Dell’den geleceğe hazır olmak için 5 önemli uyarı

Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru

Dell, geleceğe hazır olmanın kurumlara kattıkları ve hazır olmaları için gerekenleri duyurdu. Önümüzdeki yıllarda baş döndürücü bir hızla değişmesi beklenen teknoloji altyapıları paralelinde dönüşüme girmesi gereken kurumlar, BT yöneticilerine önemli görev ve sorumluluklar veriyorlar. BT yöneticileri, iş sonuçlarını geliştirme, müşteri memnuniyetini artırma, maliyetleri denetim altına alma, rekabetçi duruşu geliştirme ve çalışan verimliliğini iyileştirme baskısı altındalar. Tüm bu gereklilikleri yerine getirmek için şimdiden geleceğe hazır olunması gerekiyor.

Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru, “Kurumların geleceğe hazır olarak rekabet avantajı sağlamalarını sağlamak üzere Dell olarak geniş bir ürün portföyü sunuyoruz. Yazılım tanımlı her şey, bulut bilişim, büyük veri, sanallaştırma altyapısı, optimize iş yükleri konusunda dünya çapında elde ettiğimiz tecrübemizi Türkiye’deki tüm işletmelere sunuyoruz” dedi.

Didem Duru, geleceğe hazır kurumların odaklanması gereken 5 noktayı şu şekilde sıraladı:

İş yükünüzü optimize edin. Stratejik kurumsal uygulamalar, kapsamlı veritabanları ya da e-ticaret altyapısı gibi birçok farklı alanda hızla artan veri yükünü optimize edin. Böylece artan işlem hacminde, daha hızlı dağıtım ve veriye hızlı erişime kavuşurken daha güvenli ortamlar elde edin.

Sanallaştırma altyapısının önündeki engelleri kaldırın. Bugüne kadar kuruluşlar sanallaştırma konusunda ağırdan aldılar. Ancak günümüzün geleceğe hazır kurumları sanallaştırmaya uyum sağlayacak altyapıya sahip olarak en karmaşık işlerde dahi başarıya ulaşabilir. Ayrıca sanallaştırma ile hem sermaye hem de işletme giderlerinde tasarruf elde etmek mümkün.

Yazılım tanımlı "her şeye" hazır olun. Geleceğe hazır olmanın temelinde yazılım tanımlı altyapılar hayati bir önem taşıyor. Çünkü geleceğin uygulama ve hizmetleri, tüm çalışma süreçlerinde ve yönetimlerinde daha esnek, çevik ve verimlilik odaklı altyapılara ihtiyaç duyuyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da açık platformlar ile marka bağımsız yapılara kavuşmak. Yazılım tanımlı altyapı kavramı ve açık platformlar ile her zaman büyüyebilecek, hiçbir üreticiye zorunlu olmadan geleceğe hazırlanmak mümkün olacak.

Bulut bilişimin avantajlarından yararlanın. Türkiye'deki işletmelerin bulut bilişime bakış açısı oldukça pozitif hale gelirken, şimdilerde ise genel bulut ve özel bulut arasındaki dengenin nasıl kurulacağı, hangi verilerin aktarılacağı sorgulanıyor. Geleceğe hazır olmak için hem şirket içerisinde hem de dışarıda verilerin tutulabileceği göz önüne alınarak karma bulut çözümlerine zemin hazırlamak gerekiyor.

Büyük veri ihtiyaçlarınızı belirleyin. Kuşkusuz büyük veri işletmelerin öncelikli konularından biri halini aldı. Sağladığı faydalarla hemen her kurumun veriden daha fazlasını elde etmek için kullandığı büyük veri çözümleri, karmaşık sorulara yönelik daha iyi kararlar alınmasını sağlayacak, eyleme geçirilebilir verilerin iletişimini hızlandırmak için devasa ve hızla büyüyen veri kümeleriyle başa çıkabilecek esneklikte çözümlerin uygulamaya geçirilmesine ihtiyaç duyuyor. Ayrıca Hadoop gibi büyük veri mimarilerine uyum sağlayacak, önceden doğrulanmış altyapılar tercih edilmeli.

Her büyüklükteki, her coğrafi bölgedeki ve her sektördeki kuruluşların geleceğe hazırlanmasına yardımcı olan Dell, sunucu, depolama, ağ, güvenlik ve yönetim yazılımlarını içeren birçok BT çözümleri alanında lider olmanın yanı sıra aygıttan veri merkezine kadar, uçtan uca BT çözümlerinin dünyadaki tek sağlayıcısı olarak öne çıkıyor.

Dell'in Geleceğe Hazır gereksinimlerini nasıl karşıladığı konusunda daha fazla bilgi Dell.com.tr/GelecegeHazir adresini kullanabilirsiniz."

