekli bir işlemci kullandığı tahminini yapmak pekte yanlış olmayacaktır. Şık bir tasarıma sahip olan ancak fiziksel klavyenin bir sonucu olarak aynı boyuttaki tabletlerden daha kalın olan yeni konseptin üzerindeki çalışmalar devam ediyor ancak henüz çıkış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor.