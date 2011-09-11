Dell mobil iş istasyonları Precision M4600 ve M6600'e 512GB SSD seçeneği ekledi

Dell profesyoneller için hazırladığı mobil iş istasyonlarından Precision M4600 ve Precision M660 modellerinde depolama sürücüsü güncellemesine gitti. Dell cephesinden yapılan açıklamaya göre dileyen kullanıcılar artık 512GB depolama kapasitesi sunan SATA-III uyumlu SSD sürücü de tercih edilebilecek.

Okuma hızını 500MB/saniye, yazma hızını ise 300MB/saniye seviyesine yükselten yeni sürücünün sistem maliyetine etkisi modeline göre 1120$ seviyesinden başlarken, M4600 modelinde çiftine, M6600 modeleinde ise üç tanesine yer verilebileceği ifade ediliyor.

SSD sürücü güncellemesine ek olarak M6600 modelinde ayrıca Nvidia'nın Quadro 5010M profesyonel grafik çözümü de kullanılmaya başlandı. İsteğe bağlı seçenek olarak sunulan mobil grafik çözümü, 4GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 384x CUDA çekirdeği ile grafik tasarımcıları, görsel sanatıçlar ve çeşitli meslek kolları için yüksek performans vaad ediyor.