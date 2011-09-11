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Dell mobil iş istasyonları Precision M4600 ve M6600'e 512GB SSD seçeneği ekledi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell profesyoneller için hazırladığı mobil iş istasyonlarından Precision M4600 ve Precision M660 modellerinde depolama sürücüsü güncellemesine gitti. Dell cephesinden yapılan açıklamaya göre dileyen kullanıcılar artık 512GB depolama kapasitesi sunan SATA-III uyumlu SSD sürücü de tercih edilebilecek. 
Okuma hızını 500MB/saniye, yazma hızını ise 300MB/saniye seviyesine yükselten yeni sürücünün sistem maliyetine etkisi modeline göre 1120$ seviyesinden başlarken, M4600 modelinde çiftine, M6600 modeleinde ise üç tanesine yer verilebileceği ifade ediliyor.
SSD sürücü güncellemesine ek olarak M6600 modelinde ayrıca Nvidia'nın Quadro 5010M profesyonel grafik çözümü de kullanılmaya başlandı. İsteğe bağlı seçenek olarak sunulan mobil grafik çözümü, 4GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 384x CUDA çekirdeği ile grafik tasarımcıları, görsel sanatıçlar ve çeşitli meslek kolları için yüksek performans vaad ediyor.

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bt_teknoloji 6 yıl
Arkadaslar merhaba,
Foruma yeni baslayan birisiyim.
Bu ürünün bütün modellerini orjinal distribütör garantili,arıza durumunda ertesi is günü müdahale garantili olarak temin edebiliyorum dell tarafından...
Soru ve görüsleriniz icin bizimle iletişime gecebilirsiniz.
businesstech.com.tr/...
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mehmetturk52 8 yıl
Yetti ama artık cızzz bızzzz hantal HDD'ler... İyi mal...
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agonim1453 8 yıl
büyük üreticiler ssd kullanmaya başladı bir bir
bir yıl içinde ssd de şenlik başlar artık
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e1ektronick 8 yıl
normal bir 2 cekirdek islemci ve normal bir ekran kartı ile detayli ve komplike bir calisma esnasinda render yarim dk dan fazla zaman caliyor bu hizdaki donanimlar ile grafik tasarimcilarin isi daha da kolaylasacak gibi. bu arada benim sabit disk yazma hizi 20 Mb/s yi zar zor geciyor.

edit:imla
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